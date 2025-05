DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025: VIA ALLA PRIMA TAPPA!

Ora inizia davvero la diretta Giro d’Italia 2025, l’Albania si aggiunge quindi all’elenco dei Paesi stranieri che hanno ospitato la Grande Partenza della Corsa Rosa. Sarà l’undicesima negli ultimi 30 anni, con una similitudine geografica con il 1996, cioè la precedente partenza del Giro d’Italia dai Balcani, in quel caso da Atene per onorare il centenario delle Olimpiadi moderne. Le precedenti furono da Israele nel 2018 e l’Ungheria nel 2022, tutti Paesi inediti che allargano la geografia del Giro d’Italia.

Quanto a questa edizione, sono in programma 3443,3 km complessivi, per un totale di 52350 metri di dislivello. L’obiettivo degli organizzatori di RCS Sport è quello di tenere viva la lotta fino agli ultimi giorni, tanto che le tappe più dire di montagna saranno tutte nella terza settimana, magari con il Colle delle Finestre ad emettere la sentenza il giorno prima della passerella a Roma. Primoz Roglic punta a diventare il vincitore più anziano di sempre, record che finora appartiene ancora a un mito come Fiorenzo Magni, ma sono in tanti a volerlo sfidare. Oggi intanto si assegna la prima maglia rosa, che fa sempre gola: a chi andrà la vittoria nella prima tappa della diretta Giro d’Italia 2025? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIRO D’ITALIA 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV LA 1^ TAPPA

La diretta Giro d’Italia 2025 in tv sarà anche quest’anno su Rai e per gli abbonati anche Eurosport. Parlando della tv in chiaro, Rai Sport (canale 58) cederà la linea a Rai 2 dalle ore 14.00. Le due emittenti garantiranno anche la diretta streaming video per una copertura totale in ogni forma.

GRANDE PARTENZA IN ALBANIA

Inizia una nuova avventura, con una Grande Partenza inedita: la diretta Giro d’Italia 2025 è infatti pronta a spiccare il volo dall’Albania, dove si resterà per i primi tre giorni della Corsa Rosa, cominciando ovviamente con la prima tappa Durazzo Tirana di 160 km, anticipata a oggi, venerdì 9 maggio, proprio per avere poi modo lunedì di trasferire tutta la carovana del Giro d’Italia 2025 in Puglia. Guai a sottovalutare i primi tre giorni, che ci offriranno due tappe mosse oggi e domenica, inframezzate da una cronometro domani.

Insomma, qualcosa potrebbe succedere presto per la classifica del Giro d’Italia 2025, che non ha un dominatore annunciato come fu Tadej Pogacar l’anno scorso ma presenta un buon numero di pretendenti, con Primoz Roglic e Juan Ayuso potenzialmente in prima fila e ambizioni anche per alcuni italiani, in particolare Giulio Ciccone e Antonio Tiberi. Oggi si potrebbe anche arrivare in volata, ma non sarà di certo uno sprint a ranghi compatti per velocisti puri, la prima maglia rosa potrebbe fare gola a nomi quali Wout Van Aert e Mads Pedersen, che sicuramente saranno i cacciatori di tappe più blasonati fra tutti coloro che animeranno fino a domenica 1° giugno la diretta Giro d’Italia 2025…

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025: PERCORSO MOSSO NELLA PRIMA TAPPA

Potremmo divertirci parecchio già oggi quindi con la diretta Giro d’Italia 2025: capiamo il perché analizzando il percorso della prima tappa Durazzo Tirana di 160 km. Chilometraggio piuttosto breve, ma con tre GPM che indicano un tracciato abbastanza accidentato e non facile da gestire. La partenza sarà da Durazzo, che nei giorni scorsi ha ospitato tutte le operazioni preliminari e da dove la Corsa Rosa muoverà i suoi primi passi alle ore 13.30. Si pedalerà dalla costa verso l’interno e i primi 67 km saranno completamente pianeggianti, anche se certamente ravvivati dai due traguardi volanti di Paper (km 57,9) ed Elbasan (km 67), tra l’altro vicini fra loro, che metteranno in palio punti preziosi per la maglia ciclamino.

Subito dopo il secondo sprint intermedio, poi, inizierà quella che avrò l’onore di essere la prima salita per la diretta Giro d’Italia 2025, il GPM di Gracen, che con i suoi 13 km di lunghezza sarà un seconda categoria (km 81,5) e quindi da non sottovalutare, pur con pendenze dolci. Ci sarà sicuramente bagarre per il traguardo volante sponsorizzato Red Bull a Sauk, al km 112, anche perché ci saranno in palio 6, 4 e 2 secondi di abbuono, che al primo giorno faranno ancora più gola a tutti. A quel punto saremo praticamente a Tirana, ma ci sarà da affrontare per due volte la salita di Surrel, GPM di terza categoria al km 126,5 e 148,7, che potrà essere il trampolino perfetto specie in occasione dell’ultimo passaggio, dopo il quale ci saranno discesa e pochissima pianura verso l’arrivo di Tirana.