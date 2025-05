DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA: VINCE VAN AERT, DEL TORO MAGLIA ROSA!

Wout Van Aert ha vinto la nona tappa del Giro d’Italia 2025, il belga beffa in volata Isaac Del Toro che è la nuova maglia rosa, il messicano della UAE Emirates Team la sfila a Diego Ulissi. A poco meno di 20 chilometri dal traguardo Del Toro ha provato a prendere di sorpresa i suoi compagni di fuga: non ce l’ha fatta perché poco dopo Van Aert, Egan Bernal e Bernardo Rivera sono andati a riprenderlo. Poi il gruppo con Juan Ayuso e altri big tra cui Giulio Ciccone, Simon e Adam Yates e Richard Carapaz; più attardato Primoz Roglic che ha pagato dazio anche sul ritmo scatenato imposto da Del Toro e Van Aert, che sono andati ad assaltare l’ultimo sterrato di giornata, quello di Colle Pinzuto con anche il Km Red Bull a fare maggiore gola.

Il messicano se lo è andato a prendere guadagnando ulteriori secondi di abbuono per la classifica, e poi è andato via con Van Aert: Diego Ulissi aveva abdicato da tempo ma oggi ha subito una dura lezione anche Primoz Roglic, come già detto costretto ad attardarsi per una caduta e una foratura (come lui anche Thomas Pidcock). Bravissimo Van Aert a entrare a Piazza del Campo incollato a Del Toro, che naturalmente ha provato in ogni modo a lasciarlo indietro; sulla volata l’olandese ne aveva chiaramente di più e ha infatti vinto, ma Del Toro si consola perché martedì alla partenza della decima tappa vestirà la maglia rosa come primo in classifica del Giro d’Italia 2025. (agg. di Claudio Franceschini)

GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA: VERSO IL GRAN FINALE!

Fantastica la diretta Giro d’Italia 2025 cui stiamo assistendo, gli sterrati stanno facendo la differenza: una caduta di gruppo ha coinvolto anche i big Primoz Roglic e Tom Pidcock, ripartiti senza problemi ma rimasti indietro e poi anche costretti a fermarsi nuovamente a causa di una foratura, nel frattempo ne hanno approfittato sette corridori per andare in fuga. Isaac Del Toro sogna la maglia rosa, ma Juan Ayuso non molla: lo spagnolo è infatti a meno di un minuto in compagnia di Antonio Tiberi e Richard Carapaz, può ridurre il margine quando mancano meno di 40 chilometri al traguardo.

In testa invece la diretta Giro d’Italia 2025 propone adesso, oltre a Del Toro, Wout Van Aert, poi i due uomini Alpecin che sono Kaden Groves e Quinten Hermans che hanno resistito facendo parte della prima fuga di giornata, ma sono addirittura tre gli Ineos con Egan Bernal, Brandon Rivera e Thymen Arensman, che dunque possono lavorare di concerto per andare a prendersi la nona tappa. Cosa succederà ancora? Siamo sul terzo sterrato che è quello di San Martino in Grania e le grandi emozioni di oggi possono essere solo all’inizio… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, COME VEDERE IN STREAMING VIDEO E TV LA 9^ TAPPA

La domenica è festa ma nulla cambia: la diretta Giro d’Italia 2025 in tv è su Rai Due ed Eurosport, quindi se non sarete davanti a un televisore ecco pure la diretta streaming video con Rai Play oppure Discovery +, ma questa solo per gli abbonati.

CLICCA QUI PER LA 9^ TAPPA IN DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025 STREAMING RAIPLAY

GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA: SUGLI STERRATI!

Ci avviciniamo al traguardo nella diretta Giro d’Italia 2025: la fuga che aveva caratterizzato la nona tappa si è spezzata e adesso al comando sono rimasti solo Taco Van der Hoorn, Quinten Hermans e Luke Lamperti, siamo arrivati su una pericolosa e difficile discesa sulla ghiaia perché bisogna dire che sul primo sterrato in salita, con buona pendenza, il ritmo imposto da corridori come Antonio Tiberi, Richard Carapaz e Wout Van Aert è abbastanza importante, non molla nemmeno Primoz Roglic che si è messo al comando come sempre con Gianni Moscon, e questo ha già spezzato il gruppo.

