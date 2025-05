DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA: 16^ TAPPA, LE GRANDI MONTAGNE!

È il giorno che tutti attendevamo: la diretta Giro d’Italia 2025 oggi, martedì 27 maggio, propone la sedicesima tappa Piazzola sul Brenta Brentonico (San Valentino) di 203 km, che sarà quindi molto lunga ma soprattutto sarà finalmente il primo, vero tappone di alta montagna in un Giro d’Italia finora combattuto, incerto e tutto sommato anche emozionante, ma non durissimo. Da oggi si cambia registro: la terza settimana si annuncia micidiale e chiamerà naturalmente all’azione chi sa andare più forte sulle grandi salite, per definire la classifica generale del Giro d’Italia 2025, che al momento è apertissima.

Diretta Giro d'Italia 2025, classifica/ Carlos Verona ha vinto la 15^ tappa! Del Toro è sempre maglia rosa

Oggi ci attende il primo vero arrivo in salita a San Valentino, nel comune trentino di Brentonico, preceduto da diverse altre ascese, fra le quali molto dura sarà quella del Santa Barbara. Terreno per attaccare ce ne sarà tanto e ci attendiamo molto aggressivi soprattutto i sudamericani, perché Richard Carapaz ed Egan Bernal hanno già lanciato segnali molto importanti. Da italiani puntiamo sulla coppia Damiano Caruso-Antonio Tiberi, con il laziale che domenica ha dimostrato di avere superato piuttosto bene la caduta di sabato, mentre in casa UAE c’è da capire se la maglia rosa Isaac Del Toro reggerà oppure se Juan Ayuso tornerà ad essere il capitano. Aspettiamo quindi tante risposte oggi dalla diretta Giro d’Italia 2025…

Diretta Giro d'Italia 2025, classifica/ Kasper Asgreen ha vinto la 14^ tappa! Del Toro sempre più maglia rosa

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, LA 16^ TAPPA IN STREAMING VIDEO E TV

Imperdibile oggi la diretta Giro d’Italia 2025 in tv, dalle ore 14.00 su Rai 2 (le prime fasi invece su Rai Sport), o su Eurosport tramite abbonamento. Di conseguenza, diretta streaming video per tutti su Rai Play oppure Discovery + per gli abbonati.

LA 16^ TAPPA IN DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025 STREAMING VIDEO

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, ECCO IL DURO PERCORSO DELLA 16^ TAPPA

Speriamo di avervi fatto venire l’acquolina in bocca, quindi adesso largo al percorso della sedicesima tappa Piazzola sul Brenta Brentonico (San Valentino) di 203 km che promette spettacolo per la diretta Giro d’Italia 2025. Appuntamento alle ore 11.35 per la partenza da Piazzola sul Brenta: i primi 65 km potrebbero essere definiti come un lungo falsopiano che salirà molto dolcemente, passando per il primo traguardo volante a Piovene Rocchette (km 39,2) per giungere ai piedi della salita di Carbonare, GPM di seconda categoria al km 75,3 posto al termine di una salita al 4,6% medio su 12,9 km, lunga ma non molto difficile. La discesa porterà a Trento per risalire verso Candriai, GPM di prima categoria al km 114,9, salita già più impegnativa con i suoi 10,1 km al 7,6% medio e punte fino al 13%.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA/ Mads Pedersen ha vinto la 13^ tappa, Del Toro guadagna! 23 maggio

Discesa inframezzata da un breve tratto di nuovo in salita verso il traguardo volante di Cavedine (km 139), ma sarà ad Arco che la diretta Giro d’Italia 2025 entrerà definitivamente nel vivo. Ci attenderà infatti la salita di Santa Barbara, un GPM di prima categoria tra i più duri dell’intera corsa rosa con i suoi 12,7 km di lunghezza all’8,3% di pendenza media e punte fino al 14%. Qui si potrebbe attaccare per provare a far saltare il banco, la discesa porterà a Mori dove avrà inizio la lunghissima salita finale, ben 18,2 km anche se meno arcigna come pendenza media (6,1%). Saremo già quasi a metà quando si arriverà nel centro di Brentonico, dove al km 192,7 avremo il KM Red Bull con abbuoni, poi naturalmente si salirà ancora, trovando anche lo strappo più duro al 14% per giungere infine all’arrivo di San Valentino.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2025