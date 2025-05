DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA: UN ARRIVO INTERNAZIONALE

Oggi, sabato 24 maggio 2025, il messaggio “culturale” potrebbe essere più significativo dell’aspetto strettamente agonistico nella diretta Giro d’Italia 2025. Vi dobbiamo presentare la quattordicesima tappa Treviso Nova Gorica/Gorizia di 195 km, che nel finale avrà un piccolo strappo da ripetere un paio di volte, ma in linea di massima dovrebbe terminare con una volata nella città che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, è stata divisa in due fra Italia e Jugoslavia (oggi Slovenia). Sono state terre tormentate, ma che oggi guardano insieme al futuro, come dimostra il fatto che Nova Gorica e Gorizia sono congiuntamente Capitale Europea della Cultura per l’anno 2025.

Parlando di ciclismo, potrebbe essere un omaggio anche alla Slovenia degli ultimi due vincitore del Giro d’Italia. Quest’anno Tadej Pogacar è assente e quindi questa sarà una tappa speciale soprattutto per Primoz Roglic, anche se per gli uomini con ambizioni di classifica al Giro d’Italia 2025 era certamente più adatto lo spettacolare arrivo di ieri a Vicenza, con la vittoria di Mads Pedersen davanti a Wout Van Aert, ma anche un’altra dimostrazione di forza della maglia rosa Isaac Del Toro. Oggi la diretta Giro d’Italia 2025 potrebbe invece forse essere più tranquilla, ma lo scopriremo soltanto pedalando verso questo arrivo praticamente sul confine, quindi internazionale come pochi altri.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, LA 14^ TAPPA IN STREAMING VIDEO E TV

Appuntamento alle ore 14.00 per la diretta Giro d’Italia 2025 in tv su Rai 2 dopo le prime battute su Rai Sport, con diretta streaming video su Rai Play oppure Discovery +, perché per gli abbonati c’è anche l’opzione di Eurosport, in tv oppure appunto in streaming.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, PERCORSO 14^ TAPPA: SOLO PICCOLE INSIDIE

Non del tutto pianeggiante, ma certamente piuttosto semplice: così potremmo sintetizzare il percorso della quattordicesima tappa Treviso Nova Gorica/Gorizia di 195 km, che ci terrà compagnia oggi per la diretta Giro d’Italia 2025. Evidentemente la partenza sarà da Treviso alle ore 12.55, ma per circa 150 km ci sarà davvero pochissimo da segnalare: altimetria completamente piatta ed emozioni che arriveranno solo dai due traguardi volanti di Morsano al Tagliamento dopo 76,5 km e Talmassons (km 100,8), poi lo sprint del Km Red Bull con abbuoni a Manzano al km 132,8, tutti rigorosamente in pianura.

A quel punto saremo già molto vicini a Gorizia, ma si entrerà in Slovenia per affrontare il GPM di quarta categoria di Goniace/San Martino (km 157,1), per poi entrare nel circuito finale verso l’arrivo di Nova Gorica/Gorizia. Si passerà quindi più volte il confine fra Italia e Slovenia e i brividi potrebbero arrivare dallo strappo di Saver, che sarà da affrontare due volte ai km 173,6 e 187,4, in entrambi i casi come GPM di quarta categoria che potrebbe mettere in difficoltà almeno alcuni sprinter, anche se francamente per la diretta Giro d’Italia 2025 l’epilogo dovrebbe comunque essere una volata oggi pomeriggio…

