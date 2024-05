Diretta Giro d’Italia 2024, classifica/ Streaming video Rai 2^ tappa: Oropa, è già salita! (oggi 5 maggio)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024: AD OROPA IL PRIMO ARRIVO IN SALITA!

Secondo giorno e siamo già al primo arrivo in salita, dopo tante emozioni vissute in realtà già ieri fino all’epilogo a sorpresa con la vittoria e la maglia rosa per Jhonatan Narvaez: l’attesa è davvero grande per quanto potrà succedere oggi, domenica 5 maggio, nella diretta Giro d’Italia 2024 grazie alla seconda tappa San Francesco al Campo-Oropa di 161 km. Gli organizzatori di RCS Sport hanno voluto fare sul serio fin dai giorni della Grande Partenza in Piemonte: ieri a Torino abbiamo già potuto capire quanto Tadej Pogacar abbia voglia di vincere e anche di regalare spettacolo, però l’ecuadoriano è riuscito a restare sulla sua ruota e poi ha completato il capolavoro in volata, prendendosi la vittoria e di conseguenza il primato nella classifica generale del Giro d’Italia 2024.

Insomma, al primo giorno ci siamo già divertiti moltissimo e l’appetito vien mangiando perché oggi invece si sale davvero in montagna, arrivando al Santuario di Oropa, località che è entrata nella storia del ciclismo grazie alla leggendaria rimonta di Marco Pantani nel 1999. Il cammino verso Roma è appena cominciato, vincere ad Oropa avrebbe un sapore speciale per tutti, ma forse in particolare proprio per Tadej Pogacar, che non fa mistero di voler ripercorrere le orme del Pirata inseguendo la doppietta Giro d’Italia-Tour de France, che riuscì per l’ultima volta proprio a Pantani nel 1998. Lo sloveno non ha nemmeno paura della tanta fatica che ha davanti, visto lo show messo in atto ieri su un “semplice” strappo, dopo che il forcing della sua squadra sul Colle Maddalena ha fatto (alla prima tappa!) vittime illustri quali Romain Bardet e Thymen Arensman. La diretta del Giro d’Italia 2024 potrà essere indirizzata verso il suo grande favorito già sulle rampe dell’ascesa verso il Santuario di Oropa?

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024, COME SEGUIRE LA 2^ TAPPA IN STREAMING VIDEO E TV

Il primo arrivo in salita attirerà già tantissimi tifosi e appassionati sulle strade, in particolare proprio salendo verso il traguardo di Oropa, ma per tutti coloro che resteranno a casa ricordiamo le modalità per seguire la diretta tv del Giro d’Italia 2024: eccellente copertura in chiaro sulla Rai, con le trasmissioni del mattino e il lancio della telecronaca su Rai Sport HD (canale numero 58) anche per la seconda tappa San Francesco al Campo-Oropa, prima del passaggio su Rai 2 dalle ore 14.00, con il racconto di Francesco Pancani e Davide Cassani.

A seguire il Processo alla Tappa e le altre rubriche serali, ma dobbiamo dire che non è da meno l’offerta di Eurosport, anche se in questo caso servirà un abbonamento per seguire il Giro d’Italia 2024 con il racconto di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Di conseguenza sarà doppia anche la possibilità di seguire la diretta streaming video del Giro d’Italia 2024, per tutti tramite sito o app di Rai Play oppure tramite Discovery + per gli abbonati. Il sito ufficiale www.giroditalia.it e i profili social su tutte le principali piattaforme saranno poi preziosa fonte di informazioni sulla Corsa Rosa.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024: ECCO IL PERCORSO DELLA 2^ TAPPA SAN FRANCESCO AL CAMPO-OROPA (161 KM)

Inutile girarci intorno: tutti vogliamo scoprire che cosa ci riserverà oggi la diretta Giro d’Italia 2024 in occasione della seconda tappa San Francesco al Campo-Oropa di 161 km, perché il percorso della Corsa Rosa ci porta in montagna già alla seconda pagina del libro della grande avventura della Corsa Rosa. Si pedalerà sulle strade delle province di Torino, Vercelli e Biella, con partenza alle ore 13.05 da San Francesco al Campo. La prima metà del tracciato sarà decisamente semplice, ma dopo il primo sprint intermedio a Valdengo (km 93,9) cominceranno i saliscendi: sarà posto su uno strappo l’Intergiro a Crocemosso (km 106,6), poi avremo due GPM, anche se entrambi di terza categoria, all’Oasi Zegna (km 122,7) e in località Nelva (km 137,4), per cominciare a fare la corsa dura, se qualcuno lo vorrà.

Naturalmente però la diretta Giro d’Italia 2024 ci esalterà soprattutto nella sua parte finale oggi, la discesa infatti porterà la corsa a Biella, dove al km 150,1 sarà collocato l’ultimo traguardo volante di giornata, dopo il quale comincerà la salita verso l’arrivo al Santuario di Oropa, che sarà anche il primo Gran Premio della Montagna del Giro d’Italia 2024. Si tratta di un’ascesa perfettamente nota al grande ciclismo, con un dislivello di 773 metri in 11,8 km e quindi una pendenza media al 6,2%. I primi 5 km saranno decisamente semplici, ma gli ultimi 7 potrebbero regalare spettacolo e anche selezione, con qualche punta di pendenza massima oltre il 10% e mediamente stando attorno all’8%: niente di meglio al secondo giorno del Giro d’Italia 2024…

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA

1. Jhonatan Narvaez (Ecu) in 3h14’13”

2. Maximilian Schachmann (Ger) a 3”

3. Tadej Pogacar (Slo) a 6”

4. Alex Baudin (Fra) a 16”

5. Damiano Caruso (Ita) a 17”

6. Nicola Conci (Ita) a 18”

7. Quinten Hermans (Bel) a 20”

8. Mauri Vansevenant (Bel) s.t.

9. Antonio Tiberi (Ita) s.t.

10. Attila Valter (Ung) s.t.











