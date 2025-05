DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, 2^ TAPPA: LA CRONOMETRO COMINCIA!

Una cronometro collocata alla seconda tappa a Tirana per la diretta Giro d’Italia 2025 ci ricorda molto da vicino quanto era successo tre anni fa in Ungheria, in occasione della precedente Grande Partenza dall’estero. Anche in quel caso la prima tappa era stata anticipata al venerdì ed ebbe una firma nobilissima, perché sullo strappo di Visegrad si era imposto Mathieu Van der Poel, poi al sabato la seconda tappa prevedeva una cronometro interamente nella capitale, ovviamente Budapest in quel caso.

La distanza era più breve in quel caso (appena 9,2 km) e la vittoria andò a Simon Yates con il tempo di 11’50”, che permise al britannico di precedere per 3” lo stesso Van der Poel e di 5” Tom Dumoulin, per un ordine d’arrivo regale. In classifica fu però Van der Poel a conservare la maglia rosa con 11” su Yates e 16” su Dumoulin. Oggi però l’uomo più atteso è Primoz Roglic, che nelle sue precedenti tre partecipazioni al Giro d’Italia ha sempre lasciato il segno a cronometro: nel 2016 vinse la prova contro il tempo nel Chianti e fu il primo successo di spicco della sua carriera; nel 2019 vinse la cronometro d’apertura a Bologna e poi anche quella a San Marino; nel 2023 infine il trionfo arrivò grazie al successo nella cronoscalata al Monte Lussari. Tanti spunti, ma adesso contano i tempi: via alla diretta Giro d’Italia 2025 della seconda tappa! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA 2^ TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Giro d’Italia 2025 in tv sarà anche oggi in chiaro principalmente su Rai Due, dalle ore 14.00 dopo le prime battute su Rai Sport, mentre gli abbonati potranno scegliere anche Eurosport. Le due emittenti garantiranno pure la diretta streaming video, che sarà gratuita per tutti su RaiPlay.

ECCO LA PRIMA CRONOMETRO

La prima cronometro sarà un momento significativo per la diretta Giro d’Italia 2025: siamo naturalmente ancora in Albania e la Grande Partenza dal Paese balcanico prosegue con la seconda tappa cronometro Tirana di 13,7 km, che oggi, sabato 10 maggio, ci darà i primi responsi chiari sulla condizione di forma di tutti i big del Giro d’Italia 2025. Naturalmente bisognerà fare anche riferimento alle capacità di ciascuno a cronometro, ad esempio fra gli italiani oggi dovrebbe fare meglio Antonio Tiberi rispetto a Giulio Ciccone, mentre purtroppo è già fuori dai giochi lo sfortunatissimo Mikel Landa, costretto al ritiro dopo la brutta caduta in discesa di ieri.

In effetti già il primo giorno della diretta Giro d’Italia 2025 ha regalato tante emozioni, nel bene e nel male. L’ordine d’arrivo è stato di lusso, con la vittoria di Mads Pedersen davanti a Wout Van Aert: il belga però sa andare fortissimo a cronometro e quindi ci riproverà oggi, mentre per il danese il primato nella classifica generale del Giro d’Italia 2025 potrebbe essere già a rischio, anche se a sua volta non è scarso contro il tempo. Ieri è stato un giorno complicato per Juan Ayuso, magari potrebbe approfittarne Primoz Roglic nel duello fra gli uomini più attesi per il trionfo a Roma: di certo sarà una seconda tappa già rovente per la diretta Giro d’Italia 2025…

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, 2^ TAPPA: IL PERCORSO DELLA CRONOMETRO

Quando parliamo di una cronometro è particolarmente significativo presentare il percorso, quindi scopriamo meglio cosa ci offrirà la diretta Giro d’Italia 2025 in questa seconda tappa Tirana-Tirana di 13,7 km. Chilometraggio breve, la prova contro il tempo più lunga di questa edizione sarà infatti la Lucca-Pisa, ma comunque da non sottovalutare. La partenza sarà alle ore 13.25, quando dalla pedana di Sheshi Skenderbej a Tirana prenderà il via il primo corridore: si pedalerà praticamente per tutta la città, una caratteristica saliente saranno quindi i viali uniti fra loro da curve a U.

Attenzione però, perché a movimentare la diretta Giro d’Italia 2025 avremo oggi anche una salita a Sauk, classificata come GPM di quarta categoria e valida anche come rilevamento cronometrico al km 8,0. Ovviamente non sarà nulla di trascendentale, ma chi saprà farla più forte guadagnerà secondi preziosi per il successo di tappa e magari anche per la maglia rosa. Seguirà ovviamente la discesa, si tornerà quindi verso il centro e l’arrivo di Tirana sarà con gli ultimi 2 km identici alla frazione in linea di ieri. In un certo senso, sarà una volata anche oggi, anche se naturalmente disputata uno alla volta, per dare il massimo fin sulla linea del traguardo…

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2025

1. Mads Pedersen (Lidl-Trek)

2. Wout Van Aert (Visma | Lease a Bike) a 4″

3. Orluis Aular (Movistar) a 6″

4. Francesco Busatto (Intermarché-Wanty) a 10″

5. Thomas Pidcock (Tudor) s.t.

6. Diego Ulissi (Astana) s.t.

7. Richard Carapaz (EF) s.t.

8. Max Poole (Picnic PostNL) s.t.

9. Nicola Conci (Astana) s.t.

10. Davide Piganzoli (Polti) s.t.