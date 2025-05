DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA: VERSO IL GRAN FINALE!

La diretta Giro d’Italia 2025 entra sempre più nel vivo: il Gpm terribile di Vado della Forcella ha visto nuovamente protagonista Paul Double che dunque si prende altri 18 punti dopo essere già transitato in testa sul Monte Urano, ad ogni modo Lorenzo Fortunato rimane per il momento in maglia azzurra come migliore scalatore. Adesso il gruppo ha decisamente alzato il ritmo, perché stiamo arrivando al gran finale: splendido il lavoro di Gianni Moscon in favore di Primoz Roglic che potrebbe avere in mente qualcosa, non solo la Red Bull-Hora ma anche la Trek naturalmente a tirare gli inseguitori con la maglia rosa Mads Pedersen.

Il vantaggio è sceso a un minuto e mezzo: si va dunque verso il ricongiungimento dal quale potrebbe naturalmente partire un’altra fuga, da segnalare che Christian Scaroni si era staccato ma è riuscito a rientrare e dunque i battistrada sono sempre sette, intanto problemi per Romain Bardet vittima di una caduta e dolorante al ginocchio sinistro. I chilometri al traguardo sono 35, stiamo per vivere la parte più interessante della settima tappa nella diretta Giro d’Italia 2025. (agg. di Claudio Franceschini)

GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA: MENO DI 80 KM AL TRAGUARDO

Si procede spediti nella diretta Giro d’Italia 2025, poco fa Kaden Groves già protagonista di questa corsa rosa ha impostato male una curva e ha rischiato parecchio ma fortunatamente non ha subito conseguenze, invariata invece la situazione nella settima tappa con i sette fuggitivi che si stanno avvicinando sempre più a Vado della Forcella, ormai in vista il prossimo GPM con il vantaggio dei battistrada che è aumentato esponenzialmente, raggiungendo addirittura i 3 minuti e mezzo e minacciando di alzarsi ulteriormente con il passare dei chilometri. Davvero questi sette possono arrivare a giocarsi la vittoria della tappa?

Da vedere, perché gli uomini di classifica potrebbero provare un attacco che spariglierebbe le carte: magari non Primoz Roglic in prima persona, ma lo sloveno sa che per strappare la maglia rosa a Mads Pedersen dovrà sfruttare le occasioni che avrà in salita e non perdere troppo tempo. Adesso si comincia ad arrivare davvero verso il gran finale nella diretta Giro d’Italia 2025 di oggi: al traguardo mancano meno di 80 chilometri che sono ancora tanti ma si inizia a vedere la fine, aspettiamo i fuochi d’artificio… (agg. di Claudio Franceschini)

GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA: SCOLLINATO IL SECONDO GPM

Siamo arrivati a meno di 100 chilometri dal traguardo nella diretta Giro d’Italia 2025, e abbiamo anche avuto due GPM: il primo se lo era preso Lorenzo Fortunato nelle primissime battute della settima tappa, il secondo sul Monte Urano è andato invece a Paul Double che ha preceduto Manuele Tarozzi e Christian Scaroni, bisogna anche segnalare che abbiamo avuto uno sprint intermedio con Alessandro Tonelli che ha infilato punti utili per la classifica della maglia ciclamino. Possiamo anche dire che ha finalmente smesso di piovere, dunque adesso le cose potrebbero ulteriormente cambiare.

I sette fuggitivi restano al comando delle operazioni e hanno incrementato il loro vantaggio sugli inseguitori, tuttavia il gruppo della maglia rosa non ha mai davvero mollato e infatti il distacco resta al di sotto dei due minuti, c’è il tentativo concreto di tenere i battistrada alla portata e a noi non resta che vedere quello che succederà ancora nella diretta Giro d’Italia 2025, perché come sappiamo questa settima tappa prevede un arrivo in salita che minaccia di modificare parecchio la classifica generale, e magari assegnare anche una nuova maglia rosa. Come ultimo aggiornamento, il ritiro di Bram Welten. (agg. di Claudio Franceschini)

GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA: ABBIAMO LA PRIMA FUGA

Sette corridori al comando nella diretta Giro d’Italia 2025 e quattro di questi sono del nostro Paese: va anche segnalato che la settima tappa per il momento è caratterizzata dalla forte pioggia che naturalmente potrebbe portare a cambiare i piani, intanto la fuga non ha tantissimo margine sul resto del gruppo (nel quale ovviamente pedala la maglia rosa Mads Pedersen) e infatti si parla ancora di 30 secondi, ma negli ultimi chilometri il vantaggio sembra poter gradualmente aumentare anche perché la tappa sarà lunga e piena di insidie, dunque gli inseguitori avranno poi il tempo per recuperare.

