DIRETTA/ Giugliano Catanzaro (risultato finale 0-4): eguagliato record di punti in C!

DIRETTA GIUGLIANO CATANZARO (RISULTATO FINALE 0-4): POKER E NUOVO RECORD GIALLOROSSO!

Allo stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino è andato in scena questo pomeriggio l’ennesimo atto del campionato show del Catanzaro coi calabresi che hanno vinto con un rotondo 0-3 in casa di un Giugliano tuttavia discretamente messo in campo e che, nonostante la buona volontà, ha dovuto cedere il passo alla schiacciasassi di Vivarini. Partita già decisa in 16’ nel primo tempo, con le reti di Gatti e Curcio, ma da segnalare una super parata di Fulignati su Salvemini al 37’. Ripresa sulla stessa lunghezza d’onda, con i giallorossi più vicini al tris che i campani alla rete della bandiera: dopo una traversa di Curcio che sfiorava il bis personale e la seconda grande parata di Fulignati del pomeriggio (stavolta al 52’ su Rizzo), ecco arrivare il tris ospite col bomber Iemmello, bravo a sfruttare un errore di Sassi e a siglare la 24esima rete stagionale (74’) prima del bis concesso proprio al 91′ e che valeva il 25esimo centro. Il resto della gara era pura accademia fino al fischio finale: il Giugliano, complice la sconfitta, resta a quota 43 a metà classifica mentre il Catanzaro con la 28esima vittoria va a 90 punti, + 19 sul Crotone (che ha una gara un meno) ed eguaglia il record di punti in Serie C del Sudtirol 2021/2022 (e Ternana 2020/21 a 19 squadre), puntando a superarlo e ad arrivare almeno a quota 99 entro la fine della stagione, mentre è a una sola lunghezza il primato delle reti (94, una in meno sempre degli umbri con 95). (agg. di R. G. Flore)

Oriana Marzoli lite con Micol Incorvaia / "Ho paura a parlarti per come mi rispondi"

GIUGLIANO CATANZARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Giugliano Catanzaro non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Giugliano Catanzaro sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento.

Mauro Coruzzi, Platinette racconta l'ictus/ "Paralizzato, come in un fermo immagine"

CALABRESI VICINI AL TRIS CON CURCIO!

Allo stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino è ripresa da venti minuti la sfida che oggi mette di fronte il Giugliano padrone di casa e un Catanzaro promosso in B oramai da tempo ma ancora affamato: dopo che la prima frazione era andata in archivio col punteggio di 0-2 per la compagine calabrese, in questa ripresa sono tornati in campo quasi gli stessi effetti -un solo cambio per parte effettuato da Di Napoli e dal suo dirimpettaio Vivarini- e lo spartito sembra essere lo stesso con la capolista che gioca in scioltezza e cerca la terza rete pur senza premere troppo il piede sull’acceleratore. Al 48’ i giallorossi si rendono pericolosi con un tiro-cross involontario di Tentardini che per poco non ingannava Sassi: poi Curcio sfiora il bis personale cogliendo la traversa, prima che la respinta di Brignola venga murata dalla difesa gialloblu; al 55’ poi primo ammonito del match proprio tra le fila campane (sanzionato Rondinella), segno di un Giugliano che prova ad aumentare la pressione alla ricerca almeno del gol della bandiera. (agg. di R. G. Flore)

Amici 22, Maddalena Svevi la nuova Britney Spears?/ Batte Isobel: web in tilt!

FULIGNATI, CHE PARATA: NEGA IL GOL A SALVEMINI!

Allo stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino si è concluso qualche minuto fa il primo tempo della sfida che questo pomeriggio vede il Giugliano padrone di casa ospitare un Catanzaro che già pensa al prossimo campionato di Serie B ma senza voler lasciare le briciole agli avversari in questo torneo: 0-2 il parziale maturato in questi primi 45’ per effetto del gol in avvio di Gatti e del raddoppio firmato da Curcio poco dopo. Un uno-due micidiale nel primo quarto d’ora che di fatti sembra aver chiuso la contesa: nel prosieguo comunque i campani non si sono dati per vinti e, pur rischiando di subire il tris dei calabresi (si veda una bella punizione di Pontisso e un’altra bella chance), sono andati vicini al punto dell’1-2 con Salvemini che in contropiede si presentava davanti a Fulignati, bravissimo a negargli il gol con un super intervento (37’). Poi tutti negli spogliatoi: nel secondo tempo cambierà il leitmotiv o assisteremo all’ennesima vittoria di quella che per i giallorossi è diventata una marcia trionfale? (agg. di R. G. Flore)

1° TEMPO, GATTI E CURCIO SUBITO IN GOL!

