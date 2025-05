DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA: CRONOMETRO FONDAMENTALE

Siamo appena a metà della Corsa Rosa, ma dopo il giorno di riposo la diretta Giro d’Italia 2025 riparte con uno dei suoi momenti più significativi, perché la decima tappa è la cronometro Lucca Pisa di 28,6 km oggi, martedì 20 maggio. Seconda e ultima prova contro il tempo, decisamente più lunga di quella vinta a Tirana dal giovane britannico Joshua Tarling, la cronometro in Toscana assume ancora più valore dopo i colpi di scena della meravigliosa tappa sugli sterrati di Siena, che ha sancito il ritorno alla vittoria di Wout Van Aert e soprattutto la maglia rosa per l’emergente Isaac Del Toro.

Diretta Giro d'Italia 2025, classifica/ Wout Van Aert ha vinto la 9^ tappa, Isaac Del Toro è la maglia rosa!

La classifica generale del Giro d’Italia 2025 ha subito scossoni importanti, con Primoz Roglic molto sfortunato e ora in difficoltà, la UAE dominante ma con possibili tensioni interne, speranze in crescita per gli italiani, in particolare Antonio Tiberi che potrebbe sfruttare oggi le sue qualità a cronometro, mentre inevitabilmente Giulio Ciccone dovrà correre più sulla difensiva. Tantissimi spunti quindi in una giornata già fondamentale per la diretta Giro d’Italia 2025, aggiungiamo il fascino di entrambe le città e sarà davvero imperdibile la cronometro Lucca Pisa…

Diretta Giro d'Italia 2025, classifica/ Luke Plapp ha vinto l'8^ tappa, Diego Ulissi maglia rosa! (17 maggio)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, COME VEDERE IN STREAMING VIDEO E TV LA 10^ TAPPA

Non aspettatevi sorprese dopo il riposo: la diretta Giro d’Italia 2025 in tv è sempre su Rai Due (Rai Sport per le primissime fasi fino alle 14.00) ed Eurosport, con diretta streaming video su Rai Play oppure Discovery +, opzioni preziose per molti in un pomeriggio lavorativo.

CLICCA QUI PER RAIPLAY, LA 10^ TAPPA IN DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025 STREAMING

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025: PERCORSO E CARATTERISTICHE DELLA CRONO LUCCA PISA

Dai primi chilometri attorno alle Mura di Lucca fino al traguardo posto ai piedi della Torre di Pisa, anche lo scenario avrà un ruolo molto significativo nella diretta Giro d’Italia 2025 oggi, ma adesso scopriamo le caratteristiche del percorso della decima tappa cronometro Lucca Pisa di 28,6 km. Naturalmente la partenza sarà da Lucca: Alexander Krieger sarà il primo prendere il via alle ore 13.20, mentre la partenza della maglia rosa Isaac Del Toro avrà luogo alle ore 16.40. Come accennato, inizialmente si girerà attorno alle Mura di Lucca, poi si lascerà la città e il primo intermedio sarà posto a Pontetetto dopo 8,3 km.

Diretta Giro d'Italia 2025, classifica/ Juan Ayuso ha vinto la 7^ tappa, Roglic torna maglia rosa (17 maggio)

Successivamente avremo una lieve salita fino al Foro di San Giuliano, davvero nulla di impegnativo ma in una cronometro ogni dettaglio può incidere, successivamente ci sarà una breve discesa per poi pedalare definitivamente in pianura, passando per il secondo intermedio ad Asciano (km 20,5) e infine un finale velocissimo almeno fino all’ingresso a Pisa, poi in città ci saranno alcune curve fino a giungere all’ombra della Torre, il punto ideale per l’arrivo a Pisa di questa cronometro che promette di lasciare il segno sulla diretta Giro d’Italia 2025.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2025