DIRETTA GIUGLIANO MESSINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo qualche statistica sulla diretta di Giugliano Messina, in maniera tale da poter capire chi tra le due compagini può avere o meno il favore del pronostico dalla propria parte. In questo modo daremo anche un’occhiata ai trend che le due squadre portano sul rettangolo verde, cosi da entrare ancora più nel vivo della partita che tra pochissimo vivremo insieme. Il Giugliano è una delle squadre che difende più bassa dell’intero girone C, con 21 metri di distanza media dalla porta. Questo in teoria dovrebbe aiutare la squadra a subire meno reti possibile, ma la media arriva a 1,3 reti subite e quindi non è proprio una difesa arcigna.

Il Messina invece punta sul possesso palla, quasi 350 passaggi di media a partita e con questi di solito il 17% delle reti arriva dopo una serie di passaggi di almeno 15 tocchi. Questo farà sicuramente piacere agli amanti delle statistiche, un po’ meno ai tifosi che invece vedono un attacco sterile da soli 1,5 reti nell’arco della partita. Il segno X sembra davvero papabile nel corso di questo match, ma andrà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Giugliano Messina, il fischio di inizio è vicino e con esso il nostro commento live. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Giugliano ACR Messina, dove vedere la partita in streaming video

Seguire la diretta Giugliano ACR Messina sarà possibile per tutti i tifosi con un abbonamento a Sky Sport andando nello specifico al canale 257 o per vederla su tablet e iphone accedendo alle piattaforme di diretta streaming video su SkyGo o NowTv.

Giugliano ACR Messina, padroni di casa vogliono consolidare i playoff

La diretta Giugliano ACR Messina si terrà allo Stadio Comunale Alberto De Cristofaro: il Giugliano si trova in classifica al 9° posto con 38 punti che gli permetterebbe di partecipare ai playoff di fine stagione, nell’ultima partita disputata hanno ottenuto la vittoria esterna 1-2 in casa del Trapani.

I siciliani sono in fondo alla classifica, al 18° posto con 13 punti che però con le due esclusioni vale per i playout, un destino questo che sembra ormai inevitabile; il Messina è reduce da sconfitta casalinga 0-1 contro il Catania.

Giugliano ACR Messina, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Giugliano ACR Messina delle 15.00 il Giugliano dovrebbe presentarsi col 4-4-2 scelto dal tecnico Valerio Bertotto con Russo in porta, Valdesi, Minelli, De Rosa e Oyewale in difesa, Giorgione e Del Sole sulle fasce con Vallarelli e Celeghin a completare il centrocampo e davanti Nepi e Baldé coppia d’attacco.

I siciliani risponderanno con un un 4-3-3 del tecnico Simone Banchieri con Krapikas tra i pali, Lia e Haveri gli esterni bassi con Gelli e Marino difensori centrali a completare il reparto, Garofalo, Petrucci e Pedicillo in mezzo al campo, tridente offensivo formato da Luciani e Dell’Aquila sulle fasce e Costantino come punta centrale.

Scommessa Giugliano ACR Messina, quote e possibile risultato finale

La diretta Giugliano ACR Messina è una sfida che ha un netto favorito per la vittoria finale nei padroni di casa e che non dovrebbe regalare troppe sorprese nel risultato, la differenza tra le due squadre è netta come dimostra il divario in classifica e soprattutto il diverso stato di forma nelle ultime 5 partite nelle quali gli ospiti hanno trovato 4 sconfitte mentre la squadra di casa è riuscita a portarsi a casa non pochi punti.

Secondo i bookmakers come bet365 la quota più bassa è affidata alla vittoria del Giugliano pari a 1.90, la vittoria dell’ACR Messina invece è quotata 3.90 mentre il pareggio ha una quota intermedia di 3.10.