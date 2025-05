DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA: MADS PEDERSEN HA VINTO LA 5^ TAPPA, SECONDO ZAMBANINI

Mads Pedersen ha vinto la quinta tappa Ceglie Messapica Matera, la diretta Giro d’Italia 2025 quindi vede in festa ancora una volta la maglia rosa della Lidl-Trek, che ovviamente consolida anche il suo primato in classifica generale grazie agli abbuoni. Oggi però merita la lode anche un eccellente Edoardo Zambanini, che con una splendida volata di rimonta ha sfiorato il colpaccio, chiudendo al secondo posto vicinissimo a Pedersen. Per Zambanini è comunque un segnale molto importante in un ordine d’arrivo di primissimo livello, visto che è stato terzo Tom Pidcock.

Assorbita la fuga, nel finale sono state le squadre dei big a fare un grande ritmo, in particolare prima la UAE Team Emirates XRG e poi la Red Bull Bora Hansgrohe, mentre sullo strappo più duro Mads Pedersen perde posizioni, ma resta a contatto. Il danese fa un vero numero per risalire posizioni e sul rettilineo d’arrivo lancia una volata lunga, cerca di rimontare Edoardo Zambanini che però deve arrendersi di pochi metri (o forse anche meno) e allora è il giorno della terza vittoria di tappa per la maglia rosa Mads Pedersen. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MILESI PRIMO AL GPM!

Adesso siamo ormai davvero al gran finale della quinta tappa Ceglie Messapica Matera per la diretta Giro d’Italia 2025, Giosuè Epis dopo avere vinto ben tre sprint intermedi non fa più parte della fuga, si è rialzato mentre continuano ad attaccare Davide Bais del Team Polti VisitMalta e Lorenzo Milesi della Movistar, che è passato per primo al GPM di Montescaglioso davanti al compagno d’avventura superstite.

D’altronde però il vantaggio della testa della corsa rispetto al gruppo principale è di circa mezzo minuto con ancora gli ultimi saliscendi da affrontare, quindi la missione dei fuggitivi sembra purtroppo impossibile oggi nella diretta Giro d’Italia 2025. Da segnalare pure che alcuni velocisti hanno già perso contatto a Montescaglioso, ma d’altronde oggi non dovrebbe essere una volata a ranghi compatti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, COME VEDERE LA 5^ TAPPA IN STREAMING VIDEO E TV

EPIS FA IL PIENO DI TRAGUARDI VOLANTI!

Tatticamente lo svolgimento della quinta tappa Ceglie Messapica Matera è molto chiaro per la diretta Giro d’Italia 2025, con i tre uomini all’attacco che sono sempre Davide Bais del Team Polti VisitMalta, Giosuè Epis della Arkea-B&B Hotels e Lorenzo Milesi della Movistar, controllati dal gruppo che si è avvicinato a un minuto circa, quindi evidentemente non ci saranno possibilità per loro, anche perché la parte più impegnativa con tutti i saliscendi verso Matera è di fatto appena iniziata.

Al traguardo volante di Marina di Ginosa si è ripetuto lo stesso scenario del precedente sprint intermedio, con il primo posto per Epis davanti a Bais e Milesi in terza posizione. Curiosamente, lo stesso identico epilogo c’è stato anche a Bernalda, un’occasione dello sprint con abbuoni: primo Epis, secondo Bais e terzo Milesi, per il corridore della Arkea-B&B Hotels questo è quindi un giorno da ricordare, anche perché Giosuè Epis è un giovane talento del 2002 al primo Giro d’Italia della carriera. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TRE UOMINI IN FUGA!

Oggi la quinta tappa Ceglie Messapica Matera vede una fuga un po’ più folta ad animare la diretta Giro d’Italia 2025, con tre uomini all’attacco, tutti italiani. Davide Bais del Team Polti VisitMalta e Giosuè Epis della Arkea-B&B Hotels hanno attaccato immediatamente e subito dopo si è aggiunto a loro anche Lorenzo Milesi della Movistar, sicuramente il nome più interessante dei tre, perché nel 2023 è stato campione del Mondo Under 23 a cronometro e ha anche indossato per un giorno la maglia rossa di leader alla Vuelta.

La corsa ha già superato il primo traguardo volante a Massafra, dove è passato per primo Epis che ha vinto la volata con Bais, mentre Milesi non si è interessato ed è passato per terzo. Da segnalare che da Ceglie Messapica non ha preso il via oggi Søren Kragh Andersen della Lidl-Trek, una perdita pesante per la squadra della maglia rosa Mads Pedersen e di Giulio Ciccone. Mancano circa 100 km ancora al traguardo di Matera in questa tappa piuttosto breve, il vantaggio della testa della corsa è di circa due minuti perché il gruppo controlla in modo molto attento. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VIA ALLA 5^ TAPPA!

