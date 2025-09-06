Diretta Giugliano Foggia streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita per il girone C di Serie C.

DIRETTA GIUGLIANO FOGGIA: C’È GIÀ ARIA PESANTE!

Per la diretta Giugliano Foggia siamo in campo sabato 6 settembre 2025, con calcio d’inizio alle ore 17:30 per una partita che si gioca nella terza giornata del girone C di Serie C 2025-2026. Tira già aria pesante? Sicuramente in casa del Giugliano, che ha aperto questo nuovo campionato facendo un solo punto.

I gialloblu hanno segnato quattro gol in due partite, peccato ne abbiano subito uno in più: dopo averso perso in casa contro il Potenza, il Giugliano è stato fermato dal Picerno sul pareggio e quindi cerca ancora la prima vittoria in questo torneo, va anche detto che aveva superato brillantemente il primo turno di Coppa Italia.

Il Foggia, già partito da -3 di penalizzazione, aveva avuto un esordio scioccante: sei gol incassati sul campo del Catania e tanti punti di domanda per i satanelli, che però sei giorni più tardi hanno battuto il Sorrento allo Zaccheria e dunque sono ripartiti in maniera interessante.

La strada sarà lunga per entrambe, una qualificazione ai playoff può essere possibile ma bisognerà anche sempre guardarsi le spalle, intanto vedremo quali ulteriori indicazioni arriveranno dalla diretta Giugliano Foggia che possiamo presentare anche attraverso le scelte da parte dei due allenatori.

COME VEDERE LA DIRETTA GIUGLIANO FOGGIA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Giugliano Foggia l’appuntamento in tv è sui canali di Sky Sport e quindi in abbonamento, con diretta streaming video disponibile su Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI GIUGLIANO FOGGIA

Per il momento la certezza di Gianluca Colavitto è Alessio Nepi: tre gol sui quattro della squadra campana, nella diretta Giugliano Foggia è ancora lui a partire favorito su Ibourahima Baldé per guidare un tridente che dovrebbe essere completato da Borello e Njambé sugli esterni. In mezzo al campo invece la solita regia di Zammarini, con Prezioso e D’Agostino che rischiano sulla pressione di Lops; in difesa Milan può sfilare la maglia a D’Avino sulla destra, Laezza e Caldore opereranno al centro con Acampa sulla corsia sinistra, il portiere sarà invece Alessandro Russo.

Nel Foggia di Delio Rossi potrebbe esordire il nuovo arrivato Fossati, dal Genoa: se la gioca con D’Amico e Bevilacqua per uno spot in attacco, in un 3-5-2 con Winkelmann (o Morelli) e Panico che fanno gli esterni di centrocampo, Castorri a condurre le danze e due mezzali che sarebbero ancora una volta Garofalo e Petermann. Da vedere chiaramente se ci sarà un po’ di turnover, in mezzo alla difesa per esempio può operare Minelli in un reparto che sarebbe poi completato da Buttaro e Staver, mentre in porta Federico Magro attende il suo spazio, per ora però il titolare è Borbei.

LE QUOTE DELLA SFIDA GIUGLIANO FOGGIA

I padroni di casa sembrano partire favoriti alla vigilia del match fra Giugliano Foggia almeno stando a quanto proposto dalle quote dei bookmakers. Gli scommettitori potranno puntare sul successo dei gialloblu e ottenere una vincita minima dato che il segno 1 viene fissato a 1,87 per esempio da Betsson. Il pareggio, rappresentato dall’x, è il secondo esito più probabile per questo incontro venendo quotato a 3,30 mentre gli ospiti sembrano avere poche chances considerando che il 2 è pagato a 4,15.