Diego Ulissi sembra destinato a perdere la maglia rosa: è apparso subito molto indietro nel gruppo, l’altra notizia da citare nella diretta Giro d’Italia 2025 è che la fuga sta comunque per essere ripresa e adesso si possono veramente lanciare i fuochi d’artificio, siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà nei prossimi chilometri perché per questa nona tappa siamo veramente arrivati alla parte più complicata della giornata, quella in cui davvero si può creare una selezione importante anche con sconvolgimenti nella classifica generale. (agg. di Claudio Franceschini)

GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA: SCOLLINATO IL PRIMO GPM

Prosegue a grandi passi la diretta Giro d’Italia 2025, abbiamo già avuto il GPM de La Cima con il primo posto che è andato a Quinten Hermans che si è preso 9 punti nella classifica della maglia azzurra, precedendo Taco Van der Hoorn e Dries De Bondt, rientrato sulla fuga dopo il salto della catena, e ancora Milan Fretin. Il quale poi è stato protagonista di una caduta, o meglio una scivolata nell’erba, impostando male una curva: si è rialzato subito, ha cambiato la bicicletta e ha subito ripreso i compagni di avventura, dunque nessun problema per lui.

Intanto abbiamo appena superato i primi 70 chilometri di questa nona tappa, e bisogna dire che il gruppo della maglia rosa non ha mai mollato: anzi, nell’ultimo tratto di strada gli inseguitori sono riusciti ad aumentare l’andatura e, favoriti anche dal percorso, sono riusciti a riportarsi a un minuto e mezzo dai sei fuggitivi, in questo momento allora è sempre più possibile che si arrivi ad avere un gruppo compatto ma, poiché mancano ancora 100 chilometri al traguardo, potrebbe poi partire una nuova fuga. Staremo a vedere… (agg. di Claudio Franceschini)

GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA: VANNO IN FUGA IN SEI

La diretta Giro d’Italia 2025 ha iniziato a farci compagnia da poco con la sua nona tappa, che come abbiamo detto ripercorre sostanzialmente il percorso delle Strade Bianche: abbiamo già una fuga di giornata con i battistrada che si sono portati a quasi due minuti e mezzo dal gruppo della maglia rosa, ma siamo ancora ben lontani dal traguardo e dunque tante cose possono ancora succedere. In sede di presentazione avevamo parlato di Tom Pidcock, e infatti il britannico ci vuole provare: la sua Q36.5 sta pedalando in testa al gruppo e dunque Pidcock vuole rimanere vigile e provarci.

Intanto bisogna dire che in fuga sono andati il sempre presente Kaden Groves, pericolosissimo in volata, Milan Fretin e Quinten Hermans oltre a Dries De Bondt, Taco Van der Hoorn e Luke Lamperti. Tuttavia a De Bondt è appena saltata la catena, il che ha fatto perdere un po’ di tempo al belga della Decathlon AG2R La Mondiale; vedremo però cosa succederà ancora nella diretta Giro d’Italia 2025 perché come detto la nona tappa e solo all’inizio, si parlava di potenziale arrivo in volata e dunque Diego Ulissi potrebbe conservare la sua maglia rosa ma non è detto che le cose vadano poi in questo modo… (agg. di Claudio Franceschini)

GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA: ECCO LA 9^ TAPPA!

Mentre sta per prendere il via la nona tappa Gubbio Siena, ci sono diversi spunti per la diretta Giro d’Italia 2025. Abbiamo naturalmente parlato delle similitudini con la Strade Bianche, che fu vinta da Wout Van Aert nell’anomala edizione estiva del 2020, mentre nel 2023 c’era stata la vittoria di Tom Pidcock, unico vincitore diverso da Tadej Pogacar nelle ultime quattro edizioni (anche perché lo sloveno era assente). Pidcock d’altronde è stato secondo anche quest’anno, quindi sicuramente gli sterrati senesi piacciono moltissimo al britannico campione olimpico della mountain bike.

