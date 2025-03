DIRETTA GIUGLIANO PICERNO: CON LO STESSO OBIETTIVO

Si affrontano due squadre con lo stesso obiettivo nella diretta Giugliano Picerno, che ci farà compagnia oggi, mercoledì 12 marzo 2025, naturalmente per il girone C di Serie C, con fischio d’inizio alle ore 18.30. Infatti ad oggi campani e lucani sarebbero entrambi qualificati per i playoff, però nelle posizioni di rincalzo e allora c’è da difendere questa preziosa qualificazione, che è di fatto il grande obiettivo di entrambe le parti in questa parte finale della stagione regolare. Vincere oggi sarebbe un enorme passo avanti: chi ci arriva meglio?

Il Giugliano nel weekend ha perso una bella partita a Crotone, ma non è stata comunque una bocciatura, soprattutto dopo un periodo nel quale i campani stavano facendo bene. Il Picerno invece si sta trasformando in mister X: grande costanza ma pochi guizzi, anche se alcuni pareggi sono più belli di altri, ad esempio quello ottenuto pochi giorni fa contro la capolista Audace Cerignola. Insomma, è difficile sbilanciarsi in vista della diretta Giugliano Picerno e questa incertezza potrebbe rendere ancora più bella la partita…

GIUGLIANO PICERNO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Come al solito la diretta Giugliano Picerno in tv sarà offerta agli abbonati Sky Sport, con diretta streaming video che sarà disponibile tramite Sky Go e Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI GIUGLIANO PICERNO

Russo è stato espulso nella scorsa giornata e di conseguenza in porta ci sarà Anacoura per Valerio Bertotto nelle probabili formazioni della diretta Giugliano Picerno; modulo 4-3-3, in difesa potrebbero giocare Valdesi, Solcia, Caldore e La Vardera; centrocampo il punto di riferimento campano potrebbe essere Celeghin, infine Njambe, Padula e Del Sole potrebbero essere i titolari del Giugliano nel tridente offensivo questa sera.

Un paio squalificati invece per il Picerno di mister Francesco Tomei, cioè Cardoni, a sua volta espulso nell’ultimo turno, più Franco. Pure i lucani hanno una difesa a quattro imperniata su Papini e Nicoletti, mentre De Ciancio è il riferimento in mediana per il Picerno ed infine in attacco potremmo vedere il trequartista Volpicelli, le due ali Petito ed Esposito e davanti a loro il centravanti Bernardotto.