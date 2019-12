Diretta Giugliano Palermo/ Streaming video tv: match ostico per i rosanero (Serie D)

Giugliano Palermo, in diretta dallo stadio Alberto Vallefuoco, si gioca alle ore 14:30 di domenica 1 dicembre per la 14^ giornata nel girone I della Serie D 2019-2020. Trasferta non scontata per i rosanero, sempre ampiamente in testa alla classifica dopo aver ritrovato il successo: la vittoria di misura contro l’ACR Messina ha interrotto quella che poteva trasformarsi in una mini-crisi, visto che nelle due partite precedenti la capolista aveva ottenuto un solo punto senza segnare. Il Giugliano come abbiamo detto è squadra da non sottovalutare: domenica scorsa ha perso in casa del lanciatissimo Savoia, ma resta al quarto posto e in precedenza arrivava da tre vittorie tra cui anche quella contro il Licata. Un bel test per Rosario Pergolizzi e i suoi ragazzi che vogliono provare ad allungare sulla concorrenza; aspettando la diretta di Giugliano Palermo vediamo allora in che modo le due squadre si potrebbero disporre sul terreno di gioco, analizzando le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Giugliano Palermo non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma come sappiamo le partite di campionato e Coppa Italia dei rosanero sono un’esclusiva del portale Eleven Sports. Potrete dunque abbonarvi al servizio (con una sottoscrizione stagionale) oppure acquistare ogni volta il singolo evento (ad un prezzo fissato precedentemente) e seguire la sfida in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GIUGLIANO PALERMO

Massimo Agovino non potrà utilizzare Capone in Giugliano Palermo: al posto del centrocampista squalificato dovrebbe esserci una maglia per Ruggiero, che dunque agirà come mezzala al fianco del consueto regista Liccardo, mentre Tarascio sarà impiegato sull’altro versante del campo. In difesa avremo Di Girolamo e Carbonaro a protezione del portiere Mola, con Micillo e Mennella a operare da terzini; tridente offensivo che prevede invece Alvino e Caso Naturale sugli esterni, mentre De Vena sarà il centravanti di riferimento. Pergolizzi conferma il 4-3-3 e deve ancora decidere tra Ricciardo, rimasto a riposo domenica scorsa, e Felici che ha deciso la partita contro il Messina; Santana e uno tra Ambro e Ferrante accompagneranno la prima punta, in mediana Martin sarà supportato da Alessandro Martinelli e Kraja ma attenzione anche a Langella e Juan Mauri che cercano posto nella formazione titolare. Peretti e Accardi i due centrali di difesa, Doda e Vaccaro saranno i laterali bassi con Pelagotti che come al solito andrà in porta.



