DIRETTA/ Giugliano Brindisi (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 5 novembre 2023)

DIRETTA GIUGLIANO BRINDISI (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta della sfida tra Giugliano e Brindisi evidenzia due formazioni che si trovano rispettivamente al quattordicesimo e diciottesimo posto della classifica. Andamento piuttosto simile per le due squadre che tuttavia appaiono diverse dal punto di vista dei gol realizzati subiti. Giugliano che ha segnato solamente sei gol da inizio campionato. Questo score li porta direttamente all’ultimo posto nella classifica dei gol realizzati. Va decisamente meglio con i gol subiti in quanto risultano essere 13 in 11 partite giocate.

I punti raccolti sono invece 12. Il miglior marcatore della formazione campana risulta essere De Sena con 3 reti. Ospiti che presentano Bunino a quota 3 gol in campionato. Seguendo la classifica si evidenzia la formazione pugliese al diciottesimo posto con 10 punti raccolti da inizio campionato. I gol totali sono 11 mentre più preoccupante il dato difensivo con 19 reti subite. Brindisi che rappresenta la terza peggiore di usare il campionato sopra solamente a Monterosi e Turris. (Marco Genduso)

GIUGLIANO BRINDISI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Giugliano Brindisi sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Giugliano Brindisi in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

GIUGLIANO BRINDISI: CAMPANI COL PEGGIORE ATTACCO

Giugliano Brindisi sarà in diretta dallo stadio “Alberto De Cristofaro” di Giugliano, alle ore 18:30 di domenica 5 novembre: si gioca per la dodicesima giornata del campionato di Serie C, girone C, 2023-2024. Sfida tra due formazioni che lottano per mantenere la categoria: i campani, a quota dodici punti, “vantano” il primato di peggiore attacco del girone con sole sei reti all’attivo. I pugliesi, reduci da due stop di fila contro Monopoli e Catania, occupano la terzultima piazza del gruppo.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA GIUGLIANO BRINDISI

Giugliano Brindisi, sfida in programma allo stadio “Alberto De Cristofaro” di Giugliano, impone un’analisi delle probabili formazioni. In casa gialloblù mister Valerio Bertotto dovrà valutare le condizioni di Di Dio, uscito malconcio dall’ultima sfida. Per i pugliesi, invece, il tecnico Ciro Danucci si affiderà a Ganz e Bunino per scardinare la retroguardia di casa.

GIUGLIANO BRINDISI: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Giugliano Brindisi possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.40 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3.05 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 2.95 volte l’importo investito con questo bookmaker.

