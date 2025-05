DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA: POSSIBILI SORPRESE!

Prosegue senza soste la diretta Giro d’Italia 2025: dopo la cronometro che ha “staccato”, diciamo così, mercoledì 21 maggio il programma prevede la 11^ tappa Viareggio-Castelnuovo ne’ Monti, 186 chilometri di percorso che ci porteranno verso Nord-Est, perché si arriverà in una località che è in provincia di Reggio Emilia. Naturalmente, come spesso accade, la cronometro ha portato cambiamenti nella classifica generale: la vittoria è andata a Daan Hoole che è stato bravissimo a beffare Joshua Tarling (cui non è riuscito il bis dopo il successo di Tirana), lontani i big ma Juan Ayuso e soprattutto Primoz Roglic hanno guadagnato parecchio su Isaac Del Toro.

Il messicano è riuscito a conservare la maglia rosa di primi in classifica, ma con 25 secondi di margine sul compagno della UAE Emirates: se c’erano già tensioni dopo gli sterrati e l’arrivo a Siena, adesso la situazione potrebbe addirittura diventare incandescente e il team dovrà essere bravo a gestirla per non gettare alle ortiche quella che potrebbe essere una bellissima corsa a tappe. Adesso non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà oggi nella diretta Giro d’Italia 2025, dunque possiamo andare a presentare la 11^ tappa.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 11^ TAPPA

Come sempre la diretta Giro d’Italia 2025 sarà trasmessa in chiaro su Rai Due e in abbonamento su Eurosport, per quanto riguarda la diretta streaming video vi potrete affidare a Rai Play o Discovery +. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO GIRO D’ITALIA 2025 SU RAIPLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA: IL PERCORSO DELLA 11^ TAPPA

Partenza alle ore 12:05 per la diretta Giro d’Italia 2025, e 11^ tappa che presenta sicuramente delle insidie: magari non sarà un percorso da grandi scalatori ma attenzione, perché al chilometro 93,6 il GPM di Alpe San Pellegrino è di prima categoria ed è una salita di oltre 13 chilometri con pendenza media a 8,8% ma picco al 19%, questa sicuramente una salita che potrà fare parecchia selezione e magari sconfessare la fuga, con gli uomini impegnati nella lotta per la maglia ciclamino che cercheranno punti utili, eventualmente, allo sprint intermedio di Borgo a Mozzano dopo 46 chilometri.

Esaurito il primo GPM, si andrà in discesa fino a Cerredolo per poi riprendere a salire verso il GPM di seconda categoria di Toano, lungo ma sicuramente meno impegnativo del precedente. Un altro GPM attende la diretta Giro d’Italia 2025 a Pietra di Bismantova, ancora seconda categoria; già in precedenza a Cerredolo avremo avuto un secondo traguardo volante, mentre il Km Red Bull arriva a Villa Minozzo tra i due GPM di seconda categoria. Gli ultimi cinque chilometri serviranno eventualmente per definire quanto accaduto sulle asperità e lanciare il gran finale: sarà una 11^ tappa davvero molto intensa…

