DIRETTA/ Giugliano Foggia (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia, via! (Serie C, 12 gennaio)

DIRETTA GIUGLIANO FOGGIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Giugliano Foggia presenta interessanti elementi statistici che possono fornire indicazioni sulla dinamica della partita. Innanzitutto, il Giugliano, giocando in casa, dimostra una certa solidità, vincendo il 34% delle partite disputate nel proprio stadio. La sua probabilità di segnare è del 37%, il che suggerisce una buona capacità realizzativa quando gioca davanti al proprio pubblico. Tuttavia, sarà interessante vedere come gestisce il confronto con il Foggia, considerando le peculiarità della sfida.

Da parte sua, il Foggia mostra una media realizzativa di 0,9 gol segnati fuori casa, indicando una certa difficoltà nel trovare la via della rete in trasferta. La squadra pugliese vince solo il 23% delle partite in trasferta, il che potrebbe suggerire una certa vulnerabilità quando gioca lontano dal proprio terreno di casa. Uno degli aspetti da tenere d’occhio è la disciplina sul campo. Il Giugliano ha una media di 1,7 cartellini gialli a partita, un dato che potrebbe riflettere un approccio fisico al gioco. D’altro canto, il Foggia ha registrato 0,6 cartellini rossi nelle ultime tre giornate, indicando una certa propensione a situazioni di gioco più tese. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA GIUGLIANO FOGGIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Giugliano Foggia sarà visibile per tutti gli abbonati alla tv satellitare Sky che manderà in onda questa partita dal canale 251 in poi, in alternativa la gara sarà visibile sulla piattaforma di streaming online NowTv, previo abbonamento al pacchetto calcio.

LA PRESENTAZIONE

La diretta di Giugliano Foggia, in programma oggi 12 gennaio alle 20:45, si profila come uno scontro cruciale per entrambe le squadre coinvolte. Entrambe si trovano in una posizione delicata in classifica, in una sorta di limbo tra la zona playoffs e quella retrocessione. I rischi sono evidenti: una serie di risultati negativi potrebbe spingere entrambe le squadre più in basso, mentre una vittoria potrebbe fungere da catalizzatore per risalire la classifica. Il Giugliano, attualmente fuori sia dai play-in che dai playoffs, è consapevole dell’importanza di ottenere punti per evitare il pericoloso baratro della retrocessione. Ogni partita diventa fondamentale, e i giocatori sono chiamati a dare il massimo per invertire la rotta e conquistare posizioni più sicure in classifica.

Anche il Foggia, con una situazione simile, si trova a dover affrontare la partita con determinazione e voglia di riscatto. La competizione è aperta, e la squadra ha bisogno di dimostrare la propria resilienza in campo per affrontare le sfide che l’attendono nelle prossime giornate. In questo contesto, la partita si preannuncia carica di tensione e importanza. Entrambe le squadre si giocheranno ogni pallone consapevoli che i punti conquistati saranno cruciali per il loro percorso in campionato. Gli appassionati possono aspettarsi una partita avvincente e combattuta, con entrambe le squadre che daranno il massimo per conquistare una vittoria fondamentale per il proprio cammino stagionale.

DIRETTA GIUGLIANO FOGGIA: PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme le probabili formazioni della diretta di Giugliano Foggia: i padroni di casa si preparano a fronteggiare il Foggia con alcune assenze importanti e qualche cambio tattico. La squadra di casa, solita nel suo 4-3-3, dovrà fare a meno di Salvemini a centrocampo, squalificato per espulsione. La difesa, tuttavia, può contare su giocatori in forma come Di Dio e Berman, pronti a fornire solidità e resistenza contro l’attacco avversario. Dall’altra parte, il Foggia scenderà in campo con un modulo 3-4-1-2, confermando la coppia d’attacco Tonin-Embalo, autori di una buona prestazione con gol e assist nell’ultima giornata. La squadra cerca di mantenere la vena positiva, cercando di capitalizzare sulla vittoria precedente e continuare a collezionare punti preziosi per risalire la classifica.

Entrambe le formazioni saranno chiamate a compensare eventuali assenze con il contributo degli altri giocatori, cercando di mantenere un equilibrio tra reparti e sfruttare al meglio le caratteristiche degli interpreti in campo. La sfida si prospetta intensa, con entrambe le squadre decise a dare il massimo per conquistare i tre punti e migliorare la propria posizione in classifica. Gli appassionati possono aspettarsi una partita combattuta, con momenti di spettacolo e determinazione da entrambi i lati del campo.

GIUGLIANO FOGGIA, LE QUOTE

Per chi volesse scommettere nella diretta di Giugliano Foggia sappiate che le quote maggiorate di Better permettono al segno 1 di raggiungere l’1,8, mentre il pareggio su Intralot è dato a 2,1 e per finire la miglior quota per il segno 2 è dato dal bookmaker Snai.











