DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025: ALLA PARTENZA PER LA 3^ TAPPA!

A pochi minuti dal via della terza tappa Valona-Valona, la diretta Giro d’Italia 2025 può già fornirci molti spunti. Intanto la cronometro ha incoronato il giovane talento di Joshua Tarling, che ha appena 21 anni ma già da tempo è noto come fenomeno delle prove contro il tempo, perché nel 2023 chiuse il Mondiale a cronometro al terzo posto, alle spalle solamente di Remco Evenepoel e Filippo Ganna. In maglia rosa invece ecco Primoz Roglic, che rimette la Slovenia al comando del Giro d’Italia.

Proprio Roglic vinse l’edizione 2023, poi l’anno scorso il connazionale Tadej Pogacar prese la maglia rosa proprio alla seconda tappa vincendo ad Oropa e non l’ha più lasciata fino a Roma, adesso di nuovo la seconda tappa ha sorriso alla Slovenia che dunque è al comando della classifica generale per la ventitreesima volta nelle ultime 25 tappe. Oggi però Roglic potrebbe perderla, perché in caso di volata bisogna considerare che Mads Pedersen è dietro di un solo secondo, mentre una fuga potrebbe rimescolare le carte. Una variabile in più per ravvivare la diretta Giro d’Italia 2025 della terza tappa! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

3^ TAPPA GIRO D’ITALIA 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

La diretta Giro d’Italia 2025 in tv sarà anche oggi su Rai Due dalle ore 14.00, dopo le prime battute su Rai Sport, mentre gli abbonati hanno a disposizione pure Eurosport. Le due emittenti forniranno di conseguenza anche i rispetti servizi per la diretta streaming video.

GIRO D’ITALIA 2025: A VALONA SI CHIUDE LA GRANDE PARTENZA

Ultimo atto della Grande Partenza dall’Albania, la diretta Giro d’Italia 2025 oggi, domenica 11 maggio, ci proporrà la terza tappa Valona-Valona di 160 km, che avrà molte similitudini con la frazione di venerdì. Identico chilometraggio e numerosi saliscendi, non durissimi ma che potrebbero di nuovo escludere i velocisti puri, magari in favore di gente del livello di Mads Pedersen (che è in forma smagliante) e Wout Van Aert, che però ha deluso ieri contro il tempo, o magari anche di qualche coraggioso attaccante che riuscisse a trovare l’attacco buono sulla salita più impegnativa di giornata.

Insomma, potenzialmente qualcosa potrebbe cambiare anche nella classifica generale del Giro d’Italia 2025, anche se la cronometro di ieri ha già indicato che l’uomo di riferimento di questa Corsa Rosa sarà Primoz Roglic, che ha guadagnato 16″ su Juan Ayuso e ancora di più su tutti gli altri pretendenti al podio finale di Roma. Il vincitore di tappa è stato il giovanissimo talento delle cronometro Joshua Tarling, ma Roglic si è già candidato a uomo forte della diretta Giro d’Italia 2025. Resta da capire se lo sloveno e la sua squadra Red Bull Bora Hansgrohe vorranno tenere la maglia rosa oppure favoriranno la fuga: una variabile che potrebbe decidere le sorti della terza tappa…

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, ANALIZZIAMO IL PERCORSO DELLA 3^ TAPPA

Un lungo giro attorno alla città di Valona, con diversi saliscendi e quindi insidie: in sintesi, questo sarà il percorso che ci proporrà la diretta Giro d’Italia 2025 oggi, in occasione della terza tappa Valona-Valona di 160 km. La partenza sarà alle ore 13.15 evidentemente da Valona, dove si tornerà dopo un lungo tragitto che porterà la corsa verso il Sud dell’Albania prima di risalire verso la terza città del Paese balcanico. La prima segnalazione è per il traguardo volante di Gjorm al km 34,5, seguito dal facile GPM di quarta categoria di Q. Shakelles al km 65,4 e dallo sprint con abbuoni di Himare, che al km 88,2 potrebbe fare gola anche ai big, se si creasse l’occasione.

In seguito avremo l’ultimo traguardo volante a punti in località Gjileke al km 107,1 e poco dopo affronteremo la salita più impegnativa per la diretta Giro d’Italia 2025 nei tre giorni della Grande Partenza in Albania. Stiamo parlando del GPM di seconda categoria di Qafa e Llogarase, che sarà collocato al km 121,6 al termine di una salita di oltre 10 km al 7,4% di pendenza media e punte fino al 12%. Insomma, potrebbe esserci selezione, anche se poi la discesa sarà veloce e l’ultimo tratto verso l’arrivo di Valona sarà completamente pianeggiante: il rettilineo misurerà oltre 1 km, ma la sensazione è che la volata potrebbe non essere a ranghi compatti…

