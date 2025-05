DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA: INIZIA L’OTTAVA TAPPA!

Pronti a vivere le grandi emozioni della diretta Giro d’Italia 2025, siamo all’ottava tappa e allora possiamo ricordare cosa era successo lo scorso anno. Naturalmente in maglia rosa c’era già Tadej Pogacar, che aveva monopolizzato fin da subito la corsa e alla fine aveva vinto con distacchi enormi; la tappa numero 8 si era disputata sabato 11 maggio e ancora una volta era stata una master class da parte dello sloveno. Il quale, spinto dalla squadra come poi rivelato, e aiutato dall’ottimo lavoro di Rafal Majka, non si era accontentato e aveva regolato gli avversari allo sprint: Daniel Martinez, secondo in classifica generale e cui aveva rifilato altri 4 secondi di abbuono, e Ben O’Connor.

Sul traguardo di Prati di Tivo (la partenza era invece a Spoleto) gli altri erano arrivati leggermente più staccati: Antonio Tiberi, che aveva provato a fare selezione sull’ultima salita, aveva comunque beffato Geraint Thomas (terzo in classifica) per la quarta posizione. Pogacar dunque aveva portato a 2’40’’ il suo vantaggio su Martinez in una corsa a tappe già decisa, oggi invece la situazione è diversa ma siamo curiosi di scoprire cosa succederà nell’ottava tappa, tutti in strada per la diretta Giro d’Italia 2025 che finalmente può prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025 IN STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERE LA 8^ TAPPA?

Segnaliamo che la diretta Giro d'Italia 2025 passerà su Rai 2 alle ore 14:00 ma potrete seguire questa 8^ tappa anche su smartphone in diretta streaming video sull'app della rai.

SI CONTINUA A SALIRE

Anche la diretta Giro d’Italia 2025 per sabato 17 maggio propone una giornata impegnativa: infatti siamo arrivati alla 8^ tappa che è la Giulianova-Castelraimondo, un percorso di 197 chilometri che ha come tema principale le montagne. Si continua a salire, come già visto ieri, e dunque siamo in una fase della corsa rosa che potrebbe essere determinante: a tale proposito bisogna ricordare che venerdì la vittoria è andata a Juan Ayuso, altro successo per la UAE Emirates Team con lo spagnolo che è emerso sull’ultima salita e ha regolato Isaac Del Toro e Egan Bernal, mentre Mads Pedersen ha lasciato la maglia rosa.

Il primo posto in classifica l’ha infatti ripreso Primoz Roglic, con 4 secondi proprio su Ayuso; siamo allora pronti a vivere la diretta Giro d’Italia 2025 con la sua ottava tappa, pronti a scoprire come cambierà la classifica e se avremo una nuova maglia rosa anche dopo la giornata odierna. Intanto bisogna sicuramente dire che le emozioni non sono mancate e purtroppo anche in termini negativi, basti pensare alla tappa di giovedì nella quale abbiamo avuto una maxi caduta di gruppo, altri rischi nel finale e distacchi neutralizzati. Staremo a vedere: possiamo quasi metterci comodi e seguire insieme la giornata…

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA: IL PERCORSO DELL’OTTAVA TAPPA

Con la diretta Giro d’Italia 2025 di oggi si viaggia verso Nord Ovest, con un bel percorso che si stacca abbastanza presto dalla costa adriatica per andare subito all’interno, si entrerà nelle Marche toccando anche la provincia di Ascoli Piceno, per poi arrivare nel maceratese fino al traguardo di Castelraimondo. La partenza da Giulianova è prevista alle ore 12:25; la strada è in salita fin da subito e già lo sprint intermedio di Roccafulvione dopo 41 chilometri è in ascesa, poco dopo si arriva al GPM di terza categoria posto su Croce di Casale.

Siamo solo all’inizio: qualche saliscendi fino a Sarniano (altro sprint per la classifica a punti) ed ecco il momento in cui si potrebbe fare una selezione da classifica e mettere le cose in chiaro, la spettacolare ascesa al Sassotetto che rappresenta un GPM di prima categoria. Qui la diretta Giro d’Italia 2025 si può infiammare: discesa costante sino al Km 138, poi nuova salita verso Montelago per un GMP di terza categoria ma anche il finale è intrigante, perché arrivano gli abbuoni con il Km Red Bull di Castel Santa Maria e poi lieve GPM – quarta categoria – a Gagliole. Da qui si procede senza problemi sino al traguardo: sarà una giornata molto intensa…

