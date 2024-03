DIRETTA/ Giugliano Avellino video streaming tv: solo vittorie in trasferta finora! (Serie C, 23 marzo 2024)

DIRETTA GIUGLIANO AVELLINO: I TESTA A TESTA

Sta per avere inizio la diretta Giugliano Avellino. Questa gara toccherà quota 4 precedenti in occasione dell’imminente sfida. Nelle 3 partite fin qui disputate, il Giugliano ha vinto il primo scontro nel 2022 per 1-0 e l’andata di questa stagione per 3-1 mentre l’Avellino ha avuto la meglio nel ritorno dell’annata 2022/2023 per 4-2.

Curiosamente, nessuna delle due squadre ha fatto mai valere il fattore casa dato che in tutti e tre i testa a testa finora giocati ha sempre e solo vinto la squadra ospite. La media gol delle due compagini è di 3,6 gol a partita, gonfiata dalle ultime due sfide che sono terminate con 6 e 4 reti. Su 11 gol totali in questi 3 scontri, nessun giocatore ha segnato due volte in questa gara dunque ci sono stati 11 marcatori diversi. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

GIUGLIANO AVELLINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Giugliano Avellino sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Giugliano Avellino e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Giugliano Avellino, in diretta sabato 23 marzo 2024 alle ore 17.30 presso lo stadio Alberto De Cristofaro di Giugliano, sarà una sfida valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C. All’incrocio tutto campano al De Cristofaro, l’Avellino di Michele Pazienza si prepara a difendere il terzo posto in classifica, sperando di sfruttare eventuali passi falsi del Benevento dopo l’ultima vittoria interna contro il Brindisi.

Dall’altra parte, il Giugliano si posiziona all’ottavo posto: i gialloblu mirano a continuare a sognare i play off, nonostante le ultime due partite abbiano portato solo pareggi, mancando di ottenere i tre punti da quando hanno sconfitto la Turris 2-1 il 6 marzo. Nell’ultima uscita casalinga il Giugliano è uscito sconfitto contro il Benevento, match combattuto ma che ancora una volta non ha permesso ai campani di fare bottino pieno in campionato.

PROBABILI FORMAZIONI GIUGLIANO AVELLINO

Le probabili formazioni della diretta Giugliano Avellino, match che andrà in scena allo stadio Alberto De Cristofaro di Giugliano. Per il Giugliano, Valerio Bertotto schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Russo, Menna, Cargnelutti, Caldore, Yabre, Giorgione, Maselli, De Rosa, Ciuferri, Salvemini, Balde. Risponderà l’Avellino allenato da Michele Pazienza con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ghidotti; Cancellotti, Rigione, Frascatore, Liotti; Armellino, Palmiero, Rocca; D’Ausilio, Patierno, Sgarbi.

GIUGLIANO AVELLINO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Giugliano Avellino ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Giugliano con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo dell’Avellino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.75.











