Diretta Giro Donne 2022/ Streaming video Rai, 9^ tappa: San Lorenzo Dorsino

DIRETTA GIRO DONNE 2022: TAPPA MOVIMENTATA!

La diretta del Giro Donne 2022 oggi, sabato 9 luglio, ci farà compagnia con la nona tappa San Michele all’Adige-San Lorenzo Dorsino di 112,8 km, una giornata molto movimentata sulle strade del Trentino, anche se la maglia rosa dell’eterna campionessa olandese Annemiek Van Vleuten sembra essere solidissima, grazie a un vantaggio di ben 2’13” sulla seconda in classifica generale, una fantastica Marta Cavalli che, dopo una primavera impreziosita dalle vittorie di Amstel Gold Race e FrecciaVallone femminili, adesso dimostra di essere molto forte anche nella più importante corsa a tappe.

Annemiek Van Vleuten tuttavia è vicinissima al trionfo in questo Giro Donne 2022, che sarebbe la sua terza vittoria dopo quelle del 2018 e 2019. Il sigillo forse è arrivato ieri, con la vittoria nella tappa di Aldeno nonostante una caduta lungo la discesa conclusiva: prima e in maglia rosa l’olandese, seconda di tappa e in classifica Marta Cavalli, davanti alla spagnola Mavi Garcia e ad Elisa Longo Borghini, come sempre ottima protagonista. Adesso andiamo quindi a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la meglio la diretta Giro Donne 2022 nella nona tappa San Michele all’Adige-San Lorenzo Dorsino.

DIRETTA GIRO DONNE 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 9^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Giro Donne 2022, la nona tappa San Michele all’Adige-San Lorenzo Dorsino sarà visibile principalmente su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), anche se dalle ore 14.00 le fasi conclusive saranno trasmesse su Rai Due prima di cedere la parola al Tour de France. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni del Giro Donne, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL GIRO DONNE 2022

DIRETTA GIRO DONNE 2022: PERCORSO 9^ TAPPA

La diretta Giro Donne 2022 oggi ci riserverà la nona tappa San Michele all’Adige-San Lorenzo Dorsino di 112,8 km, di cui adesso andiamo a descrivere per sommi capi il percorso. Logicamente la partenza avrà luogo da San Michele all’Adige alle ore 11.00 per il km 0, quasi subito ci sarà da affrontare il GPM di seconda categoria di Fai della Paganella (km 22,8), con pendenza media del 6,3% e punte all’11,3%. Successivamente, ecco un altro GPM di seconda categoria al km 62,4, cioè il Duron, salita di una decina di chilometri con pendenza media al 5,6% e punte massime al 10,6%.

Al km 76,2 avremo il traguardo volante in località Vigo Rendena, poco dopo ecco l’ultima grande salita del Giro Donne 2022, il GPM di prima categoria del Passo Daone (km 86,9), che ha pendenze medie al 10,9% e punte addirittura al 18,1%. Qui si potrebbe fare una selezione spietata, infine saranno importanti per l’esito della tappa anche la discesa e un tratto ancora ricco di saliscendi che porteranno la corsa fino all’arrivo di San Lorenzo Dorsino.











