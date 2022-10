Diretta Giugliano Pescara/ Streaming video tv: test intrigante (Serie C)

DIRETTA GIUGLIANO PESCARA: OSPITI FAVORITI MA OCCHIO ALLE SORPRESE…

Giugliano Pescara, diretta dall’arbitro Mattia Ubaldi della sezione Aia di Roma 1, si giocherà alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, martedì 18 ottobre 2022, presso lo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino per la nona giornata del girone C di Serie C in turno infrasettimanale. Per presentare la partita, uno sguardo alla classifica ci dice che la diretta di Giugliano Pescara si annuncia intrigante, perché gli abruzzesi sono secondi con 19 punti, ma anche il Giugliano sta disputando un buonissimo torneo e con 12 punti è in zona playoff.

Nella scorsa giornata, il Giugliano ha dato vita a un divertente pareggio sul campo del Monterosi Tuscia per 2-2, mentre il Pescara ha fatto ancora meglio con un netto e mai in discussione successo per 3-0 sulla Fidelis Andria. Parliamo di due formazioni che stanno bene, quindi il match dell’infrasettimanale potrebbe fornirci spunti davvero interessanti: sarà quindi alta l’attesa per quello che potrà succedere nella diretta di Giugliano Pescara…

GIUGLIANO PESCARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Giugliano Pescara sarà naturalmente una diretta streaming video che, come per tutte le partite del campionato di Serie C, sarà garantita sulla piattaforma di Eleven Sports, su abbonamento oppure acquistando in pay-per-view il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI GIUGLIANO PESCARA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni verso la diretta di Giugliano Pescara. Mister Di Napoli potrebbe schierare i padroni di casa secondo il modulo 3-5-2 e indichiamo come possibili titolari: Sassi in porta; i tre difensori Scanagatta, Zullo e Poziello; il folto centrocampo a cinque composto da Rondinella, Gladestony, Felippe, De Rosa e D’Alessio; infine Nocciolini e Rizzo per comporre il tandem d’attacco.

Mister Colombo potrebbe invece schierare il suo Pescara secondo il modulo 4-3-2-1 con Plizzari in porta; la difesa a quattro con Cancellotti, Brosco, Ingrosso e Milani; a centrocampo il terzetto con Gyabuaa, Kraja e Mora; in avanti sulla linea dei trequartisti Cuppone e Delle Monache a supporto dell’attaccante Lescano.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per la diretta Giugliano Pescara secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti abruzzesi partono favoriti e il segno 2 è quotato a 2,20 volte la posta in palio, mentre poi si sale a quota 3,20 in caso di pareggio (segno X) oppure a 3,10 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincesse il Giugliano.

