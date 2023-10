Diretta/ Giugliano Potenza streaming video tv: caccia al riscatto (Serie C, oggi 21 ottobre 2023)

DIRETTA GIUGLIANO POTENZA: SI GIOCA A PORTE CHIUSE

Giugliano Potenza, in diretta sabato 21 ottobre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Alberto De Cristofaro di Giugliano, sarà una sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie C. Si giocherà a porte chiuse, provvedimento contestato dal Giugliano che dovrà però fare a meno dei propri tifosi in una partita importante per la formazione campana per provare a riscattare l’ultima sconfitta contro il Messina.

Non va molto meglio al Potenza che è reduce da due ko consecutivi, l’ultimo in casa contro la Turris con i lucani che hanno frenato dopo un inizio di campionato che era stato incoraggiante, ko che si sono aggiunti all’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juve Stabia. Il 16 aprile scorso il Giugliano ha vinto col punteggio di 3-2 l’ultimo precedente interno in campionato contro la Juve Stabia.

GIUGLIANO POTENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Giugliano Potenza sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Giugliano Potenza in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI GIUGLIANO POTENZA

Le probabili formazioni della diretta Giugliano Potenza, match che andrà in scena allo stadio Alberto De Cristofaro di Giugliano. Per il Giugliano, Raffaele Di Napoli schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Baldi; Zullo, Scognamiglio, Caldore; Di Dio, Vogiatzis, Labriola, Gladestony, Oyewale; Salvemini, Sorrentino. Risponderà il Potenza allenato da Franco Lerda con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Gasparini; Hadziosmanovic, Sbraga, Monaco, Porcino; Saporiti, Schiattarella, Prezioso; Asencio, Caturano, Gagliano.

GIUGLIANO POTENZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Giugliano Potenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Giugliano con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Potenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.