Allo stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino, questo pomeriggio si disputa il match tra i padroni di casa del Giugliano e il Catanzaro: gara particolare dal momento che i gialloblu, conquistata la salvezza, vogliono provare a sognare i play-off al cospetto dei giallorossi capolisti da giorni oramai in Serie B ma alla ricerca di nuovi record da inanellare. E quando è trascorsa la prima mezz’ora di gioco tra l’undici di Raffaele Di Napoli e la corazzata allenata da Vincenzo Vivarini il risultato è già cambiato: pochi minuti e i calabresi sono passati in vantaggio al 6’ col difensore Gatti, bravo sul corner di Vandeputte a insaccare alle spalle di Sassi: 0-1 e Catanzaro subito avanti! Ma non passano che pochi giri di orologio e gli ospiti raddoppiano anche: è il minuto 16 quando Curcio (dopo una ottima chance per il compagno di squadra Brignola e la risposta del Giugliano con un tiro di Piovaccari murato) trova il bis avventandosi su un cross di Sounas e battendo ancora Sassi: 0-2 e Catanzaro che praticamente ha forse già messo in ghiaccio il match! (agg. di R. G. Flore)

IN CAMPO, SI GIOCA!

La diretta di Giugliano Catanzaro è alle porte. Uno sguardo alle statistiche sarà senz’altro di aiuto se vogliamo analizzare meglio la sfida in terra campana. I gialloblu hanno reso il Partenio-Lombardi territorio di raccolta punti: 25 su 43 totali sono stati infatti messi a referto tra le mura amiche con un attacco capace di segnare 11 volte in più se confrontato alle reti in trasferta.

Il Catanzaro, già aritmeticamente prossimo a partecipare alla Serie B, ha conquistato 35 punti lontano da casa, segnando la bellezza di 30 gol. Numeri altissima, ma che sembrano veramente pochi se confrontati ai 52 punti conquistati a Catanzaro e il doppio dei gol siglati. Stiamo comunque parlando di una squadra talmente forte da avere numeri esagerati dove è quasi impossibile fare un confronto. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

GIUGLIANO CATANZARO: OSPITI FAVORITI!

Giugliano Catanzaro, in diretta domenica 2 aprile 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie C. Campani ancora con la possibilità a tiro di ottenere i play off: il Giugliano da neopromossa punta innanzitutto alla salvezza diretta sin dall’inizio della stagione, ma l’ultima vittoria contro la Fidelis Andria, la seconda consecutiva, ha permesso agli uomini di Di Napoli di agganciare la zona play off.

È ormai immerso nella festa per il ritorno in Serie B, sancito nella trasferta in casa della Gelbison, il Catanzaro che in queste ultime giornate punta comunque a onorare il campionato, come si è visto nella partita pareggiata 2-2 contro il Pescara di Zeman, ricca di gol e di spettacolo. All’andata il Catanzaro ha ottenuto una delle tante larghe vittorie di questa sua trionfale stagione, battendo il Giugliano con un perentorio 3-0.

PROBABILI FORMAZIONI GIUGLIANO CATANZARO

Le probabili formazioni della diretta Giugliano Catanzaro, match che andrà in scena all0 stadio Partenio-Lombardi di Avellino. Per il Giugliano, Raffaele Di Napoli schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Viscovo; Zullo, Scognamiglio, C. Poziello; Rondinella, Felippe Martello, Ceparano, R.Poziello, Gomez; La Monica, Sorrentino. Risponderà il Catanzaro allenato da Vincenzo Vivarini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Situm, Sounas, Ghion, Verna, Vandeputte; Curcio, Iemmello.

GIUGLIANO CATANZARO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Giugliano Catanzaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Giugliano con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo del Catanzaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA