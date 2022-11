Diretta/ Giugliano Monopoli streaming video tv: scontro diretto (Serie C)

DIRETTA GIUGLIANO MONOPOLI: RISLUTATO IN EQUILIBRIO

Calcio Giugliano Monopoli, in diretta domenica 20 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Alberto De Cristofaro, sarà una sfida valida per la 14^ giornata del campionato di Serie C. Una delle gare più interessanti di questo girone C, tra due squadre protagoniste di un ottimo avvio di stagione.

Il Giugliano è la sorpresa: quarto posto con 20 punti in tredici gare, frutto di cinque vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte. I gialloblu sono reduci dalla vittoria per 0-1 sul campo dell’Avellino. Il Monopoli, invece, è settimo a quota 18 punti, raccolti grazie a cinque vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. I biancoverdi nell’ultimo turno sono stati sconfitti 0-2 dal Foggia.

GIUGLIANO MONOPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Giugliano Monopoli non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI GIUGLIANO MONOPOLI

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Giugliano Monopoli al via tra pochi minuti. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il 4-3-1-2: Sassi, Scanagatta, Zullo, Berman, D’Alessio, Gladestony, Felippe Martello, De Rosa, Ghisolfi, Nocciolini, Salvemini. Passiamo adesso ai biancoverdi, schierati con il consueto 3-5-2: Vettorel, Drudi, de Santis, Fornasier, Viteritti, De Risio, Falbo, Bussaglia, Manzari, Starita, Montini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Molto equilibrate le quote di Giugliano Monopoli, andiamo a scoprire i numeri di Goldbet. Partiamo dal’1-X-2: la vittoria del Giugliano è a 2,35, il pareggio è quotato 3,00, il successo del Monopoli è a 3,00. Secondo gli esperti non ci saranno molti gol, anzi: Under 2,5 a 1,51 e Over 2,5 a 2,35. Meno distanza tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,97 e 1,73.

