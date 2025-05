DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA: TEMPI NEUTRALIZZATI, SI LOTTA PER LA VITTORIA

La caduta che ha coinvolto decine di corridori e che ha costretto purtroppo al ritiro tra gli altri anche Jai Hindley porta conseguenze per la diretta Giro d’Italia 2025, perché è stata neutralizzata almeno come tempi la sesta tappa Potenza Napoli. Molti altri corridori sono malconci, fra i quali pure Richard Carapaz e la maglia azzurra Lorenzo Fortunato, mentre dobbiamo lodare Josef Cerny della Soudal Quick-Step, del quale era stato annunciato il ritiro ed invece è tornato in bicicletta e proverà a portare a termine la tappa nonostante il dolore sia evidente.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA/ Mads Pedersen ha vinto la 5^ tappa, Zambanini 2°! (oggi 14 maggio)

Spieghiamo però che cosa significa che il tempo è stato neutralizzato oggi nella diretta Giro d’Italia 2025. La corsa è partita regolarmente, ma non saranno presi i tempi: l’unica richiesta da quel punto di vista è che i corridori taglino il traguardo di Napoli, eventuali distacchi non saranno registrati e quindi chi preferirà staccarsi e pedalare tranquillo non subirà ritardi. Sarà corsa vera invece per la vittoria di tappa, che sarà regolarmente in palio sul traguardo di Napoli – e ricordiamo che per il momento sono ancora davanti i due fuggitivi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA/ Casper Van Uden ha vinto la 4^ tappa! Pedersen resta rosa (13 maggio)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, COME VEDERE IN STREAMING VIDEO E TV LA 6^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2025 anche oggi sarà dalle ore 14.00 su Rai Due (prima invece su Rai Sport) e tramite abbonamento anche su Eurosport. Raiplay e Discovery + quindi forniranno la consueta diretta streaming video.

CLICCA QUI PER LO STREAMING RAIPLAY DELLA DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025 6^ TAPPA

CADUTA E RITIRO PER JAI HINDLEY

Nella diretta Giro d’Italia 2025 il gruppo stava “giocando” al gatto con il topo nella sesta tappa Potenza Napoli, facendo una sorta di elastico con i due fuggitivi, che sono sempre l’olandese Taco Van der Hoorn della Intermachè Wanty e il francese Enzo Paleni della Groupama FDJ. Il vantaggio della testa della corsa era ormai inferiore al minuto a circa 70 km all’arrivo di Napoli, quindi ormai non c’erano più speranze per loro.

Var al Giro d’Italia 2025/ Squalifica con due cartellini gialli: chi è già a rischio? (Oggi 13 maggio)

L’asfalto viscido per la pioggia purtroppo però ha cambiato la corsa, dobbiamo evidenziare che in Campania non è una novità che l’asfalto diventi una “saponetta” in caso di pioggia e una scivolata generale ha coinvolto tantissimi corridori. Tra i nomi più illustri possiamo citare Adam Yates e Jai Hindley, con l’australiano vincitore del 2022 che sembra avere subito conseguenze abbastanza serie ed è stato infatti costretto al ritiro. La corsa è stata neutralizzata perché i mezzi di soccorso sono tutti impegnati, problemi seri anche per il belga Fabio Van Den Bossche. Dopo Mikel Landa, la diretta Giro d’Italia 2025 perde un altro pezzo da 90… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DAVANTI RESTANO IN DUE

L’olandese Taco Van der Hoorn della Intermachè Wanty e il francese Enzo Paleni della Groupama FDJ (di evidenti origini italiane) sono rimasti al comando della diretta Giro d’Italia 2025 in questa lunghissima sesta tappa Potenza Napoli, che si corre per di più in condizioni meteorologiche complicate. Dopo il GPM del Valico di Monte Carruozzo si è infatti rialzato Lorenzo Fortunato, che aveva fatto una sorta di cronoscalata e sicuramente pensa alla tappa di domani con l’arrivo in salita a Tagliacozzo.

