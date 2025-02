DIRETTA GIUGLIANO LATINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Finalmente ci siamo, siamo ormai al ridosso del fischio di inizio di Giugliano Latina. Due squadre che in questa patita si giocano molto e noi vogliamo approfondire la questione sia da un punto di vista di trend statistici, sia per capire chi tra le due compagini può avdre o meno il favore dei numeri dalla propria parte. Iniziamo quindi dai padroni di casa, squadra che punta molto sulla difeìsa come mostra il dato sui metri che seperano la porta dalla linea difensiva, quasi 22. Questo però fa comunque subire almeno 1,2 gol secondo il calcolo AVG alla squadra, il che ci porta poi al Latina che invece ne subisce 1,5.

Quindi è lecito aspettarsi una aprtita con tante reti, come mostra anche il dato sulla percentuale dei bookmakers che ci dice che secondo loro al 45% questa gara finirà con più di due gol a referto. Non ci resat che attendere il fischio iniziale perché poi passeremo al porssimo aggiornamento di questa diretta di Giugliano Latina dove evdremo insieme il commento live del match, non mancate! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta streaming video Giugliano Latina: info su come seguire la partita

Per seguire la diretta Giugliano Latina delle 20.30 sarà necessario per i tifosi e gli appassionati aver sottoscritto un abbonamento ai servizi di Sky Sport, ci si potrà poi sintonizzare sui canali Sky Sport Calcio o Sky Sport (canale 254), o in alternativa ci si potrà collegare alle piattaforme di streaming SkyGo o NowTv.

Analisi delle due squadre

La diretta Giugliano Latina sarà valida per la 27° giornata del girone C di Serie C e vedrà scendere in campo due squadre che stanno vivendo due stagioni all’opposto ma che si stanno riprendendo entrambi da un brutto momento di forma e da una serie di sconfitte.

I padroni di casa sono in piena corsa per i playoff occupano il decimo posto con 37 punti con gli inseguitori molto vicini e che potrebbero essere raggiunti da un momento all’altro, gli ospiti invece sono in fondo alla classifica nella zona playout con 29 punti al sedicesimo posto ma hanno la possibilità di uscirne avendo pari punti con la 15°. Le due squadre si presentano alla partita con una vittoria, il Giugliano contro il Team Altamura per 0-1 mentre il Latina 1-0 in casa contro la Cavese.

Giugliano Latina: le probabili formazioni

Per la diretta Giugliano Latina dello Stadio Comunale Alberto De Cristofaro la squadra di casa dovrebbe confermare il 4-3-3 dell’ultima partita scelto dal mister Valerio Bertotto, Russo tra i pali, Valdesi e La Vardera gli esterni bassi, Caldore e Solcia i difensori centrali, Celeghin, De Rosa e Peluso i centrocampisti e il tridente d’attacco formato da Baldé e Del Sole sulle fasce e Padula riferimento centrale dell’attacco. Gli ospiti invece dovrebbero scendere in campo con un 3-5-2 del tecnico Roberto Boscaglia con Zacchi in porta, Motolese, Crescenzi e Marenco il trio di difensori centrali, Improta e Rapisarda sulle fasce con Ndoj, Ciko e Petermann a completare il centrocampo, coppia d’attacco Mastroianni ed Ekuban.

Diretta Giugliano Latina: il pronostico finale

La diretta Giugliano Latina è una gara che sulla carta dovrebbe avere un netto favorito nei padroni di casa per via del loro posizionamento più alto in classifica e della migliore forma mantenuta durante tutta la stagione, gli ospiti però sono in un ottimo stato di forma, sono spinti dalla possibilità di uscire dalla zona calda del fondo della classifica e potrebbero riuscire a strappare almeno un pareggio a fine dei 90 minuti.

Le due squadre poi sono allenate con un’impronta offensiva e potrebbero regalare una partita divertente, almeno per i tifosi neutrali, ricca di occasioni da gol e ribaltamenti di fronte. Secondo bwin la vittoria del Giugliano ha una quota di 2.00, la vittoria del Latina invece è più alta e quotata 3.25 mentre il pareggio tra le due squadre è dato a 3.10