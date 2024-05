DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024, CLASSIFICA/ Video streaming Rai: che storia a Prati di Tivo! 8^ tappa, 11 maggio

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024, CLASSIFICA 8^ TAPPA: I GLORIOSI PRECEDENTI A PRATI DI TIVO

Prati di Tivo è una località ben nota a tutti gli appassionati di ciclismo, quindi in attesa della diretta del Giro d’Italia 2024 possiamo rievocare alcuni precedenti su questa salita abruzzese. In realtà sarà solamente la seconda volta per la Corsa Rosa, per di più a quasi mezzo secolo dal precedente, cioè la terza tappa del Giro d’Italia del 1975, che vide la vittoria di Giovanni Battaglin, che andò anche a vestire la maglia rosa anche se il trionfo finale sarebbe poi andato a Fausto Bertoglio.

Di recente tuttavia Prati di Tivo è diventata sede tradizionale per tappe di alta montagna della Tirreno Adriatico: nel 2012 vinse Vincenzo Nibali e l’anno successivo si impose Chris Froome, anche se poi entrambe le volte fu lo Squalo a conquistare la Corsa dei Due Mari. Non è tutto: nel 2021 qui vinse Tadej Pogacar, che staccò tutti per indossare la maglia di leader per il primo dei suoi due trionfi consecutivi alla Tirreno Adriatico e allora sappiamo che Prati di Tivo è salita molto gradita allo sloveno ma più in generale ai grandi campioni, considerando che tutti i nomi di chi ha vinto qui sono nobilissimi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIRO D’ITALIA 2024, DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE LA 8^ TAPPA

Il fascino della montagna attirerà sicuramente sulle strade tantissimi tifosi e appassionati, naturalmente soprattutto sulla salita conclusiva, ma per tutti gli altri rinnoviamo il nostro appuntamento con la diretta tv del Giro d’Italia 2024, in chiaro sulla Rai con le trasmissioni del mattino e il lancio della telecronaca su Rai Sport HD, canale numero 58, prima del passaggio su Rai 2 dalle ore 14.00, con tanto di diverse coppie al commento, passando da Andrea De Luca-Alessandro Petacchi a Francesco Pancani-Davide Cassani.

Anche Eurosport dedica una eccellente copertura al Giro d’Italia 2024, anche se naturalmente in questo caso serve l’abbonamento. In entrambi i casi, ricordiamo che pure l’ottava tappa Spoleto-Prati di Tivo sarà visibile anche tramite la diretta streaming video del Giro d’Italia 2024, per tutti tramite sito o app di Rai Play oppure tramite Discovery + per gli abbonati. Inoltre, altimetrie e cronaca live sono disponibili sul sito ufficiale www.giroditalia.it, mentre i profili social su tutte le principali piattaforme forniranno foto e molte altre informazioni utili.

MOLTO DURA A PRATI DI TIVO!

Tadej Pogacar è già il dominatore incontrastato, il capolavoro compiuto dalla maglia rosa nella cronometro di Perugia resterà a lungo nella memoria ma la diretta Giro d’Italia 2024 oggi, sabato 11 maggio, proporrà altre grandi emozioni con l’ottava tappa Spoleto-Prati di Tivo di 152 km, breve ma con un arrivo in salita decisamente impegnativo – il più duro fino ai tapponi alpini – e al termine di una frazione con saliscendi continui, come vedremo analizzando fra poco il percorso. Tuttavia bisogna dire che la cronometro di ieri ha già dato sentenze pesanti sulla classifica generale del Giro d’Italia 2024, che parla sloveno ancora più nettamente di quanto si potesse immaginare alla vigilia.

Nello strappo conclusivo Tadej Pogacar ha tolto a Filippo Ganna una vittoria che sembrava già certa e ha rifilato distacchi pesantissimi a tutti gli altri protagonisti più attesi della diretta Giro d’Italia 2024, tanto che si scende già ad oltre due minuti e mezzo con Dani Martinez e Geraint Thomas e ancora oltre per tutti gli altri, con un sorriso per un Antonio Tiberi in netta risalita. Siamo solamente all’ottava tappa e forse tutti gli “umani” devono pensare al secondo posto: vedremo quanto la fatica di ieri peserà salendo verso Prati di Tivo e soprattutto se Tadej Pogacar vorrà rifilare ai rivali un’altra batosta su una salita dove ha già esultato alla Tirreno Adriatico. Di certo sarà un altro giorno memorabile per la diretta Giro d’Italia 2024 grazie all’ottava tappa Spoleto-Prati di Tivo.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024: IL DURO PERCORSO DELLA 8^ TAPPA SPOLETO-PRATI DI TIVO (152 KM)

Non sarà il primo arrivo in salita, ma per la prima volta siamo di fronte a una tappa che possiamo pienamente considerare di montagna, quindi è fondamentale conoscere in ogni dettaglio il percorso dell’ottava tappa Spoleto-Prati di Tivo per vivere al meglio oggi la diretta Giro d’Italia 2024. Andremo dall’Umbria all’Abruzzo toccando anche il Lazio, attraversando infatti le province di Perugia, Rieti, L’Aquila e Teramo, con partenza collocata a Spoleto alle ore 12.45, perché il chilometraggio sarà breve ma con la bellezza di 3850 metri di dislivello. Attenzione anche al fatto che si comincerà a salire già immediatamente dopo il via: la Forca di Cerro non è classificata come GPM ma sicuramente scatenerà subito la bagarre, anche perché al termine della discesa si tornerà subito a salire verso Forca Capistrello e questo sarà un GPM di seconda categoria al km 37,1, molto lungo anche se pedalabile. In seguito si entrerà in una fase di continui saliscendi, che ci porteranno al traguardo volante di Leonessa al km 58 e all’Intergiro di Capitignano al km 104,4, senza mai un po’ di pianura.

A quel punto si salerà Croce Abbio, un agevole GPM di terza categoria posto al km 112,6 che sarà seguito da una lunga discesa, la parte che possiamo considerare più facile di questa tappa ma pure quella che ci porterà ai piedi della salita verso l’arrivo di Prati di Tivo, cioè naturalmente il momento decisivo oggi per la diretta Giro d’Italia 2024. Si tratterà senza dubbio della salita più impegnativa della prima parte della Corsa Rosa, con i suoi 14,6 km per superare un dislivello di 1026 metri, al 7% di pendenza media e con uno strappo al 12% a Pietracamela, dove al km 146 sarà collocato l’ultimo sprint intermedio con abbuoni per la classifica generale del Giro d’Italia 2024, posto nel punto più duro della salita finale per rendere ancora più vibrante l’ascesa verso l’arrivo di Prati di Tivo.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2024

1. Tadej Pogacar (Slo) in 24h12’36”

2. Daniel Martinez (Col) a 2’36”

3. Geraint Thomas (Gbr) a 2’46”

4. Ben O’Connor (Aus) a 3’33”

5. Luke Plapp (Aus) a 3’42”

6. Alexey Lutsenko (Kaz) a 3’49”

7. Cian Uijtdebroeks (Bel) a 3’50”

8. Antonio Tiberi (Ita) a 4’11”

9. Filippo Zana (Ita) a 4’41”

10. Lorenzo Fortunato (Ita) a 4’44”