L’anno scorso la tappa con lo sterrato era la sesta, da Viareggio a Rapolano Terme: ebbe successo la fuga e lo spagnolo Pelayo Sanchez si prese l’enorme soddisfazione di battere un big come Julian Alaphilippe in una volata a tre con l’australiano Luke Plapp che completò il podio, mentre per la classifica generale non era cambiato nulla, con il già citato Pogacar in maglia rosa. Oggi ci saranno scossoni anche da questo punto di vista? Ce lo dovrà dire la diretta Giro d’Italia 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA: GIORNO DA STRADE BIANCHE NELLA 9^ TAPPA

Sembra la Strade Bianche, sarà invece la nona tappa Gubbio Siena di 181 km ma di certo la diretta Giro d’Italia 2025 si annuncia meravigliosa anche oggi, domenica 18 maggio. Si annuncia come una delle frazioni più attese e anche temute, perché lo spettacolo sarà assicurato grazie ai vari tratti in sterrato e poi al meraviglioso arrivo nel cuore di Siena, però per i big della classifica generale del Giro d’Italia 2025 c’è anche il timore che un imprevisto (ovviamente più facile sulle strade bianche) possa condizionare l’andamento dell’intera corsa – l’eterna diatriba che accompagna l’inserimento di tappe di questo genere in un grande giro.

Dopo la vittoria di Juan Ayuso a Tagliacozzo nel primo arrivo in salita e l’ostica frazione marchigiana di ieri, con il successo di Luke Plapp a Castelraimondo con la maglia rosa per Diego Ulissi, oggi è un altro giorno da tenere in considerazione con la massima attenzione per la diretta Giro d’Italia 2025, che ci sta regalando un finale di prima settimana decisamente intrigante. Una tappa come quella di oggi magari avrebbe fatto la felicità di Tadej Pogacar, che in carriera ha vinto per ben tre volte la Strade Bianche, ma tra i presenti sono naturalmente Wout Van Aert e Tom Pidcock i nomi più attesi, avendo già vinto in carriera la classica senese e vantando un feeling con gli sterrati che pochi possono avere in gruppo.

GIRO D’ITALIA 2025, PERCORSO DELLA 9^ TAPPA: LE STRADE BIANCHE DI SIENA

Abbiamo già anticipato le caratteristiche del percorso, quindi adesso scopriamo meglio cosa ci attende con la diretta Giro d’Italia 2025 nella nona tappa Gubbio Siena di 181 km. Dall’Umbria alla Toscana, con partenza chiaramente da Gubbio alle ore 13.05 e tutto semplice fino al primo traguardo volante a Mercatale al km 46,6, seguito dal breve ma impegnativo GPM di La Cima al km 52,4. Tutto sommato però la prima parte del tracciato non sarà molto complicata, bisognerà superare anche il secondo traguardo volante a Sinalunga (km 91,6) prima che la corsa entri nel vivo, con continui saliscendi e naturalmente anche i tratti di strade bianche.

Per la precisione, oggi la diretta Giro d’Italia 2025 ci proporrà cinque tratti in sterrato, con i primi tre che saranno anche piuttosto lunghi: Pieve a Salti (8 km), Serravalle (9,3 km) e San Martino in Grania, altri 9,3 km che ci porteranno al secondo GPM al km 147, poi quelli più brevi ma forse anche più celebri per la loro rilevanza anche alle Strade Bianche, cioè Monteaperti (600 metri) e Colle Pinzuto (2,3 km), uno strappo che sarà ancora più intrigante perché sarà sede dello sprint Ktm ad abbuoni (km 166,9). Se tutto questo ancora non bastasse, l’arrivo a Siena sarà nel magnifico scenario di Piazza del Campo, preceduto però dal durissimo strappo di via Santa Caterina, un vero muro con pendenze fino al 16%.

