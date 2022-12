Diretta Giugliano Foggia/ Streaming video tv: sfida per i playoff (Serie C)

DIRETTA GIUGLIANO FOGGIA: PARTITA COMBATTUTA!

Giugliano Foggia, diretta dall’arbitro Abdoulaye Diop della sezione Aia di Treviglio, si giocherà per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C, nel girone C, con fischio d’inizio in calendario alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 4 dicembre 2022. Se volessimo presentare la diretta di Giugliano Foggia, potremmo parlare di una bella partita in piena zona playoff, dal momento che i campani hanno 23 punti in classifica mentre il Foggia ne ha 22. Siamo naturalmente lontanissimi dalla vetta in questo girone con valori già ben chiariti, ma i playoff sono un grande obiettivo e chi vincesse oggi farebbe un importante passo avanti in tal senso.

DIRETTA/ Catanzaro Giugliano (risultato finale 3-0): altro tris della capolista!

Nel turno infrasettimanale al quale abbiamo assistito mercoledì, il Calcio Giugliano ha dovuto soccombere per 3-0 al cospetto della capolista Catanzaro, che d’altronde sta travolgendo tutto e tutti, mentre il Foggia è reduce da una preziosa vittoria per 1-0 contro il Messina, ma sicuramente oggi sarà un incontro più difficile per i rossoneri pugliesi. Di certo la posta in palio è alta, perché si scontrano due formazioni con il medesimo obiettivo: siamo allora curiosi di scoprire cosa ci dirà la diretta di Giugliano Foggia…

Diretta/ Foggia Messina (risultato finale 1-0): vittoria fondamentale

DIRETTA GIUGLIANO FOGGIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Giugliano Foggia sarà parzialmente garantita sui canali di Sky Sport, nel senso che questa partita sarà fra quelle selezionate per la copertura nella Diretta Gol di Serie C. Per una visione integrale, c’è naturalmente la possibilità della diretta streaming video di Giugliano Foggia, che sarà come sempre fornita dalla piattaforma Eleven Sports, che già da alcuni anni è la “casa” di tutte le partite del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI GIUGLIANO FOGGIA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Giugliano Foggia. Tra i padroni di casa, mister Lello De Rosa deve fare i conti con la squalifica di De Rosa e nel modulo 4-3-3 del Giugliano potrebbero trovare posto Sassai in porta; davanti a lui i quattro difensori Iglio, Zullo, Biasiol e Oyewale; a centrocampo il terzetto titolare potrebbe essere formato da Gladestony, Ceparano e Gomez; infine ecco che in attacco il tridente titolare potrebbe essere formato da Salvemini, Kyeremateng e Di Dio.

Diretta/ Fidelis Andria Giugliano (risultato finale 2-0): la chiude Tulli

La risposta del Foggia allenato da mister Fabio Gallo potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-5-2, che indicativamente disegniamo con questi undici titolari: Dalmasso in porta; davanti a lui la difesa a tre composta da Rizzo, Di Pasquale e Sciacca; nel folto centrocampo a cinque potremmo invece vedere da destra a sinistra Garattoni, Frigerio, Peschetola, Petermann e Costa; infine, collochiamo Peralta e Vuthaj come possibili titolari nella coppia d’attacco del Foggia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta di Giugliano Foggia secondo le quote offerte dall’agenzia Snai, che ritiene favoriti per la vittoria i padroni di casa campani e quota il segno 1 a 2,30, mentre poi si sale a quota 3,10 sul segno X in caso di pareggio e fino a 3,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse il Foggia a vincere in trasferta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA