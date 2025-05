DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA: VIA ALLA 12^ TAPPA!

Mentre sta per muoversi la dodicesima tappa Modena Viadana che dovrebbe riportare in copertina i velocisti, ci sembra però doveroso celebrare ancora il vincitore di ieri, anche perché Richard Carapaz è uno dei nomi più nobili della diretta Giro d’Italia 2025. L’ecuadoriano è alla quarta partecipazione in carriera alla Corsa Rosa e ha sempre lasciato il segno: quarto con una vittoria di tappa al debutto nel 2018, altri due successi ma soprattutto il trionfo in maglia rosa a Verona nel 2019 e il secondo posto nel 2022.

Non a caso Richard Carapaz ha voluto fortemente il ritorno al Giro d’Italia dopo tre anni, attualmente è sesto in classifica a1’56” dalla maglia rosa Isaac Del Toro ma si è già messo alle spalle tutte le cronometro, che sono il suo tallone d’Achille, di conseguenza potrebbe essere uno dei candidati più forti per il podio di Roma. Oggi a Viadana tuttavia il palcoscenico dovrebbe essere per i velocisti, allora godiamoci quello che dovrebbe essere lo spettacolo della velocità nella diretta Giro d’Italia 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Ancora una volta, dalle ore 14.00 la diretta Giro d'Italia 2025 in tv sarà su Rai Due (prima invece su Rai Sport), con diretta streaming video su Rai Play oppure Discovery +, perché ricordiamo che la Corsa Rosa è visibile per gli abbonati anche su Eurosport e servizi collegati.

TORNA LA VOLATA?

La diretta Giro d’Italia 2025 oggi, giovedì 22 maggio, ha in programma la dodicesima tappa Modena Viadana di 172 km, che sarà in gran parte pianeggiante e quindi – salvo imprevisti – perfetta per una volata di gruppo a ranghi compatti, epilogo finora piuttosto raro in questa edizione della Corsa Rosa. Come precedente possiamo citare il successo di Casper Van Uden a Lecce e forse anche la vittoria di Kaden Groves a Napoli, nella tappa che fu però caratterizzata dalla neutralizzazione dopo la maxi-caduta.

I velocisti quindi non vorranno lasciarsi sfuggire questa occasione nella diretta Giro d’Italia 2025 e d’altro canto le squadre dei big della classifica generale del Giro d’Italia 2025 dovrebbero accogliere con piacere un giorno tranquillo. Dopo la cronometro di Pisa e la tappa di mezza montagna a Castelnovo ne’ Monti, che ieri ha visto la bella vittoria di Richard Carapaz, la seconda settimana dovrebbe procedere con più tranquillità da oggi in poi, però nel ciclismo nulla è scontato e quindi sarà importante dedicare la giusta attenzione anche oggi pomeriggio alla diretta Giro d’Italia 2025.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA: PERCORSO FACILE NELLA 12^ TAPPA

Oggi ci sarà respiro nella diretta Giro d’Italia 2025, infatti il percorso della dodicesima tappa Modena Viadana di 172 km sarà decisamente semplice e perfetto per un arrivo in volata, come abbiamo già spiegato. Più nel dettaglio, si pedalerà fra Emilia Romagna e Lombardia e la partenza sarà da Modena alle ore 13.25. Non si pedalerà subito verso la bassa pianura Padana, tanto che nella prima parte avremo anche un paio di GPM di terza categoria, a Baiso al km 40,5 e poi a Borsea al km 96,1, di fatto al termine di questo primo tratto ricco di saliscendi, che comprenderà anche il traguardo volante collocato a Felina al km 59,5.

Dopo Borsea però si scenderà in pianura e da quel punto in poi non ci sarà più nulla da segnalare dal punto di vista dell’altimetria oggi nella diretta Giro d’Italia 2025. A vivacizzare la corsa avremo il secondo traguardo volante a Sant’Ilario d’Enza al km 118,6, lo sprint con abbuoni del km Red Bull a Brescello al km 139,1 e poi si passerà il Po per entrare in Lombardia e affrontare un circuito, con il primo passaggio a Viadana al km 145,4, toccando anche Sabbioneta prima di tornare verso il traguardo. Da segnalare che l’ultima curva sarà a 500 metri dall’arrivo di Viadana, una variabile importante per la quasi certa volata di gruppo.

