DIRETTA GIUGLIANO BENEVENTO (RISULTATO FINALE 0-1): TRIPLICE FISCHIO

l Benevento conquista una vittoria fondamentale in trasferta, superando 2-1 il Giugliano al termine di un match molto equilibrato e ricco di emozioni. Il primo tempo si apre con una sorpresa per i tifosi di casa: è infatti il Giugliano a sbloccare il punteggio al 25′ con un colpo di testa vincente di Capellini, bravo a finalizzare un preciso calcio d’angolo. I padroni di casa si portano quindi in vantaggio, ma il Benevento non tarda a reagire. La risposta degli ospiti arriva nel giro di pochi minuti: Nepi segna l’1-1 al 31′ con una conclusione rapida in area che trafigge il portiere avversario, su un errore difensivo del Giugliano. Il pareggio scuote la partita e il Benevento alza il ritmo, cercando il sorpasso.

Nel secondo tempo, il Benevento si fa decisamente più pericoloso. Al 65′, dopo una serie di azioni offensive, Pinato trova la rete del sorpasso, siglando il 2-1 con un destro preciso che non lascia scampo al portiere avversario. Da lì in poi il Giugliano prova a reagire, ma la difesa del Benevento, pur soffrendo, riesce a mantenere il vantaggio e a portare a casa i tre punti. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA GIUGLIANO BENEVENTO (RISULTATO LIVE 0-1): ATTENZIONE

È cominciata la ripresa di Giugliano-Benevento, con il risultato che resta sull’1-0 per gli ospiti. I giallorossi hanno operato subito alcune sostituzioni, puntando più a gestire il vantaggio che ad affondare il colpo per chiudere la partita.

Benevento quindi più prudente in questa fase, con un baricentro basso e molta attenzione nei raddoppi difensivi. Da segnalare però la prova di Celeghin, che si sta distinguendo come vero faro della manovra, smistando palloni e orchestrando la regia con lucidità. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA GIUGLIANO BENEVENTO (RISULTATO LIVE 0-1): VANTAGGIO

Termina il primo tempo della diretta di Giugliano Benevento con gli ospiti avanti 1-0. La rete che sblocca il risultato arriva sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto alla perfezione: il cross è teso e preciso e trova la testa di Capellini, che svetta più in alto di tutti e incorna con grande tempismo. Il pallone si infila imparabilmente in rete, senza che il portiere del Giugliano riesca anche solo a tentare l’intervento.

Il Benevento ha gestito bene il vantaggio nella seconda parte del tempo, mentre i padroni di casa hanno fatto fatica a reagire, bloccati da una difesa molto organizzata. Il Giugliano dovrà cambiare marcia nella ripresa per provare a riaprire la gara. (agg. Gianmarco Mannara)

Avvio equilibrato in questa diretta di Giugliano Benevento, con il risultato ancora fermo sullo 0-0. I padroni di casa stanno cercando di costruire con pazienza il loro gioco, partendo dal basso e provando a sviluppare azioni manovrate. Tuttavia, ogni tentativo offensivo finora si è scontrato con l’ottima organizzazione difensiva degli ospiti, in particolare con Berra, autentico baluardo arretrato del Benevento.

Berra si è reso protagonista di diversi interventi puliti e tempestivi, chiudendo ogni varco e impedendo agli attaccanti del Giugliano di trovare spazio per concludere. La pressione dei gialloblù cresce di minuto in minuto, ma per ora la retroguardia sannita tiene bene, pronta anche a ripartire quando se ne presenta l’occasione. Partita intensa, con il Giugliano più propositivo ma il Benevento solido e attento. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA GIUGLIANO BENEVENTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Osserviamo insieme qualche statistica prima del fischio iniziale della diretta di Giugliano Benevento, poiché questa è l’occasione giusta per capire come è andata questa stagione per le due squadre osservando i trend nati dalle statistiche e poi grazie ad esse potremmo anche dare una favorita per la vittoria finale. Partiamo dai padroni di casa, squadra molto italiana nel senso più classico del termine con una difesa bassa ma che invece di sfruttare i lanci lunghi per il contropiede preferisce ragionare come mostra il dato sul 18% di reti messe a segno dopo almeno dieci passaggi consecutivi.

