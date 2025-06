DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA: VIA ALLA 21^ TAPPA

Siamo al via della diretta Giro d’Italia 2025 per la ventunesima e ultima tappa a Roma, a minuti ci sarà quindi l’incontro speciale con Papa Leone XIV nei Giardini Vaticani e poi il palcoscenico sarà tutto per Simon Yates, che già pregusta la cerimonia nella quale riceverà il Trofeo Senza Fine. Sarà il terzo vincitore britannico del Giro d’Italia dopo Chris Froome nel 2018 (anche in quel caso con impresa sul Colle delle Finestre) e Tao Geoghegan Hart nel 2020, mentre Simon Yates era già stato terzo nel 2021, anche se tutti ricordiamo soprattutto il suo Giro del 2018, vissuto da dominatore per due settimane e mezza e poi affondato negli ultimi giorni.

In quello stesso 2018 poi Simon Yates vinse la Vuelta e sette anni più tardi torna a conquistare un grande giro. Questo sarà anche il terzo arrivo consecutivo a Roma: nel 2023 fu Mark Cavendish a vincere l’ultima tappa, mentre l’anno scorso fece festa Tim Merlier. A chi andrà l’ultima gioia della diretta Giro d’Italia 2025? Lo scopriremo con la volata nel fascino della Città Eterna… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Oggi si parte più tardi del solito e quindi sarà integralmente su Rai 2 la diretta Giro d’Italia 2025 in tv in chiaro, come su Eurosport per gli abbonati. Nessuna novità invece per la diretta streaming video, grazie a sito e app di Rai Play oppure Discovery + su abbonamento.

La Città Eterna accoglie il trionfo di Simon Yates: l’ultimo atto della diretta Giro d’Italia 2025 sarà infatti la ventunesima tappa Roma Roma di 143 km, dal momento che per il terzo anno consecutivo è la capitale Roma ad ospitare la tappa conclusiva del Giro d’Italia, che ieri ci ha regalato l’impresa leggendaria del britannico della Visma Lease a Bike. Sette anni fa Simon Yates era crollato sul Colle delle Finestre, ieri ci ha vinto l’edizione numero 108 della Corsa Rosa, facendo il vuoto nei confronti di tutti gli avversari e dilatando di moltissimo i margini nella classifica generale del Giro d’Italia 2025, che fino a ieri mattina era incertissima.

Sul podio saliranno anche Isaac Del Toro e Richard Carapaz: comunque magnifico il secondo posto per il talento messicano classe 2003, mentre l’ecuadoriano si conferma corridore di altissimo livello, che completa il tris di podi in carriera al Giro d’Italia e ha avuto il merito di incendiare la corsa ieri. Oggi invece la diretta Giro d’Italia 2025 darà l’occasione ai velocisti di cogliere l’ultimo successo di giornata nello scenario meraviglioso di Roma: una vittoria che farà gola a tutte le ruote veloci del gruppo, un ultimo grande brivido prima di mandare in archivio l’edizione che ricorderemo naturalmente per il ribaltone rosa di Simon Yates.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025: IL PERCORSO DELLA 21^ TAPPA A ROMA

Gli spunti non mancheranno anche oggi nel percorso della ventunesima tappa Roma Roma di 143 km, ultimo atto della diretta Giro d’Italia 2025. La corsa si muoverà dalle Terme di Caracalla e nel tratto di trasferimento si passerà anche dai Giardini Vaticani, dove ci sarà il saluto alla carovana da parte di Papa Leone XIV, poi il km 0 darà il via ufficiale alla tappa alle ore 15.25. Nella prima parte si pedalerà verso il mare di Lido di Ostia, con il primo traguardo volante che sarà alla Fontana dello Zodiaco al km 35,2, prima di tornare verso il centro di Roma, dove ci sarà un circuito di 9,5 km da ripetere per otto volte.

L’attenzione potrebbe essere soprattutto per le tante bellezze della Città Eterna che gli spettatori potranno ammirare seguendo la diretta Giro d’Italia 2025, forse un po’ meno i corridori, perché a quel punto per loro l’aspetto agonistico avrà preso il sopravvento. Al termine del terzo giro, sulla linea del traguardo ci sarà il secondo traguardo volante (km 95,6), mentre nel corso del sesto giro in via di San Gregorio ecco il Km Red Bull con abbuoni (km 118,2). Da ricordare pure che avremo alcuni tratti in pavé, i celebri sampietrini di Roma. Infine l’arrivo in via del Circo Massimo, nell’ultimo chilometro ci sarà anche una leggera salita al 5%, l’ultima curva sarà a 350 metri dal traguardo.

