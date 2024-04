DIRETTA/ Giugliano Casertana video streaming tv: storia centenaria, ma otto episodi recenti (21 aprile 2024)

DIRETTA GIUGLIANO CASERTANA: I TESTA A TESTA

Inizia quasi cento anni fa la storia della diretta di Giugliano Casertana, anche se purtroppo sono solamente otto i precedenti anche se potrebbe sembrare di più. Molti sono anche incontri datati perché si sono svolti nei lontani anni trenta, lì iniziò il vero derby tra queste due compagini. Negli anni novanta però un pareggio per 0-0 nella stagione 95/06 ha riacceso una passione dopo venti anni di assenza, che però poi bisognerà aspettare ancora il 2009 prima di rivedere le due squadre affrontarsi, in quell’occasione i falchetti riuscirono a vincere con quattro gol tra cui quello di Olcese che ne fece due in quell’occasione.

Fino ai giorni nostri, un 3-1 a favore della Casertana che ha permesso al giocatore Montalto di diventare una bandiera per la città di Caserta. Vedremo se oggi verranno rispettati i pronostici storici oppure se dovremmo fare affidamento agli dei dle calcio la prossima volta che aggiorneremo i testa a testa di questa sfida, che speriamo potrà dirne ancora molto nel corso degli anni e farci sognare. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA GIUGLIANO CASERTANA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

Per chi volesse seguire in diretta Giugliano Casertana senza essere presenti sulle tribune del “De Cristofaro” la mossa da fare è molto semplice: un abbonamento a Sky che garantisca la diretta tv di questa così come di tutte le altre partite del campionato di terza serie, senza dimenticare la possibilità di seguire la diretta streaming video di Giugliano Casertana via internet sfruttando l’applicazione Sky Go, disponibile per tutti gli abbonati.

GIUGLIANO CASERTANA: UN BEL DERBY CAMPANO!

Tempo di derby nella diretta Giugliano Casertana, tempo di emozioni allo stadio “De Cristofaro”, sfida serale alle ore 20 tra due squadre che hanno rappresentato due autentiche rivelazioni nel girone C di Serie C. Derby campano con la Casertana che punta a mettere in fila la quarta vittoria consecutiva, per provare a soffiare al Benevento il terzo posto in classifica. Il successo interno sul Picerno ha confermato le ambizioni di alta classifica dei Falchi, reduci dal miglior campionato degli ultimi anni.

Non è stato da meno il Giugliano che vanta un lusinghiero settimo posto in classifica, anche se nelle ultime due giornate è arrivata una frenata con due sconfitte consecutive subite dai gialloblu, ko anche sul campo del Monterosi Tuscia nell’ultimo impegno disputato. Con cinque punti di vantaggio sull’Audace Cerignola undicesima la qualificazione ai play off non sembra comunque in pericolo, anche se manca un passo in più per confermare un buon piazzamento finale.

PROBABILI FORMAZIONI GIUGLIANO CASERTANA

La diretta Giugliano Casertana propone queste possibili scelte di formazione da parte dei due allenatore per uno dei molti derby campani del girone C. Per il Giugliano, Valerio Bertotto schiererà la consueta difesa a quattro con tridente offensivo: Menna, Cargnelutti, Caldore e Yabre formeranno la linea difensiva davanti al portiere Scognamiglio; a centrocampo agiranno De Rosa, Maselli e Giorgione; tris d’attacco con Ciuferri, Salvemini e Balde titolari. Dall’altra parte Casertana con un 4-2-3-1 disegnato da Vincenzo Cangelosi in questo modo Venturi tra i pali e Calapai, Celiento, Sciacca e Anastasio scelte dall’inizio per i quattro di difesa; quindi terzetto di centrocampo con Toscano, Deli e Carretta e tridente offensivo con Curcio, Tavernelli e Montalto schierati dal 1′.

GIUGLIANO CASERTANA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Se aveste voglia di scommettere qualcosa sulla diretta di Giugliano Casertana, le quote proposte da Snai dipingono un quadro estremamente equilibrato in proposito. Se dovesse arrivare l’affermazione dei padroni di casa del Giugliano la quota fissata sarebbe di 2.60, moltiplicatore di 2.90 per un eventuale pareggio, mentre il colpo esterno della Casertana pagherebbe 2.60 volte la posta scommessa.











