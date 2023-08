DIRETTA/ Girona Lazio (risultato 0-0) streaming video tv: chance per Immobile (6 agosto 2023)

DIRETTA GIRONA LAZIO (RISULTATO 0-0): CHANCE PER IMMOBILE

A metà primo tempo, Zaccagni viene ammonito per proteste. Dopo il coolin’ break è Immobile a creare la migliore occasione per la Lazio: l’attaccante salta un difensore e cerca di servire i suoi compagni al centro dell’area, ma la difesa avversaria riesce a mettere fuori il pallone. Il Girona sembra decidere di abbassare i ritmi, probabilmente con l’intenzione di chiudere il primo tempo in pareggio. La prima frazione di gioco si conclude quindi senza nessuna rete segnata da entrambe le squadre. La partita è ancora in bilico e entrambe le squadre dovranno cercare di essere più efficaci nel secondo tempo per cercare di ottenere la vittoria. (agg. di Fabio Belli)

GIRONA LAZIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Girona Lazio sarà in realtà una diretta streaming video con Lazio Style che ha acquisito in esclusiva per l’Italia i diritti della partita, prodotta direttamente dal club spagnolo, con la partita che sarà dunque visibile con l’abbonamento Gold o l’acquisto del singolo evento tramite la piattaforma www.sslazio.it. A partire dalla mezzanotte sarà disponibile su Sky, canale 233 del digitale terreste, sul canale tematico dedicato al club biancazzurro, Lazio Style Channel, la differita del match.

ZACCAGNI PERICOLOSO

La partita tra la Lazio e il Girona è iniziata con un’occasione per gli spagnoli: un passaggio in area, ma Ivan Martin non riesce a concludere in modo pericoloso verso la porta difesa da Provedel. All’11’, la Lazio risponde con un’azione di Luis Alberto che serve Zaccagni, ma il tiro dell’attaccante termina di poco fuori dalla porta avversaria. Due minuti dopo, Immobile è stato fermato in angolo prima di poter calciare a rete. Al 20′, gli spagnoli hanno una punizione dalla trequarti, e Savinho crossa per la testa di Stuani, che per un soffio non riesce a raggiungere il pallone. Queste le formazioni schierate dal 1′ dai due allenatori. GIRONA: Gazzaniga, Miguel, Ortega, David Lopez, Stuani, Tsygankov, Aleix Garcia, Savinho, Blind, Yangel Herrera, Ivan Martin. A disp.: Juan Carlos, Fuidias, Bernardo, Artem Dovbyk, Pablo Torre, Yan Couto, Manu Vallejo, Pau Victor, Selvi, Almena, Jastin, Minsu, Antal. All.: Michel Sanchez. LAZIO: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Basic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Furlanetto, Casale, Dutu, Ruggeri, Gila, Fares, Vecino, Bertini, Gonzalez, Castellanos, Cancellieri, Sana Fernandes. All.: Maurizio Sarri. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA GIRONA LAZIO: AMICHEVOLE EQUILIBRATA!

Girona Lazio, in diretta dallo stadio Municipal de Montilivi di Girona, si giocherà alle ore 20.00 di domenica 6 agosto 2023. La Lazio prosegue la sua preparazione per la nuova stagione con una nuova amichevole, dopo la sconfitta contro l’Aston Villa. Questa volta, la squadra di Maurizio Sarri si troverà di fronte il Girona, una compagine spagnola che ha già incrociato una formazione italiana in questo precampionato: il Napoli, con cui ha perso ai rigori nell’amichevole di Castel di Sangro.

Il match contro il Girona segnerà il sesto test pre-stagionale per la Lazio, dopo le sfide contro Auronzo di Cadore, Primorje, Triestina, Nogometni Bravo e l’Aston Villa. Per Sarri e i suoi ragazzi, queste amichevoli rappresentano un’importante occasione per mettere alla prova la squadra, con il nuovo innesto Kamada che non si è ancora aggiunto alla squadra ma con Sarri che ha recuperato Luis Alberto, che ha raggiunto la squadra e sarà della partita.

PROBABILI FORMAZIONI GIRONA LAZIO

Le probabili formazioni della diretta Girona Lazio, match che andrà in scena allo stadio Municipal de Montilivi di Girona. Per il Girona, Michel schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gazzaniga; Gutierrez, David Lopez, Bernardo, Martinez; Riquelme, Garcia, Martin, Herrera; Tsigankov, Stuani. Risponderà la Lazio allenata da Maurizio Sarri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

GIRONA LAZIO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Girona Lazio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida amichevole. La vittoria del Girona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.

