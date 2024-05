Diretta Giro d’Italia 2024, classifica/ Streaming video Rai 2, 9^ tappa Avezzano-Napoli (oggi 12 maggio)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024, CLASSIFICA 9^ TAPPA: A NAPOLI FINALE IMPREVEDIBILE!

Un nobile arrivo a Napoli per chiudere la prima parte della diretta Giro d’Italia 2024, che ha un dominatore incontrastato nella maglia rosa Tadej Pogacar, il quale dovrebbe vivere una giornata teoricamente abbastanza tranquilla con la nona tappa Avezzano-Napoli di 214 km, molto lunga ma senza dubbio più semplice delle precedenti, che hanno impresso il sigillo del re sull’edizione numero 107 del Giro d’Italia. Dopo il successo ad Oropa di domenica scorsa, Tadej Pogacar ha conquistato la cronometro di Perugia con un capolavoro sullo strappo conclusivo e poi ha vinto anche a Prati di Tivo dando la sensazione di “giocare” con i rivali della classifica generale del Giro d’Italia 2024, con una dimostrazione di superiorità senza nemmeno staccarli.

L’Italia può sorridere grazie a un buonissimo Lorenzo Fortunato e soprattutto a un Antonio Tiberi sempre più in crescita, che senza la sfortuna ad Oropa sarebbe già nella top 5 e forse in zona podio, oggi però potrebbe essere un giorno perfetto per le fughe oppure anche per una volata di gruppo. Ci sarà infatti il duro strappo di Baia che potrebbe rimescolare le carte: almeno alcuni sprinter potrebbero riuscire a resistere, ma sicuramente saranno in tanti a voler attaccare per il successo di giornata – quanto al trionfo a Roma, non sembrano esserci già più discussioni con due settimane d’anticipo. Di certo ci sarà da divertirsi anche oggi con la diretta Giro d’Italia 2024 della nona tappa Avezzano-Napoli.

GIRO D’ITALIA 2024 9^ TAPPA, DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE LA CORSA

Per chi abita a Napoli e dintorni il consiglio è naturalmente quello di scendere in strada e seguire dal vivo tutte le emozioni della Corsa Rosa; per gli altri, anche la domenica sarà in compagnia dei classici appuntamenti con la diretta tv del Giro d’Italia 2024, in chiaro su Rai Sport HD, il canale tematico al numero 58 del telecomando, fino alle ore 14.00 quando avrà luogo il passaggio su Rai 2, fino al Processo alla Tappa dopo l’arrivo.

Anche Eurosport dedica una eccellente copertura al Giro d’Italia 2024 per i propri abbonati. In entrambi i casi, ricordiamo che pure la nona tappa Avezzano-Napoli sarà visibile anche tramite la diretta streaming video del Giro d’Italia 2024, per tutti tramite sito o app di Rai Play oppure tramite Discovery + per gli abbonati. Inoltre, il sito ufficiale www.giroditalia.it e i profili social su tutte le principali piattaforme permetteranno di avere tutte le notizie e le informazioni utili sulla Corsa Rosa.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024: SCOPRIAMO IL PERCORSO DELLA 9^ TAPPA AVEZZANO-NAPOLI (214 KM)

Certamente più semplice rispetto ai giorni precedenti, ma aperto a diverse possibili soluzioni, merita dunque la nostra analisi anche il percorso della nona tappa Avezzano-Napoli che animerà oggi la diretta Giro d’Italia 2024. Si toccheranno cinque province e tre regioni, dall’Abruzzo alla Campania attraversando pure il Lazio lungo i ben 214 km da affrontare, con il chilometraggio che sarà quindi una variabile da considerare. La partenza sarà ad Avezzano alle ore 12.15, i primi 100 km tenderanno quasi sempre a scendere e quindi saranno molto veloci, anche se qua e là non mancherà qualche piccolo strappo, troppo poco comunque per creare difficoltà significative ai professionisti che disputano il Giro d’Italia.

Si arriverà poi in pianura e saranno quindi affrontati ad alta velocità lo sprint intermedio di Mondragone (km 132,2) e l’Intergiro al Lago Patria di Giugliano in Campania (km 158,8), poi però ciò sarà il breve ma duro GPM del Monte di Procida (km 178,3), intrigante anche perché subito dopo avremo il traguardo volante di Bacoli al km 181,4, per cui questa potrebbe essere una fase decisiva per la diretta Giro d’Italia 2024: lo strappo repentino al 14% porta a Lago Lucrino da dove si svolta per Pozzuoli, poi la lunga discesa di via Petrarca porterà fino agli ultimi chilometri verso l’arrivo di Napoli, con un “giro di boa” a una rotonda all’ultimo chilometro, cambio di direzione verso il traguardo in via Caracciolo.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2024

1. Tadej Pogacar (Slo) in 28h14’42”

2. Daniel Martinez (Col) a 2’40”

3. Geraint Thomas (Gbr) a 2’58”

4. Ben O’Connor (Aus) a 3’39”

5. Cian Uijtdebroeks (Bel) a 4’02”

6. Antonio Tiberi (Ita) a 4’23”

7. Lorenzo Fortunato (Ita) a 5’15”

8. Einer Rubio (Col) a 5’28”

9. Thymen Arensman (Ola) a 5’30”

10. Jan Hirt (Cze) a 5’53”