Il Benevento invece preferisce non far giocare gli avversari e abbiamo quasi il 25% di azioni che terminano con un calcio piazzato, sia esso a favore delle streghe o contro. Il risultato potrebbe favorire proprio i giallorossi ma attenzione perché nelle ultime tre partite il Giugliano ha dato prova di essere ancora in partita, lo farà anche questa volta? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Giugliano Benevento, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live della diretta di Giugliano Benevento. Si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA GIUGLIANO BENEVENTO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Si potrà vedere la diretta Giugliano Benevento in streaming a pagamento se iscritti a Sky o a Now. Le applicazioni Sky Go e NOW TV saranno lo strumento da utilizzare per seguire la partita ovunque vi troviate. Restiamo invece in attesa per quanto concerne la messa in onda della gara in tv.

SERVIREBBE UNA MANCIATA DI PUNTI

Comincia domenica 27 aprile 2025 alle ore 20:00 la diretta Giugliano Benevento. Presso lo Stadio Alberto De Cristofaro i padroni di casa tenteranno di difendere il proprio piazzamento in zona playoff essendo al momento in decima posizione, l’ultima utile per accedere alla post season, con quarantatre punti. La sconfitta con il Monopoli e la contemporanea vittoria del Trapani, proprio in casa del Benevento avversario di giornata, hanno complicato le cose per i Tigrotti che potrebbero dunque cedere il posto ai siciliani, sempre che questi vincano con la Casertana.

Dal canto loro, i giallorossi si trovano in sesta posizione con quarantanove punti, al pari del Potenza che si piazza alle loro spalle. Gli stregoni non hanno la possibilità di migliorare la loro situazione in questo turno finale del girone C essendo quindi certi di iniziare i playoff dal primo turno, e cioè i trentaduesimi di finale. Chiudere la stagione di qualche posto più in basso non sarebbe dunque un dramma sebbene potrebbe essere utile sul piano del morale almeno proteggere quanto conquistato finora oltre che in vista dei prossimi impegni che permetterebbero agli uomini di mister Auteri di conquistare la promozione in Serie B.

GIUGLIANO BENEVENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

I due tecnici potrebbero ricorrere a diverse modifiche rispetto agli schieramenti inziali proposti nelle ultime uscite visto le sconfitte rimediate in questo modo se si parla delle probabili formazioni della diretta Giugliano Benevento. Il tecnico Bertotto valuterà dunque a lungo se utilizzare di nuovo il 4-3-3 con Russo, Solcia, Valdesi, Caldore, Oyewale, Vallarelli, Celeghin, De Rosa, Del Sole, Padula e Balde dall’inizio e lo stesso ragionamento vale pure per mister Auteri ed il modulo 4-2-3-1 con Nunziante, Oukhadda, Berra, Capellini, Sena, Acampora, Talia, Lamesta, Pinato, Manconi e Lanini.

DIRETTA GIUGLIANO BENEVENTO, LE QUOTE

Le quote fornite dalle varie agenzie di scommesse sportive in relazione all’esito finale della diretta Giugliano Benevento sono leggermente a favore dei padroni di casa. Il successo dei gialloblu, valutando quanto proposto ad esempio da Bwin, è il risultato più probabile per questo match e così l’1 è stato fissato a 2.50. I giallorossi non sono però poi così distanti ed il segno 2, equivalente al loro trionfo, è pagato invece a 2.60. Infine, il pareggio, rappresentato dall’x, è il punteggio che potrebbe concretizzarsi ed è per questo che viene quotato a 2.95.