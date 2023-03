DIRETTA/ Giugliano Avellino video streaming tv: l’unico precedente fu all’andata

DIRETTA GIUGLIANO AVELLINO: TESTA A TESTA

Ci prepariamo alla diretta di Giugliano Avellino parlando anche dei precedenti di questa partita, ma il quadro è decisamente povero: infatti, queste due squadre non si erano mai affrontate prima del campionato in corso. L’Avellino chiaramente ha trascorso parecchio tempo in Serie B negli ultimi 20 anni, andando anche vicino a una Serie A che ha conosciuto regolarmente o quasi negli Ottanta; il Giugliano è neopromosso, dunque nonostante la vicinanza geografica non abbiamo avuto sfide.

L’unica partita di cui possiamo parlare per analizzare il testa a testa di Giugliano Avellino è quella dello scorso novembre, per la 13^ giornata di questo girone C: gli irpini erano già in difficoltà mentre la formazione gialloblu si stava rivelando una grande sorpresa nel campionato di Serie C, la vittoria era andata alla formazione ospite che aveva espugnato il Partenio, togliendosi una gran bella soddisfazione. A decidere il match era stato Gladestony, con il gol arrivato al 68’ minuto: oggi l’Avellino, se vorrà avvicinare la qualificazione ai playoff che resta un obiettivo assolutamente minimo, dovrà necessariamente vendicare quella sconfitta autunnale, ma non sarà facile perché il Giugliano resta una squadra che sa decisamente il fatto suo… (agg. di Claudio Franceschini)

GIUGLIANO AVELLINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Giugliano Avellino non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma ci sarà comunque la possibilità di seguire su Sky nel contenitore Diretta Gol aggiornamenti e gol in diretta) e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Giugliano Avellino sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

RISULTATO INCERTO

Giugliano Avellino, in diretta mercoledì 15 marzo 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, sarà una sfida valida per la 32^ giornata del campionato di Serie C. Dopo 4 sconfitte consecutive gli irpini sono riusciti a reagire ottenendo una vittoria contro il Foggia terzo in classifica, successo importante che ha permesso ai biancoverdi di riagganciare in zona play off, al decimo posto in classifica, a quota 39 punti la Virtus Francavilla.

Giugliano al momento ancora a +5 rispetto alla zona play out ma i Tigrotti sono reduci da una sconfitta sul campo della Juve Stabia e rispetto alla fase iniziale della stagione hanno frenato molto nel loro rendimento, restando al momento da 7 partite di fila senza vittorie. Nel match d’andata il Giugliano, che sta disputando le partite interne proprio al “Partenio” d’Avellino, ha vinto battendo di misura gli irpini grazie a una rete messa a segno da Gladestony a metà ripresa.

PROBABILI FORMAZIONI GIUGLIANO AVELLINO

Le probabili formazioni della diretta Giugliano Avellino, match che andrà in scena allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino. Per il Giugliano, Lello Di Napoli schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sassi; Biasol, Scognamiglio, C. Poziello; Iglio, Di Dio, Felippe, Gladestony, Oyewale; Rizzo, Salvemini. Risponderà l’Avellino allenato da Massimo Rastelli con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Pane; Ricciardi, Benedetti, Auriletto, Tito; Matera, Casarini, D’Angelo; Kanouté, Marconi, Russo.

GIUGLIANO AVELLINO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Giugliano Avellino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Giugliano con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo dell’Avellino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.











