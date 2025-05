DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA: 18^ TAPPA “DI RIPOSO”

Una frazione “di riposo” prima del gran finale: la diretta Giro d’Italia 2025 ci offrirà oggi giovedì 29 maggio la diciottesima tappa Morbegno Cesano Maderno di 144 km, che sarà quindi molto corta e abbastanza facile, anche se comunque avremo tre Gran Premi della Montagna per movimentare la giornata. Salite piuttosto semplici, non paragonabili a quelle delle altre tappe della terza settimana, ma che potrebbero rendere difficile il compito alle squadre dei velocisti: insomma, ci attende una bella battaglia tra chi vorrà portare via la fuga e le squadre dei velocisti che vorranno giocarsi lo sprint a Cesano Maderno.

Ragionevolmente sarà invece una giornata tranquilla per la classifica generale del Giro d’Italia 2025: dopo le emozioni di martedì a San Valentino (Brentonico) con una meravigliosa tripletta italiana e la frazione impegnativa di ieri a Bormio che ha sancito le qualità anche mentali e di personalità di Isaac Del Toro, in attesa degli ultimi due tapponi fra Piemonte e Valle d’Aosta, un giorno di stacco potrebbe far piacere a chi lotta per la maglia rosa di domenica a Roma. Saranno quindi altri i protagonisti chiamati a illuminare oggi la diretta Giro d’Italia 2025…

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, LA 18^ TAPPA IN STREAMING VIDEO E TV

Per chi ancora non lo sapesse, oggi la diretta Giro d’Italia 2025 in tv sarà come sempre dalle ore 14.00 su Rai 2 oppure su Eurosport per gli abbonati. Di conseguenza, diretta streaming video per tutti su Rai Play oppure Discovery + a pagamento.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025: IL PERCORSO VERSO CESANO MADERNO (18^ TAPPA)

Eccoci allora a presentare il percorso di questa frazione interamente lombarda: la diretta Giro d’Italia 2025 ci offrirà la diciottesima tappa Morbegno Cesano Maderno di 144 km, breve e poco impegnativa: ecco spiegato perché la partenza da Morbegno sarà decisamente tardi rispetto al solito, cioè alle ore 14.00. Dopo una trentina di chilometri pianeggianti, ci si allontanerà dal lago di Como per affrontare alcune asperità della Valsassina, con due GPM di seconda categoria a Parlasco (km 37,7) e di terza a Colle Balisio (km 54,5), inframezzati dal traguardo volante a Primaluna (km 45,4).

Questo sarà il tratto favorevole per lanciare una fuga, anche perché successivamente si entrerà in Brianza e la diretta Giro d’Italia 2025 ci proporrà un altro paio di salite, il GPM di terza categoria a Ravellino (km 78), sulle cui rampe avremo anche il traguardo volante di Galbiate (km 72,1), ed infine lo strappo verso Sirtori (km 87,1), che sarà invece valido come Km Red Bull con abbuoni. Poi però si entrerà in pianura e un circuito di 12,5 km da ripetere due volte potrebbe favorire i velocisti verso l’arrivo di Cesano Maderno, anche perché negli ultimi 3 km ci saranno solo due curve.

