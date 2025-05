DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA: INIZIA LA 15^ TAPPA

Sarà una giornata lunga in compagnia della diretta Giro d’Italia 2025 con i 219 km della quindicesima tappa Fiume Veneto Asiago. Abbiamo citato la ventesima frazione dell’anno scorso, che prevedeva ben due scalate del Monte Grappa, scenario dell’ultimo capolavoro di Tadej Pogacar, che staccò tutti per arrivare con oltre due minuti di vantaggio sugli inseguitori sul traguardo di Bassano del Grappa e firmare il sesto successo di tappa in un Giro d’Italia che ebbe un padrone unico. L’arrivo di Asiago richiama invece un discreto numero di precedenti.

Il più recente risale al 2017, era la ventesima tappa e la vittoria andò a Thibaut Pinot, che si impose in una volata a cinque che comprendeva anche Vincenzo Nibali (terzo) e la maglia rosa Nairo Quintana. Quel giorno Tom Dumoulin perse 15”, ma l’olandese il giorno dopo conquistò il Trofeo Senza Fine grazie alla cronometro da Monza a Milano. Nel 1998 vinse Fabiano Fontanelli della Mercatone Uno: il giorno dopo, il suo capitano Marco Pantani avrebbe conquistato la maglia rosa a Selva di Val Gardena. Oggi probabilmente sarà giorno da fuga, ma il divertimento è comunque assicurato con la diretta Giro d’Italia 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Come seguire la diretta Giro d’Italia 2025 in tv? Anche oggi, dalle ore 14.00 su Rai 2 (in precedenza Rai Sport), oppure per gli abbonati su Eurosport. Di conseguenza, diretta streaming video per tutti su Rai Play oppure su abbonamento con Discovery +.

GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA: 15^ TAPPA PERFETTA PER LE FUGHE

Il giorno perfetto per la fuga, a patto di saper andare forte in salita: la diretta Giro d’Italia 2025 ci propone oggi, domenica 25 maggio, la quindicesima tappa Fiume Veneto Asiago di 219 km, molto lunga e impegnativa grazie alla presenza del Monte Grappa, collocato però molto lontano dal traguardo di Asiago. Di conseguenza, potrebbe essere una giornata relativamente tranquilla almeno per quanto riguarda la battaglia per la classifica generale del Giro d’Italia 2025, a differenza dell’anno scorso quando il Monte Grappa fu teatro del sesto e ultimo capolavoro di Tadej Pogacar. Negli ultimi 90 km infatti ci sarà solo un GPM di seconda categoria: RCS Sport disegnando questa tappa ha pensato ai fuggitivi.

Potrebbe essere il giorno ideale per la maglia azzurra Lorenzo Fortunato – perché comunque per andare in fuga bisognerà essere scalatori. Un po’ dispiace, perché c’è il rischio di “sprecare” una salita celebre come quella al Monte Grappa, che potrebbe avere un ruolo simile a quello dell’Alpe San Pellegrino nella tappa di mercoledì. In ogni caso ci sarà tanto da salire e da scendere, quindi sarà doveroso non sottovalutare oggi la diretta Giro d’Italia 2025. I giorni tranquilli d’altronde nel ciclismo non esistono, l’abbiamo imparato a prezzo carissimo ieri, con la caduta che ha coinvolto pesantemente Giulio Ciccone e ha rovinato anche la classifica di Antonio Tiberi, per una vera e proprio Caporetto italiana…

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, PERCORSO 15^ TAPPA: SPICCA IL MONTE GRAPPA

Qualcosa abbiamo già accennato, ora presentiamo meglio tutte le caratteristiche del percorso della quindicesima tappa Fiume Veneto Asiago di 219 km, frazione di media montagna per la diretta Giro d’Italia 2025. Una curiosità sulla località di partenza, perché Fiume Veneto è in realtà in Friuli: da qui si partirà alle ore 11.35 perché la tappa sarà lunga, per raggiungere poi effettivamente il Veneto. Un traguardo volante sarà già a San Martino Colle Umberto dopo 29,6 km, per poi affrontare il breve ma impegnativo Muro di Ca’ del Poggio, GPM di quarta categoria al km 44,7, principale asperità della prima parte del percorso, che poi ci porterà a Possagno per il secondo sprint intermedio al km 89,8.

A quel punto saremo finalmente ai piedi del Monte Grappa, salita di ben 25,1 km anche se al 5,7% di pendenza media. Sarà comunque uno sforzo notevole per arrivare al GPM di prima categoria al km 128,6, però ancora lontanissimo dal traguardo. Sarà lunga anche la discesa, poi avremo il GPM di seconda categoria di Dori (km 191,5), altra salita piuttosto lunga ma senza pendenze cattive. La particolarità è che lungo la scalata ci sarà il km Red Bull con abbuoni a Enego (km 185,8), mentre il finale dopo il GPM sarà caratterizzato da lievi saliscendi in quello che potremmo definire come un lungo falsopiano verso l’arrivo di Asiago per questa tappa particolare nella diretta Giro d’Italia 2025.

