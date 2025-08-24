Diretta Giugliano Potenza, streaming, video, tv: quote e probabili formazioni dall'Alberto De Cristofaro per la prima giornata di Serie C 2025/2026 girone C

DIRETTA GIUGLIANO POTENZA (RISULTATO LIVE 1-2): SI INIZIA

Avvio ricco di emozioni nella diretta di Giugliano Potenza, con il punteggio che si fissa rapidamente sull’1-2 dopo una manciata di minuti giocati ad alta intensità. Sono gli ospiti a colpire per primi: il Potenza costruisce un’azione avvolgente, fatta di passaggi rapidi e ben orchestrati, che libera Erradi al tiro. Il centrocampista lascia partire un destro potentissimo dal limite che si insacca sul secondo palo, imparabile per il portiere.

Ma il Giugliano non ci sta, e risponde subito con carattere. A siglare il pareggio è Nepi, bravo e furbo a sfruttare un’incertezza difensiva: si inserisce con tempismo perfetto, protegge palla in area e batte il portiere con freddezza. Il match però continua a regalare colpi di scena: i lucani si riportano avanti con cinismo, approfittando di una disattenzione dei padroni di casa per trovare il gol del nuovo vantaggio. Gara vivace, ritmi alti e difese ancora da registrare. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA GIUGLIANO POTENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Arriva il momento della storia anche per la diretta di Giugliano Potenza, due squadre che inaugurano la Serie C nel girone meridionale di quest’anno. A livello storico, non abbiamo un campione enrome di dati e precedenti da cui prendere spunto, quindi vi invitiamo a prendere le informazioni che seguono con le dovute precauzioni. Iniziamo con il dire che il bacino di utenza si compone di sei partite in totale, dove l’equilibrio è il vero e proprio padrone.

Abbiamo 2 vittorie per la formazione campana e altrettante invece per i lucani. Le ultime due partite che mancano all’appello invece sono finite in partità. Vale la pena ricordare l’ultima gara finita in parità per 2-2 nel girone di ritorno della scorsa stagione, partita che ha complicato l’accesso ai playoff per il Potenza e vedremo se in questa stagione invece ci riproverà con risultati ben diversi. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA GIUGLIANO POTENZA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Sarà possibile seguire la diretta Giugliano Potenza senza andare allo stadio se si è iscritti a Sky. Questa piattaforma trasmetterà quindi la partita in modalità streaming per gli apparecchi abilitati con l’applicazione di Sky Go. Il canale su cui vedere la sfida in televisione per gli abbonati ovviamente è invece Sky Sport 255.

GIUGLIANO POTENZA, GIALLOBLU CONTRO ROSSOBLU

Si scende in campo domenica 24 agosto 2025 alle ore 18:00 per la diretta Giugliano Potenza. Presso lo Stadio Alberto De Cristofaro queste due compagini ricominciano la loro scalata verso la promozione nella nuova Serie C per la stagione 2025/2026 a pochi mesi dalla fine del precedente campionato chiuso rispettivamente al decimo ed al settimo posto.

Sia i gialloblu che i rossoblu hanno quindi grande voglia di migliorarsi con i padroni di casa che cercheranno di evitare la retrocessione e di agganciare piuttosto la zona playoff. Proprio nel secondo turno della post season avevano invece concluso la loro rincorsa alla cadetteria gli ospiti, eliminati dal Catania per 1 a 0 dopo che i rossoblu li avevano battuti pure nell’ultima giornata.

La Coppa Italia di Serie C ha in ogni caso offerto ad entrambi i club l’occasione per testarsi in quello che è stato il primo impegno ufficiale della nuova annata. I campani hanno saputo imporsi nettamente contro la Pianese a cui hanno rifilato un poker per accedere al turno successivo, in cui dovranno invece affrontare il Benevento a fine ottobre.

Il Potenza a sua volta ha sconfitto la Cavese di misura grazie al gol segnato Anatriello prima della mezz’ora superando così i trentaduesimi di finale del torneo. Nei sedicesimi della competizione dovranno poi vedersela contro i pugliesi del Monopoli ma prima bisogna dedicarsi al campionato che, a differenza delle serie superiori, non subirà una sosta per le Nazionali dopo la seconda giornata.

DIRETTA GIUGLIANO POTENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Eccoci ora con le probabili formazioni della diretta Giugliano Potenza valida per il primo turno del nuovo campionato di Serie C. Il tecnico Gianluca Colavitto dovrebbe optare ancora sul 4-3-3 con Bolletta, Njambe, D’Avino, Esposito e Laezza, Caldore, Prezioso e La Vardera, Peluso, Nepi e D’Agostino nel trio d’attacco. Per quanto riguarda invece mister Pietro De Giorgio verrà quasi certamente impiegato un analogo modulo 4-3-3 con Alastra in porta, Adjapong, Bachini, Camigliano e Burgio in difesa, Siatounis, Ghisolfi ed Erradi, Petrungaro, Anatriello e D’Auria

DIRETTA GIUGLIANO POTENZA, LE QUOTE

Secondo le quote emesse dai vari bookmakers ci sono buone possibilità che siano i padroni di casa a spuntarla per la diretta Giugliano Potenza. I gialloblu vengono infatti dati vincenti a 2.20 sia da Planetwin che da Goldbet ed entrambe le agenzie sembrano concordare pure sugli altri segni: l’x equivalente al pareggio è appunto quotato a 3.35, rivelandosi come il risultato meno probabile delle tre opzioni, mentre il 2 e cioè il successo degli ospiti è infine fissato a 2.85.