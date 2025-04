DIRETTA GIUGLIANO CASERTANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo all’angolo delle statistiche per la diretta di Giugliano Casertana, vediamo cosa ci dicono i numeri: il Giugliano ha una discreta media di 1.4 gol segnati a partita, ma subisce 1.6 reti in media, mostrando qualche difficoltà difensiva. La Casertana, invece, ha una media realizzativa inferiore (0.83 gol a partita) ma è leggermente più solida dietro, con 1.17 reti concesse in media. Sul piano dei risultati, il Giugliano ha ottenuto più vittorie (36.67% contro il 13.33% della Casertana), ma i rossoblù si dimostrano una squadra ostica, spesso coinvolta in partite tirate.

DIRETTA/ Potenza Giugliano (risultato finale 3-4): la decide Njambe! (oggi 30 marzo 2025)

Le statistiche sugli Over 1.5 e Over 2.5 confermano che il Giugliano è più incline a gare con più gol (73.33% di Over 1.5 e 60% di Over 2.5), mentre la Casertana si ferma rispettivamente al 56.67% e 26.67%, segno di una tendenza a partite più chiuse. Dal punto di vista disciplinare, entrambe le squadre collezionano un alto numero di cartellini: il Giugliano ha ricevuto 97 cartellini totali (93 gialli), mentre la Casertana ne ha accumulati 88 (84 gialli). Anche la media cartellini è elevata (3.1 per il Giugliano, 2.8 per la Casertana), segno che la partita potrebbe essere molto fisica. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Casertana Foggia (risultato finale 4-0): tre punti ai padroni di casa (Serie C, 29 marzo 2025)

Diretta Giugliano Casertana, dove seguire la partita in streaming video e tv

Alle 20.30 i tifosi potranno sintonizzarsi per vedere la diretta Giugliano Casertana, sarà però obbligatorio essere cliente di Sky Sport in quanto la partita sarà trasmessa dai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Max e Sky Sport (canale 253), ma anche dalle piattaforme di streaming SkyGo e NowTv.

Giugliano Casertana, rossoblù sognano il sorpasso sul Latina

La chiusura della trentacinquesima giornata del girone C di Serie C sarà allo Stadio Comunale Alberto De Cristofaro con la diretta Giugliano Casertana, partita sentita dalle due tifoserie come ogni sfida tra squadre della stessa regione sa essere, i tigrotti cercheranno di continuare di mantenere la loro posizione nel pieno della zona playoff replicando un risultato positivo, arrivato nell’ultima giornata con il pareggio 4-4 in casa del Potenza.

Video Giugliano ACR Messina (2-3)/ Gol e highlights: Crimi completa la rimonta! (Serie C, 23 marzo 2025)

Per la Casertana invece queste ultime partite della stagione rischiano di essere decisive per la loro permanenza nel campionato, nonostante in questo girone non ci sia più la possibilità di retrocessione diretta i playout preoccupano i rossoblù.

Formazioni Giugliano Casertana, probabili protagonisti della gara

I falchetti si presenteranno alla diretta Giugliano Casertana con gli stessi undici che hanno permesso al mister Manuel Iori di portare a casa la vittoria 4-0 con il Foggia, a scendere in campo saranno quindi Zanellati in porta, Fabbri, Bacchetti, Kontek e Collodel come 4 difensori, Proia e Damian come 2 mediani, Kallon, Bunino ed Egharevba i 3 trequartisti alle spalle di 1 attaccante, Vano.

Per i gialloblu invece sono previsti dei cambi rispetto all’ultima formazione scelta da Valerio Bertotto, rimane il 4-2-3-1 con Russo, Valdesi, Minelli, Solcia e Oyewale, Peluso e Celeghin, Del Sole, Demirovic e D’Agostino, e Padula.

Diretta Giugliano Casertana, quote e possibile risultato finale

Affidandoci a Goldbet possiamo provare a dare una lettura anticipata alla diretta Giugliano Casertana, la quota più bassa tra le possibili è la vittoria dei tigrotti pari a 2.35 che evidenzia come siano la squadra favorita per portarsi a casa i 3 punti, l’esito più difficile dovrebbe essere il pareggio che è pagato 3.15, la vittoria dei falchetti invece è fissata a 2.80 sintomo che sia difficile quasi quanto la divisione dei punti. I motivi di questa lettura vanno letti nelle posizioni di classifica delle due formazioni e nei risultati che hanno caratterizzato le due stagioni, molto più in positivo per il Giugliano.