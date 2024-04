DIRETTA/ Giugliano Monopoli video streaming tv: la storia è a senso unico! (Serie C, 6 aprile 2024)

DIRETTA GIUGLIANO MONOPOLI: TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Giugliano Monopoli, dobbiamo osservare che questa partita di Serie C vanta solamente tre precedenti nella storia, tutti però relativi agli ultimi due campionato e quindi molto significativi circa l’attualità. Finora si tratta di una storia completamente a senso unico, dal momento che ha sempre vinto il Giugliano, tre su tre con otto gol segnati a fronte dei tre incassati da un Monopoli che come unica consolazione ha di avere sempre segnato.

Nello scorso campionato infatti il Giugliano aveva vinto per 2-1 in casa all’andata domenica 20 novembre 2022, mentre al ritorno i campani si imposero in Puglia per 1-3 nel match disputato domenica 19 marzo 2023. La trasferta a Monopoli evidentemente piace molto al Giugliano, che infatti si è ripetuto anche nella partita d’andata del campionato in corso con un altro 1-3, risultato finale della partita che fu disputata lunedì 4 dicembre 2023. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GIUGLIANO MONOPOLI STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Giugliano Monopoli sarà visibile in due modi diversi: quello più tradizionale consiste nel fare un abbonamento al tv satellitare di Sky e aggiungere ad esso il pacchetto Calcio. Per gli utenti più Smart con le stesse modalità sarà possibile seguire la partita anche con la piattaforma di NowTv, tramite le sopracitate modalità facendo parte dell’ecosistema Sky.

PARTITA COMPLICATA

Sfida davvero imprevedibile quella della diretta di Giugliano Monopoli, valevole per la 35esima giornata di Serie C con l’ora X fissata per oggi 6 aprile 2024 alle 18,30. I giocatori di casa arrivano a questo match dopo due vittorie consecutive, l’ultima delle quali è stata ottenuta contro il Catania per 2-3.

Grazie a questi risultati positivi, si trovano ora al settimo posto in classifica. Dall’altra parte, i pugliesi del Monopoli vantano due vittorie di misura, l’ultima delle quali è stata ottenuta per 1-0 contro il Sorrento. Attualmente si trovano al 17º posto, a soli tre punti dalla zona salvezza.

DIRETTA GIUGLIANO MONOPOLI: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo l’attenzione dalla diretta di Giugliano Monopoli alle loro probabili formazioni con l’occasione di inquadrare i possibili candidati al titolo di migliore in campo: per i padroni di casa, ci si aspetta che Romano sia uno degli uomini chiave nel centrocampo. Le sue imbucate permettono di smistare assist interessanti dalla trequarti fino all’area di rigore avversaria, offrendo una minaccia costante per la difesa avversaria.

Per i pugliesi del Monopoli, sarà Borello a essere chiamato in causa dopo la bella prestazione nella precedente uscita, condita dal gol. La squadra si affiderà alla sua esperienza e capacità di incidere sull’andamento della partita per cercare di ottenere un risultato positivo in trasferta.

GIUGLIANO MONOPOLI, LE QUOTE

Andiamo ad analizzare insieme le quote della diretta di Giugliano Monopoli sul bookmaker della Snai: il segno 1 è fissato a 2,1 mentre il suo opposto a 2,3. Il segno X che decreterebbe il pareggio invece a 2,6.











