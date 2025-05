DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA: VIA ALLA 19^ TAPPA!

Si arriva in Val d’Aosta e allora la diretta Giro d’Italia 2025 potrebbe portare splendidi ricordi per Richard Carapaz verso la diciannovesima tappa Biella Champoluc che sta per cominciare in questi minuti. Nel 2019 infatti l’ecuadoriano ribaltò il Giro d’Italia nella tappa con arrivo a Courmayeur dove, forse approfittando anche delle tattiche fra i big più considerati, arrivò con 1’32” su Simon Yates e 1’54” sul gruppetto principale, che comprendeva anche Vincenzo Nibali e Primoz Roglic, che fu scavalcato per soli 7” in classifica generale da Carapaz, che si prese così la maglia rosa che avrebbe tenuto fino all’ultimo giorno.

L’anno precedente avevamo invece avuto il Colle delle Finestre al venerdì (il giorno del capolavoro di Chris Froome) seguito da un tappone valdostano al sabato, praticamente l’opposto di quanto vedremo fra oggi e domani. Nel 2022 a Cogne vinse Giulio Ciccone, al quale mandiamo un affettuoso pensiero prima di dare il via alla cronaca, che sarà certamente esaltante oggi per la diretta Giro d’Italia 2025: la parola passa alla strada e alle salite! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Da seguire fin dai primi metri la diretta Giro d’Italia 2025 in tv, inizialmente su Rai Sport e dalle ore 14.00 su Rai 2 in chiaro, oppure integralmente su Eurosport ma con abbonamento. Doppietta anche per la diretta streaming video per tutti su Rai Play o con Discovery + per gli abbonati.

19^ TAPPA, IL GIORNO PIÙ DURO

Questo è il tappone più duro per la diretta Giro d’Italia 2025: oggi, venerdì 30 maggio, è il giorno della diciannovesima tappa Biella Champoluc di 166 km, che è chiamata a dare responsi fondamentali per la classifica generale del Giro d’Italia 2025, non ancora definitivi perché domani avremo il Colle delle Finestre, però questa sarà una tappa molto difficile fin dai primi chilometri con cinque Gran Premi della Montagna, dei quali tre di prima categoria. L’ultimo curiosamente sarà di seconda, per cui il messaggio per chi va forte in salita è chiaro: attaccate fin da prima, non aspettate il finale a ridosso del traguardo di Champoluc.

Martedì a San Valentino (Brentonico) abbiamo avuto una grande festa italiana e l’indicazione di Richard Carapaz come l’uomo più forte sulle salite lunghe, però mercoledì a Bormio è stata eccellente la reazione della maglia rosa Isaac Del Toro. Insomma, tutto è ancora possibile, considerando che Simon Yates è a sua volta vicinissimo e che ci sono altri che sognano in grande, compresi Damiano Caruso e un Giulio Pellizzari che non deve porsi limiti in questa settimana da capitano che si è meritato alla grande. Allacciatevi le cinture, oggi per la diretta Giro d’Italia 2025 sarà uno di quei giorni in cui si scrive la storia.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, PERCORSO 19^ TAPPA: EPICA BIELLA CHAMPOLUC

Senza altri indugi, tutto sul percorso della diciannovesima tappa Biella Champoluc di 166 km, per scoprire perché è il giorno più duro della diretta Giro d’Italia 2025. La partenza sarà da Biella alle ore 12.30, perché il chilometraggio è abbastanza breve, ma avrà 4950 metri di dislivello, cominciando praticamente subito con il GPM di terza categoria di Croce Serra (km 15,1), salita facile ma piuttosto lunga, che ad inizio tappa garantirà immediata bagarre.

L’unico tratto pianeggiante di giornata porterà la corsa in Valle d’Aosta con il traguardo volante di Pont Saint Martin (km 36,8), poi cominceranno le grandi salite con il Col Tzecore (km 67), un durissimo GPM di prima categoria con i suoi 16 km di ascesa al 7,7%, compreso nel finale un tratto di 4 km all’11,4% e con punte al 15%.

Lunga discesa, breve falsopiano per superare a Chatillon (km 87,3) il secondo traguardo volante ed eccoci immediatamente pronti ad affrontare il Col Saint Pantaleon, con caratteristiche generali molto simili al precedente: 16,5 km al 7,2% di pendenza media per giungere al GPM di prima categoria al km 109,3, sebbene questa sia più regolare, non spiana praticamente mai ma in compenso ha anche pochissimi tratti in doppia cifra (una punta al 12%). Altra lunga discesa per arrivare a Saint Vincent, dove avremo il Km Red Bull con abbuoni (km 129,3) e soprattutto si tornerà immediatamente a salire.

Mancheranno 40 km scarsi per la diretta Giro d’Italia 2025, caratterizzati soprattutto dal Col de Joux, la terza salita lunga di giornata: GPM di prima categoria al km 145,4, al termine di un’ascesa che misurerà 15,1 km al 6,9% di pendenza media e con punte al 12%, potremmo definirla quasi identica alla precedente essendo molto regolare. La discesa stavolta sarà breve, perché quasi subito si risalirà per affrontare il GPM di seconda categoria ad Antagnod (km 161), una salita di 9,5 km al 4,5% perché piuttosto irregolare, ma con alcuni tratti da non sottovalutare e che soprattutto sarà l’ultima dopo le tante fatiche precedenti. Il GPM sarà a 5 km dall’arrivo a Champoluc, quasi tutti in discesa o falsopiano.