Quindi adesso la grande fatica tocca ai due attaccanti, che sono passati nel frattempo al traguardo volante di Lioni, dove è passato per primo Paleni davanti a Van der Hoorn, mentre in gruppo è stato Jensen Plowright a vincere la volata per il terzo posto. Mancano però ancora oltre 110 km all’arrivo di Napoli e il vantaggio della testa della corsa non supera i due minuti, di conseguenza per il gruppo è tutto sotto controllo e non ci dovrebbero essere problemi per la volata a Napoli. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LORENZO FORTUNATO MATTATORE

Un inizio folle per la diretta Giro d’Italia 2025 oggi con la sesta tappa Potenza Napoli, nel quale è successo praticamente di tutto. Una fuga partita quasi subito, che comprendeva fra gli altri la maglia azzurra Lorenzo Fortunato, altre squadre alle quali tuttavia non stava bene, fra le quali in particolare la Ineos Grenadiers, che aveva in realtà un uomo in fuga ma non era quello che la squadra (Ben Turner invece di Joshua Tarling), la Lidl-Trek che per ogni evenienza fa muovere la maglia bianca Mathias Vacek, la Visma che ricuce per Olav Kooij e quindi la fuga viene annullata.

Poi ripartono in due, cioè Taco Van der Hoorn (Intermachè Wanty) ed Enzo Paleni (Groupama FDJ): al gruppo potrebbe stare bene, a Lorenzo Fortunato no, quindi ecco la maglia azzurra di nuovo all’attacco, prima con Lucas Hamilton (idee confuse in casa Ineos) e poi da solo, per raggiungere i due fuggitivi e passare per primo al GPM di seconda categoria del Valico di Monte Carruozzo. Obiettivo raggiunto per il bolognese, anche se con molta più fatica di quanta sarebbe servita con la prima fuga. Infine segnaliamo che non è partito Alessandro Pinarello (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), che era caduto nella tappa di ieri. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ECCOCI ALLA 6^ TAPPA VERSO NAPOLI

La sesta tappa Potenza Napoli di 227 km sarà la frazione più lunga di tutta la diretta Giro d’Italia 2025 e questa è già una curiosità significativa per la fatica che attende i corridori oggi, giovedì 15 maggio. Per la quarta edizione consecutiva il Giro d’Italia fa tappa a Napoli e due anni fa si impose un certo Mads Pedersen, che naturalmente è stato il maggiore protagonista anche del primo scorcio della Corsa Rosa numero 108. Con la vittoria di Matera è già a quota tre successi, una maglia rosa finora meritatissima e oggi potrebbe calare il poker, anche se dovremo stare attenti pure ai velocisti puri, che potrebbero avere la seconda chance dopo Lecce.

Per i big della classifica generale del Giro d’Italia 2025 – intendendo coloro che puntano al successo finale a Roma – dovrebbe invece essere una giornata tutto sommato tranquilla, perché scopriremo fra poco che il finale sarà pianeggiante, dopo i saliscendi iniziali. Sarà interessante capire chi andrà in fuga, perché nella prima parte l’inseguimento potrebbe essere complicato e allora le squadre dei velocisti potrebbero avere molto da lavorare per garantire uno sprint a ranghi compatti in via Caracciolo come epilogo della diretta Giro d’Italia 2025 oggi a Napoli.

GIRO D’ITALIA 2025, IL LUNGO PERCORSO DELLA 6^ TAPPA

Il chilometraggio sarà quindi una caratteristica di spicco oggi per il percorso della sesta tappa Potenza Napoli di ben 227 km, come altimetria invece la diretta Giro d’Italia 2025 pedalando fra la Basilicata e la Campania ci proporrà un tracciato inizialmente molto mosso, ma poi con un finale decisamente più semplice. La partenza da Potenza sarà già alle ore 11.50 e i primi chilometri saranno subito in salita, anche se non validi come GPM, poi una discesa e si ricomincerà a salire verso il traguardo volante di Muro Lucano (km 42,5) e il successivo GPM di seconda categoria del Valico di Monte Carruozzo (km 56,8), poi proseguiranno i saliscendi anche verso il secondo sprint intermedio a Lioni (km 88,4).

L’ultima vera difficoltà sarà il GPM di terza categoria a Monteforte Irpino (km 145,1), poi la successiva discesa porterà la diretta Giro d’Italia 2025 definitivamente in pianura, innanzitutto per il traguardo volante Red Bull con abbuoni a Brusciano (km 174,6) e poi nell’avvicinamento all’arrivo di Napoli. Attenzione a lunghi tratti di pavé in porfido, anche se generalmente in buono stato, poi il traguardo sarà collocato su via Caracciolo, al termine di un rettilineo di circa un chilometro, perfetto per una volata a ranghi compatti nel capoluogo campano.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2025