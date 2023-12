Diretta Giugliano Monterosi Tuscia/ Streaming video tv: campani favoriti (Serie C, oggi 9 dicembre 2023)

DIRETTA GIUGLIANO MONTEROSI TUSCIA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che poi di fronte Giugliano Monterosi Tuscia fede affrontarsi due squadre che prima di quest’oggi si sono ritrovate l’una contro l’altro in ben quattro occasioni tra il 2021 e 2023. La prima sfida canalizzeremo è quello vinta dai razziali con il risultato di 1-0 grazie al gol decisivo di Sivilla. Per il Giugliano due cartellini rossi estratti a Conte e Orefice. La seconda sfida è decisamente quello che più si ricorda quando si affrontano queste due squadre. Risultato pirotecnico di 3-6 in favore dei laziali grazie direi di firmate da Borrelli, Pellacani, Piroli, Persichini e doppietta nuovamente di Sivilla.

Per i padroni di casa campani goal firmati da Poziello, Micillo e Filogamo. La terza sfida rappresenta anche la prima in un settore professionistico, terminata con il risultato di 2-2. Per i laziali gol di Santarpia e Di Paolantonio mentre per i campani Piovaccari e Zullo. L’ultima sfida giocato il 12 febbraio 2023 con il successo della formazione laziale con il risultato di 0-2 con i gol di Costantino e Tolomello. (Marco Genduso)

DIRETTA GIUGLIANO MONTEROSI TUSCIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Giugliano Monterosi Tuscia sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Giugliano Monterosi Tuscia in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Giugliano Monterosi Tuscia, in diretta dallo stadio Alberto De Cristofaro della località campana, si giocherà per la diciassettesima giornata del girone C di Serie C con fischio d’inizio alle ore 18.30 di stasera, sabato 9 dicembre 2023. Basta uno sguardo alla classifica per capire che la diretta di Giugliano Monterosi Tuscia offrirà prospettive diverse alle due formazioni: i padroni di casa campani hanno 22 punti in classifica, arrivano da una bella vittoria sul campo del Monopoli e ora puntano a sfruttare un turno sulla carta favorevole per consolidare la posizione in zona playoff.

Il turno sembra favorevole al Giugliano perché altro non si può dire quando giochi in casa contro l’ultima in classifica, ruolo che purtroppo tocca al Monterosi Tuscia. Gli ospiti settimana scorsa hanno perso in casa contro il Messina quello che era un vero e proprio scontro salvezza, quindi la loro posizione si fa sempre più critica e ci sarebbe bisogno di una svolta immediata, magari sotto forma di un bel risultato in classifica. Sarà possibile, oppure tutto andrà secondo le previsioni nella diretta di Giugliano Monterosi Tuscia?

PROBABILI FORMAZIONI GIUGLIANO MONTEROSI TUSCIA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Giugliano Monterosi Tuscia. Mister Valerio Bertotto potrebbe schierare i padroni di casa campani secondo il modulo 4-3-3, con questi undici titolari: Russo in porta; davanti a lui, i quattro difensori Menna, Berman, Caldore e Yabre; a centrocampo il terzetto formato da Giorgione, Vogiatzis e Berardocco; infine, Ciuferri, Salvemini e Sorrentino potrebbero formare il tridente d’attacco del Giugliano.

La risposta di Roberto Taurino potrebbe invece riservarci un Monterosi Tuscia schierato secondo il modulo 3-5-2, nel quale indichiamo come titolare in porta Mastrantonio; davanti a lui, ecco la difesa a tre composta da Sini, Mbende e Cinaglia, mentre il folto centrocampo a cinque potrebbe vedere titolari per gli ospiti Bittante, Parlati, Fantacci, Verde e Di Renzo; infine, l’attacco del Monterosi Tuscia potrebbe prevedere la coppia formata da Silipo e Vano.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo anche alle quote per il pronostico sulla diretta di Giugliano Monterosi Tuscia. Secondo l’agenzia Bwin non dovrebbe esserci storia: il segno 1 è quotato a 1,70, mentre poi si sale a quota 3,20 già per il pareggio e quindi per il segno X, mentre un colpaccio del Monterosi Tuscia varrebbe ben 4,75 volte la posta in palio sul segno 2.

