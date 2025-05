DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA: ECCOCI ALLA 13^ TAPPA

Ci sono precedenti illustri per la diretta Giro d’Italia 2025 con la tredicesima tappa Rovigo Vicenza, perché la sede d’arrivo è molto frequente. Potremmo fare una distinzione fra le tappe arrivate in centro a Vicenza, spesso perfette per volate di gruppo come ad esempio nel 1996, quando vinse infatti Mario Cipollini, e gli arrivi invece al Santuario di Monte Berico, evidentemente più movimentati. Nel 1961 vinse Adriano Zamboni, poi eccoci dopo soli sei anni, quindi nel 1967, con il successo in quel caso di Francisco Gabica.

Nel 2013 ci fu una sorta di “via di mezzo”, senza il Monte Berico ma con una salita vicina al traguardo: vinse Giovanni Visconti nel Giro d’Italia più bello della sua carriera. Nel 2015 riecco invece lo strappo del Monte Berico e un nome nobilissimo come vincitore, cioè il belga Philippe Gilbert, che firmò un ordine d’arrivo regale con 3”di vantaggio su Alberto Contador e Diego Ulissi, che oggi ci potrebbe riprovare nella diretta Giro d’Italia 2025. Per adesso siamo a Rovigo, ma è tutto pronto per la partenza! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025 13^ TAPPA, COME VEDERE IN STREAMING VIDEO E TV

Ancora una volta, dalle ore 14.00 la diretta Giro d’Italia 2025 in tv sarà su Rai Due (prima invece su Rai Sport), con diretta streaming video su Rai Play oppure Discovery +, perché ricordiamo che la Corsa Rosa è visibile per gli abbonati anche su Eurosport e servizi collegati.

LA 13^ TAPPA IN DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025 STREAMING VIDEO

SHOW A VICENZA OGGI

Uno degli arrivi più intriganti di tutta la Corsa Rosa ci attende oggi per la diretta Giro d’Italia 2025 al termine della tredicesima tappa Rovigo Vicenza di 180 km, che terminerà al Santuario di Monte Berico, con una breve ma impegnativa salita finale che sicuramente farà gola a tanti, sia per la vittoria di tappa sia per guadagnare qualche secondo e magari anche gli abbuoni per la classifica Giro d’Italia 2025. Per intenderci, l’ultima volta qui fu nel 2015 e vinse Philippe Gilbert, un nome nobilissimo e che potrebbe avere il suo erede ideale nel connazionale Wout Van Aert tra coloro che animano la diretta Giro d’Italia 2025.

L’arrivo potrebbe piacere molto anche a Primoz Roglic, che tante volte ha vinto su arrivi simili, in particolare alla Vuelta, ma l’esplosività potrebbe piacere anche ad altri big, a cominciare magari dalla maglia rosa Isaac Del Toro. Insomma, dopo la volata di ieri a Viadana, vinta da Olav Kooij, il paradosso è che una delle frazioni più pianeggianti di questa edizione potrebbe in verità regalarci uno degli arrivi più “caldi” e certamente emozionanti. Non ci saranno stravolgimenti clamorosi, ma sicuramente sarà bene stare molto attenti a cosa ci dirà Vicenza per la diretta Giro d’Italia 2025…

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025: LA “TRAPPOLA” NEL PERCORSO DELLA 13^ TAPPA

Un percorso quasi interamente pianeggiante e l’arrivo in salita, sicuramente sarà particolare il disegno della tredicesima tappa Rovigo Vicenza di 180 km, che ci terrà compagnia oggi per la diretta Giro d’Italia 2025 interamente sulle strade del Veneto. La partenza sarà da Rovigo alle ore 13.05, nella prima parte ci sarà il Passo Roverello, nome impegnativo ma GPM di quarta categoria al km 31,5, giusto per spezzare un attimo la pianura, poi i due traguardi volanti saranno a Noventa Vicentina al km 50,6 e a San Bonifacio al km 93,8, entrambi in piena pianura veneta.

Dopo circa 120 km cominciano i saliscendi, nulla di clamoroso ma abbastanza per infiammare la diretta Giro d’Italia 2025 di oggi. GPM di quarta categoria a San Giovanni in Monte (km 135,1), poi si affronterà il circuito dell’arrivo a Vicenza, che prevederà doppio passaggio al Santuario di Monte Berico, GPM di quarta categoria sia al passaggio al km 159,7 sia naturalmente al traguardo, con in mezzo un altro strappo ad Arcugnano, che sarà il Km Red Bull con abbuoni al km 169,6 (pendenza massima al 13%). Quanto all’ascesa finale, sarà appena un chilometro ma quasi tutto al 10% di pendenza, quindi ci sarà spettacolo e potrebbero esserci dei distacchi…