Nel frattempo però Alessandro Tonelli, che era già stato protagonista nei giorni scorsi, è andato via con Christian Scaroni, Gianmarco Garofoli e Nico Prodhomme; qualche chilometro dopo i quattro sono stati raggiunti da Manuele Tarozzi, Leemreize e Double, dunque per il momento gli italiani sono protagonisti nella corsa di casa loro. Da valutare appunto come reagirà il gruppo, che potrebbe aspettare le prime salite per ridurre il margine; nella diretta Giro d’Italia 2025 di oggi siamo soprattutto curiosi di capire se Primoz Roglic proverà a riprendersi la maglia rosa, tra oggi e domani certamente lo sloveno avrà buone occasioni… (agg. di Claudio Franceschini)

GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA: IN STRADA PER LA 7^ TAPPA

L’Abruzzo ospita una delle tappe più importanti per la diretta Giro d’Italia 2025 oggi con la Castel di Sangro Tagliacozzo, d’altronde non è un fatto strano perché questa regione ha un fascino sempre speciale nel mondo del ciclismo, grazie al fatto che ospita le montagne più impegnative degli Appennini. In anni recenti, potremmo ricordare la vittoria di Ruben Guerreiro nel 2020 a Roccaraso (che verrà toccata oggi nei primi chilometri), poi il portoghese conquistò la maglia azzurra finale in quell’anomalo Giro d’Italia autunnale.

Ancora più importante l’arrivo a Campo Felice l’anno successivo: in quella tappa che, proprio come oggi, era partita da Castel di Sangro, vinse Egan Bernal che indossò la maglia rosa, poi conservata dal colombiano fino a Milano. Nel 2022 sul Blockhaus vinse Jai Hindley, che non era ancora in maglia rosa ma l’avrebbe poi conquistata sulla Marmolada. Nel 2023 a Campo Imperatore fu il giorno di gloria per uno dei fuggitivi più coraggiosi del gruppo, cioè Davide Bais, mentre l’anno scorso Prati di Tivo ospitò una delle sei vittorie di Tadej Pogacar. Insomma, l’arrivo in salita abruzzese non può mai mancare e allora adesso facciamo parlare la diretta Giro d’Italia 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA: PRIMO ARRIVO IN SALITA NELLA 7^ TAPPA

È il giorno del primo arrivo in salita, la diretta Giro d’Italia 2025 vivrà oggi venerdì 16 maggio emozioni particolari con la settima tappa Castel di Sangro Tagliacozzo di 168 km. Un luogo comune fra i più classici dice che la prima tappa di alta montagna elimina dai giochi chi non potrà vincere, allora è un giorno molto atteso da tutti coloro che avranno ambizioni di classifica generale al Giro d’Italia 2025. Da questo punto di vista siamo “fermi” ai verdetti della cronometro di Tirana, che sabato scorso aveva sorriso in particolare a Primoz Roglic, ma sulle montagne d’Abruzzo cominceremo a capire chi va più forte in salita.

Oggi si cambia scenario, ad esempio in casa Lidl-Trek il dominatore della prima settimana Mads Pedersen cederà il passo a Giulio Ciccone, che citiamo in maniera speciale perché gareggerà sulle strade di casa. Dal lungomare di Napoli per l’arrivo della sfortunata tappa di ieri alle montagne dell’Abruzzo, lo scenario sarà completamente diverso ma (almeno dal punto di vista agonistico) ancora più bello, perché le montagne sono l’anima del ciclismo. La diretta Giro d’Italia 2025 sta per proporci forse un appuntamento molto duro, a Tagliacozzo quindi ci attendono verdetti già di notevole spessore.

GIRO D’ITALIA 2025, IL PERCORSO DELLA 7^ TAPPA: GIORNO IN MONTAGNA

Ci attende una tappa molto faticosa, ma splendida da descrivere per la diretta Giro d’Italia 2025 oggi nella settima tappa Castel di Sangro Tagliacozzo di 168 km, relativamente breve ma decisamente impegnativa con 3500 metri di dislivello e naturalmente l’arrivo in salita. Frazione tutta abruzzese, la partenza sarà alle ore 12.55 da Castel di Sangro e attenzione perché i primi chilometri saranno tutti in salita verso il GPM di Roccaraso (km 7,4), trampolino ideale per le fughe. Seguirà un falsopiano e poi una lunga discesa verso il traguardo volante di Sulmona (km 49,9), seguito dal Monte Urano (km 70), salita breve ma impegnativa, con punte fino al 14%.

Molto più lunga, però anche molto pedalabile, sarà la successiva salita verso il GPM di Vado della Forcella (km 104,9). Poco dopo avremo il secondo traguardo volante ad Ovindoli (km 115,5), poi si arriverà allo sprint Red Bull con abbuoni a Tagliacozzo (km 155,2), cioè nel centro abitato del paese ai piedi della salita verso l’arrivo proprio di Tagliacozzo, ma in cima al primo GPM di prima categoria della diretta Giro d’Italia 2025. L’ascesa finale sarà di 12 km al 5,5%: lunga, ma globalmente non durissima, però attenzione perché gli ultimi 3 chilometri saranno a lungo anche oltre il 10%. Sarà il teatro della prima sfida fra i big di classifica…

