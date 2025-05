DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA: INIZIA LA 20^ TAPPA!

Siamo già in partenza con la ventesima tappa Verres Sestriere, dal momento che oggi inizia prima del solito la diretta Giro d’Italia 2025. Abbiamo già ampiamente spiegato che il Colle delle Finestre sarà il punto decisivo della corsa, questa sarà solamente la quinta volta in cui il Giro affronterà la lunga e difficile salita piemontese, anche perché ovviamente il fatto che la seconda metà dell’ascesa sia sterrata rendeva l’impresa alquanto complicata. La prima volta fu nel 2005 e fu una meravigliosa battaglia in un Giro ancora in bilico, nel quale infine Paolo Savoldelli riuscì a salvare la maglia rosa per pochi secondi su Gilberto Simoni.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA/ Nicolas Prodhomme ha vinto la 19^ tappa, Del Toro sempre maglia rosa!

Ricordiamo poi la più recente, perché nel 2018 il Colle delle Finestre fu luogo del meraviglioso attacco di Chris Froome, certamente l’impresa più bella dell’intera carriera del britannico, che ha vinto quattro Tour de France ma quel giorno fece rivivere gesta che sembravano riservate al ciclismo di altri tempi. Insomma, è facile capire che anche oggi abbiamo già l’acquolina in bocca per ciò che potrà succedere nella diretta Giro d’Italia 2025, parola alla strada! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA/ Nico Denz ha vinto la 18^ tappa, maglia rosa tranquilla! (29 maggio)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025 20^ TAPPA: LO STREAMING VIDEO E TV

Oggi sarà particolarmente ampia la prima parte su Rai Sport, poi dalle ore 14.00 la diretta Giro d’Italia 2025 in tv passerà come sempre su Rai 2, mentre la visione è integrale su Eurosport ma per gli abbonati. Doppietta di diretta streaming video per tutti su Rai Play o con Discovery + su abbonamento.

LA 20^ TAPPA IN DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025 STREAMING VIDEO

20^ TAPPA, IL COLLE DELLE FINESTRE

La diretta Giro d’Italia 2025 è pronta ad emettere tutti i suoi verdetti oggi, sabato 31 maggio 2025, con la ventesima tappa Verres Sestriere di 205 km, cioè l’ultima frazione di alta montagna prima della passerella di domani a Roma. Se ieri verso Champoluc avevamo avuto una successione di salite difficili, ma che di fatto hanno sancito un deludente nulla di fatto (o quasi), oggi sarà il giorno del Colle delle Finestre, sicuramente la salita più difficile del Giro d’Italia 2025 e quindi giudice ultimo per l’edizione numero 108 della Corsa Rosa.

Diretta Giro d'Italia 2025, classifica/ Isaac Del Toro ha vinto la 17^ tappa in maglia rosa! (oggi 28 maggio)

Lunghissimo, con pendenze notevoli e per molti chilometri pure sterrato: terreno perfetto per chi dovesse essere più forte in salita, anche se adesso la sensazione è che Richard Carapaz sia l’unico a poterci provare davvero.

Intanto la maglia rosa Isaac Del Toro ha superato un altro esame molto difficile e dimostrato di essere un campione: 43″ possono essere nulla su una salita totem del ciclismo mondiale, però il classe 2003 non ha nulla da perdere e se completasse il capolavoro scriverebbe una pagina che resterebbe nella storia del Giro d’Italia per la sua giovane età.

L’Italia sorride con i giovani, ieri in particolare con il ritrovato Antonio Tiberi, anche se il migliore dei nostri potrebbe essere il super veterano Damiano Caruso, al quale ancora una volta vanno fatti i complimenti. Ieri è stato bello applaudire un coraggioso fuggitivo come Nicolas Prodhomme (in fuga fin dal primo GPM), ma oggi per la diretta Giro d’Italia 2025 deve essere il giorno dei campioni…

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, LE ULTIME SALITE NEL PERCORSO DELLA 20^ TAPPA

È il giorno dei verdetti definitivi, quindi largo all’analisi del percorso della ventesima tappa Verres Sestriere di 205 km per le ultime grandi fatiche in montagna nella diretta Giro d’Italia 2025. La partenza sarà da Verres alle ore 10.50 perché il chilometraggio è notevole, avremo 4500 metri di dislivello e bisogna considerare anche il successivo trasferimento a Roma. La prima parte della tappa sarà in realtà semplice, con il traguardo volante a Rocca Canavese al km 64,5 e subito dopo il GPM di quarta categoria a Corio (km 69,2), mentre la prima vera difficoltà sarà il Colle del Lys, GPM di seconda categoria al km 115,7, salita di ben 13,7 km però poco impegnativa, specie nella seconda parte.

Dopo la discesa ci sarà un tratto di falsopiano che comprenderà anche il secondo traguardo volante a Chiusa di San Michele (km 137,1), poi finalmente dopo circa 160 km arriveremo ai piedi del Colle delle Finestre, la salita giudice della diretta Giro d’Italia 2025. Sarà la Cima Coppi con i suoi 2178 metri d’altezza ma soprattutto è una salita micidiale con i suoi 18,5 km di lunghezza al 9,2% di pendenza media praticamente fissa, senza mai respiro. Inoltre, dopo Il Colletto gli ultimi 8 km saranno sterrati e attenzione anche agli abbuoni del Km Red Bull, che saranno collocati a Bergerie Le Casette al km 173,2, cioè già sullo sterrato.

Lo scollinamento avverrà poi al km 177,5, poi grande attenzione anche alla discesa, che è più breve ma è ripida ed impegnativa, con carreggiata ristretta e molto insidiosa almeno fino a Pian dell’Alpe. Giunti a Pourrieres si tornerà a salire verso l’arrivo a Sestriere, che sarà anche valido come GPM di terza categoria, ma ovviamente nulla di paragonabile all’ascesa precedente. Sarà ovviamente il Colle delle Finestre a decretare i verdetti del giorno e magari anche dell’intera Corsa Rosa…

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2025