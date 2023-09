DIRETTA/ Giugliano Latina (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via! (Serie C, 25 settembre 2023)

DIRETTA GIUGLIANO LATINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta del match Giugliano Latina mette di fronte due formazioni che si sono affrontate nella loro storia per la bellezza di 11 volte. Lo scettro del dominio viene tenuto dalla formazione laziale con quattro vittorie sugli avversari campani che rispondono con due successi. Tuttavia, le vittorie della Latina, non sono i risultati più presenti all’interno della storia di questo match. Sono ben 5 infatti i risultati di pareggio maturati tra il 2004 e il 2023.

Tra le partite da segnalare c’è sicuramente quella del 2005 terminata con il risultato di 3-2 allo stadio Francioni di Latina. La sfida era valevole per il campionato di Serie C2 girone C. Nel 2020, a distanza di 14 anni, le due formazioni si sono trovate l’una contro l’altra e ad avere la meglio è stata la formazione laziale con il risultato di 5-1. Un’altra vittoria per il Latina con il risultato di 0-3 e negli ultimi tre incontri due pareggi e un successo per il Giugliano. (Marco Genduso)

GIUGLIANO LATINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Giugliano Latina sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Giugliano Latina in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

GIUGLIANO LATINA: GIALLOBLÙ PER IL RISCATTO

La diretta Giugliano Latina, in programma lunedì 25 settembre alle ore 20:45 allo stadio “Alberto De Cristofaro” di Giugliano in Campania, sarà un match valido per la quinta giornata del campionato di Serie C, girone C.

Le due squadre hanno iniziato la stagione in modo diverso: i pontini, infatti, sono la sorpresa di questa prima parte di campionato avendo totalizzato otto punti in quattro gare frutto di due vittorie e altrettanti pareggi. I gialloblù campani, invece, sono fermi a quota quattro in classifica dopo la brutta sconfitta rimediata sul campo del Picerno.

GIUGLIANO LATINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Giugliano Latina, sfida in programma allo stadio “”Alberto De Cristofaro” di Giugliano in Campania. In casa gialloblù mister Raffaele Di Napoli, a rischio esonero, dovrà fare i conti con le non perfette condizioni di Salvemini, al suo posto pronto Sorrentino. Il tecnico dei pontini Daniele Di Donato, invece, potrebbe riproporre Fella dall’inizio al posto di Jallow mentre sulle corsie laterali a centrocampo ci saranno Crecco e Paganini.

GIUGLIANO LATINA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Giugliano Latina danno per favorita la squadra ospite con il segno 2 proposto a 2.15. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 equivalente alla vittoria dell’undici campano è dato a 2.70 mentre il pareggio si gioca a 3.15.











