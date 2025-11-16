Analisi della diretta Giugliano Audace Cerignola, presentazione delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

DIRETTA GIUGLIANO AUDACE CERIGNOLA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Numeri alla mano per la diretta di Giugliano Audace Cerignola, il nostro obiettivo è capire chi tra queste due realtà riuscirà a portare a casa il risultato e per farlo ci affideremo ai trend che verranno messi in mostra dalle due squadre. Il Giugliano si conferma una squadra capace di unire dinamismo e ordine: 51% di possesso medio, 1,6 xG, 1,3 xA, e una media di 10,9 km percorsi per giocatore. Il 59% delle azioni offensive nasce da transizioni centrali, con un rendimento crescente sui piazzati (33% dei gol da fermo).

Difensivamente, equilibrio (1,0 xGA, 3,5 tiri concessi nello specchio). L’Audace Cerignola arriva con solidità e intensità: 54% di possesso, 1,8 xG, 1,1 xGA, e una precisione di passaggio dell’85%. Il 64% delle azioni pericolose nasce da triangolazioni centrali e scambi rapidi tra le linee, con una conversione del 36% dei tiri nello specchio. Disciplina bilanciata (2,2 gialli per parte), ma più duelli vinti dai pugliesi (56% contro 50%). Ci sarà da divertirci non c’è dubbio, adesso via al commento live della diretta di Giugliano Audace Cerignola, si comincia, via! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Giugliano Audace Cerignola streaming video, dove vedere la partita

La diretta Giugliano Audace Cerignola sarà giocata alle 14.30 e come ogni partite di questa competizione potrà essere seguita in contemporanea solo da coloro che hanno sottoscritto un abbonamento a Sky Sport e che potranno quindi sintonizzarsi sul canale Sky Sport (canale 254) o in alternativa collegarsi in streaming sulle piattaforme SkyGo o NowTv.

Giugliano Audace Cerignola, campani ad un passo dai playoff

Nel pieno della pausa delle nazionali andrà in scena la quattordicesima giornata del girone C di Serie C nella quale ci sarà anche la diretta Giugliano Audace Cerignola dello Stadio Comunale Alberto De Cristofaro, sfida tra due squadre che hanno iniziato la stagione tra quelle candidate per una salvezza possibile ma da guadagnarsi sul campo, i campani fino a questo momento ci stanno riuscendo e anzi stanno ottenendo anche qualcosa di più visto il loro tredicesimo posto in classifica con 15 punti a soli 2 di distanza dai playoff, si presentano alla partita dopo un’importante vittoria 0-1 in casa dell’Atalanta U23 a cui sperano di rubare il posto.

Per quanto riguarda i pugliesi invece la situazione è leggermente diversa visto che la classifica li vede al diciassettesimo posto con 13 punti all’interno della zona playout, la salvezza però in questo momento dista solo 1 punto e lo stato di forma è ottima vista la vittoria 1-2 in casa del Sorrento, rivale per la salvezza, ottenuta nell’ultima uscita stagionale.

Giugliano Audace Cerignola, probabili formazioni

I due tecnici per la diretta Giugliano Audace Cerignola non metteranno mano alle formazioni che hanno vinto nella scorsa settimana ma anzi daranno fiducia a quegli undici, Ezio Capuano quindi schiererà ancora il suo 3-4-3 con Bolletta tra i pali, Laezza, De Rosa e Caldore come reparto difensivo, Milan e La Verdera sulle fasce con Zammarini e Forciniti in mezzo al campo e davanti un tridente formato da Baldé e D’Agostino come esterni e Prado punta centrale. Vincenzo Maiuri invece sceglierà il suo 5-3-2 nel quale ci saranno Iliev in porta, Parlato, Todisco, Martinelli, Gasbarro e Russo in difesa, Vitale, Bianchini e Paolucci a centrocampo e in attacco Gambale con D’Orazio.

Giugliano Audace Cerignola, quote e pronostico finale

Secondo diversi bookmakers tra cui bet365, la diretta Giugliano Audace Cerignola dovrebbe concludersi con la vittoria di una delle due squadre in seguito ad una partita molto combattuta e in bilico fino agli ultimi minuti, secondo i pronostici a spuntarla saranno i pugliesi, quotati infatti a 2.30. La vittoria dei campani è data leggermente maggiore, a 2.50, per via di una difficoltà nel mantenere i momenti buoni e mettere in fila una serie di buoni risultati, infine il pareggio è considerato un risultato poco realistico e per questo è fissato a 3.05 come valore più alto di tutti.