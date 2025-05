DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA: VIA ALLA 17^ TAPPA!

La diretta Giro d’Italia 2025 prende il via, la 17^ tappa è quella del Mortirolo e allora possiamo dire che l’ultimo passaggio su questo passo risale al 2022, era la 16^ tappa Salò-Aprica e il GPM lo aveva vinto Koen Bouwman, ma poi la tappa era andata a Jan Hirt davanti a Thymen Arensman e Jai Hindley, che con l’abbuono aveva recuperato 4 secondi a Richard Carapaz. Da citare però l’edizione 2019, perché la 16^ tappa aveva visto l’annullamento annunciato del Gavia e si era vociferato di un doppio passaggio sul Mortirolo, in realtà mai avvenuto. Era stata la grande giornata di Giulio Ciccone, vincitore a Ponte di Legno davanti allo stesso Hirt.

In classifica generale Primoz Roglic, andato in difficoltà, era stato scavalcato da Vincenzo Nibali che aveva confermato il distacco di 1’47’’ dalla maglia rosa Carapaz (ancora lui), stavolta l’ecuadoriano era arrivato vincitore a Verona pur perdendo qualcosa da Nibali nella penultima tappa. Adesso vedremo cosa succederà oggi e se avremo qualche stravolgimento di classifica, possiamo subito metterci comodi e lasciar parlare tutti i protagonisti perché la diretta Giro d’Italia 2025 prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

GIRO D'ITALIA 2025 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 17^ TAPPA

Per la diretta Giro d’Italia 2025 in tv saremo su Rai Due a partire dalle ore 14:00, in precedenza su Rai Sport; la diretta streaming video sarà come sempre su Rai Play o, in abbonamento, su Discovery Plus.

LA 17^ TAPPA IN DIRETTA GIRO D'ITALIA 2025 STREAMING VIDEO

ALTRE MONTAGNE!

Con la 17^ tappa la diretta Giro d’Italia 2025 vive oggi, mercoledì 28 maggio, un’altra giornata non banale: la San Michele all’Adige-Bormio prevede infatti tre GPM di natura diversa ma che, almeno i primi due (il secondo è il Mortirolo), possono essere determinanti, ma anche il terzo visto che sarà in prossimità del traguardo. Arriviamo da un tappone che ha purtroppo portato al ritiro di Primoz Roglic (e Joshua Tarling), fatto di tanta pioggia nelle fasi iniziali e, finalmente, la prima vittoria italiana da parte di Christian Scaroni, arrivato insieme a Lorenzo Fortunato: Isaac Del Toro ha conservato la maglia rosa, ma ora il vantaggio su Simon Yates e Richard Carapaz è minimo.

Anche quella di oggi comunque potrebbe essere una giornata adatta a una fuga da lontano e la ricerca della gloria da parte di uomini non troppo interessati alla classifica, ma qualche big potrebbe comunque fare le sue mosse vista la situazione di classifica, e anche sapendo che venerdì e sabato ci saranno i veri fuochi d’artificio. È quello che scopriremo presto, perché la diretta Giro d’Italia 2025 è dietro l’angolo e noi non vediamo l’ora di assistere al grande spettacolo della 17^ tappa, siamo sempre più vicini al traguardo di questa appassionante corsa rosa.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA: IL PERCORSO DELLA 17^ TAPPA

Andiamo dunque a scoprire il percorso della 17^ tappa nella diretta Giro d’Italia 2025, la partenza a San Michele all’Adige è prevista per le ore 13:00, dunque in “ritardo” rispetto ai giorni precedenti perché il percorso è più breve, si parla di 155 chilometri. Avremo comunque una strada fin da subito in salita: c’è un brevissimo tratto di pianura solo dopo il traguardo volante di Cles, poi inizia di fatto la lunga ascesa verso il Passo del Tonale, 15,2 Km al 6,0% di pendenza media con picchi al 9%, salita lunga ma GPM di seconda categoria, utile eventualmente per cementare una fuga o sparigliare le carte.

La fatica vera, dopo la discesa verso Vezza d’Oglio (secondo sprint intermedio) sarà quella del Mortirolo: una cima mitica che si assalta con 12,6 Km di strada e un picco del 16%, è qui che i big, per quanto ancora lontani dal traguardo, potrebbero iniziare a considerare di spaccare la 17^ tappa anche se, dobbiamo dirlo, è più probabile che lo facciamo sul GPM di Le Motte, di terza categoria, perché superato quello il traguardo sarà dopo 9 chilometri e dunque la situazione potrebbe già essere definitiva. Aspettiamo allora la diretta Giro d’Italia 2025, sperando in un ulteriore spettacolo.