L’arrivo della quinta tappa Ceglie Messapica Matera ci porterà per la diretta Giro d’Italia 2025 in una città che vanta eccellente tradizione alla Corsa Rosa. Questo infatti sarà l’ottavo arrivo di tappa per il Giro d’Italia a Matera, una storia che cominciò nel 1976 con il successo del belga Johan De Muynck, che in quella edizione fu poi secondo dietro solo a Felice Gimondi e due anni più tardi avrebbe trionfato nella classifica generale. Citazione d’obbligo per Mario Cipollini, che a Matera vinse per due volte nel 1998 e 2000, mentre i due arrivi più recenti portano la firma di John Degenkolb nel 2015 e Arnaud Demare nel 2020, con il francese che si impose davanti a Michael Matthews e Fabio Felline.

Insomma, da velocisti ma con qualità da grandi classiche, il ritratto della maglia rosa Mads Pedersen. Ieri invece il giovane Casper Van Uden era al massimo della felicità per avere vinto “la prima volata del mio primo Grande Giro”. Sono le storie che ci racconta la strada, ogni giorno è un’avventura con la diretta Giro d’Italia 2025 e oggi nella città dei Sassi le emozioni non mancheranno! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IN DIRETTA LA 5^ TAPPA CHE CI PORTA A MATERA

Un tris di olandesi ieri a Lecce, con la vittoria di Casper Van Uden, oggi mercoledì 14 maggio invece la diretta Giro d’Italia 2025 potrebbe riportare in copertina la maglia rosa Mads Pedersen, che potrebbe essere il principale favorito per la vittoria nella quinta tappa Ceglie Messapica Matera di 151 km. Infatti il finale nella città dei Sassi avrà una rampa a poca distanza dal traguardo e poi l’ultimo chilometro tutto in leggera salita, quindi le caratteristiche del finale potrebbero essere più adatte a Pedersen o Wout Van Aert (se fosse in forma) piuttosto che ai velocisti puri come Van Uden o i suoi connazionali Olav Kooij e Maikel Zijlaard, che ieri hanno monopolizzato il podio.

Staremo allora a vedere se ci sarà magari anche qualche secondo di differenza che potrebbe cambiare qualcosa nella classifica generale del Giro d’Italia 2025, che in realtà anche ieri ha regalato bagarre per gli abbuoni al traguardo volante, con Isaac Del Toro e Primoz Roglic protagonisti. Oggi di nuovo gli abbuoni saranno posti in cima a una salitella, ma non è nemmeno da escludere che qualcosa possa succedere anche verso l’arrivo. Insomma, il fascino è assicurato e non solo perché i Sassi sono patrimonio Unesco: dovremo stare in campana con la diretta Giro d’Italia 2025…

GIRO D’ITALIA 2025, L’INSIDIA FINALE NEL PERCORSO DELLA 5^ TAPPA

Un percorso globalmente semplice ma con insidie da non sottovalutare caratterizzerà la diretta Giro d’Italia 2025 oggi nella quinta tappa Ceglie Messapica Matera di 151 km, che porterà la corsa dalla Puglia alla Basilicata. Il chilometraggio è breve, per cui la partenza da Ceglie Messapica sarà alle ore 13.50. La prima parte del tracciato sarà in lieve salita, poi una discesa ci porterà a Massafra, sede del primo traguardo volante al km 42,5. Qui comincerà il tratto più semplice, con il secondo sprint intermedio a Marina di Ginosa al km 76,8, mentre attenzione allo sprint Red Bull con abbuoni che sarà a Bernalda (km 100,4) al termine di una piccola salitella come ieri ad Ostuni.

A quel punto si starà già pedalando verso l’interno della Basilicata, avremo quindi un facile GPM a Montescaglioso (km 123) e poi continueranno i saliscendi in avvicinamento al traguardo. In particolare, negli ultimi 5 km della diretta Giro d’Italia 2025 oggi non ci sarà pianura: a circa 2500 metri ci sarà anche un breve strappo al 10%, poi si scenderà e infine l’ultimo chilometro sarà tutto in leggera salita verso l’arrivo di Matera in via Dante Alighieri, dove di conseguenza potremmo vedere una volata molto diversa da quella di ieri a Lecce.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2025