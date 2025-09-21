Tutte le informazioni sulla diretta Giugliano Salernitana, situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito

DIRETTA GIUGLIANO SALERNITANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Prima di immergerci nella diretta di Giugliano Salernitana, guardiamo insieme un po’ di statistiche per capire chi tra queste due squadre avrà la meglio in ottica tre punti e per farlo ci afideremo ai dati forniti proprio dal sito della Lega Serie C, perciò non perdiamo altro tempo e vediamo insieme un po’ doi dati. Il Giugliano cerca spesso la verticalità, con una media di 400 passaggi completati e il 77% di precisione: la squadra campana costruisce 9 tiri a partita, per uno xG che sfiora l’1.0.

La Salernitana, invece, si affida al palleggio: oltre 500 passaggi completati a gara (85% di precisione), 55% di possesso medio e una produzione offensiva più consistente con 13 conclusioni e uno xG di 1.7. L’intensità del Giugliano (10,8 km a giocatore) potrebbe però mettere in difficoltà una Salernitana che ama ragionare con il pallone tra i piedi. Detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Giugliano Salernitana, il fischio di inizio sta per arrivare e con esso il nostro commento live alla partita. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Giugliano Salernitana, dove seguire la partita

La sfida che è in programma per le 17.30, la diretta Giugliano Salernitana sarà giocata allo Stadio Comunale Alberto De Cristofaro e potrà essere seguita da casa solo per gli utenti che hanno deciso di sottoscrivere un abbonamento a Sky Sport e a tutti i suoi servizi, per loro sarà quindi possibile sintonizzarsi sul canale Sky Sport (canale 253) o collegarsi in straming sulle piattaforme di SkyGo o NowTv.

Giugliano Salernitana, i granata cercano la quinta vittoria consecutiva

Il posticipo della quinta giornata del girone C di Serie C sarà la diretta Giugliano Salernitana, uno dei tanti derby di questa competizione che in questo caso metterà di fronte due squadre provenienti dalla stessa regione e che tra le altre cose hanno avuto un buon inizio di campionato in questa stagione, i gialloblù hanno collezionate in queste prime partite solo 5 punti ma sono in linea con quello che è stato mostrato lo scorso anno ovvero una qualificazione ai playoff all’ultima occasione e per pochi punti di distacco.

Chi invece sta completamente sorprendendo in queste partite d’inizio anno sono i granata che hanno fin qui ottenuto un punteggio pieno mostrando come la loro rosa, seppur con qualche defezione rispetto alla scorsa stagione, è ad un livello superiore rispetto a quelle avversarie, un livello da Serie B, categoria dove stanno cercando a tutti i costi di tornare.

Formazioni Giugliano Salernitana, probabili ventidue in campo

La diretta Giugliano Salernitana vedrà in campo gli stessi protagonisti delle partite della scorsa settimana che per i gialloblù hanno portato un pareggio 2-2 in casa della Cavese mentre per i granata sono riusciti a vincere 2-1 contro il Sorrento e dopo tre giorni vincere 1-0 con l’Atalanta U23 nel recupero della terza giornata. Mirko Cudini quindi metterà di nuovo in campo un 4-3-3 con Russo tra i pali, Milan e Acampa terzini con Caldore e Del Fabro a completare il reparto, Zammarini, Prezioso e Peluso in mezzo al campo, e in attacco un tridente formato da Berello, Nepi e Njambé.

La risposta di Giuseppe Raffaele invece vedrà il suo 3-5-2 co Donnarumma in porta, Matino, Golemic e Cabianca in difesa, Ubani, Quirini, Capomaggio, Knezovic e Villa a centrocampo, e in attacco la coppia Inglese, Ferraris.

Diretta Giugliano Salernitana, quote e possibile esito finale

Non c’è dubbio su chi abbia i favori del pronostico nella diretta Giugliano Salernitana, gli ospiti che arrivano da partite dominate dall’inizio alla fine e vinte senza troppe difficoltà grazie ad un gruppo forte e che ha fiducia nei propri mezzi, quelli di una squadra che arriva dalla Serie B e che ci vuole tornare al più presto. Proprio per questo, secondo Sisal, la vittoria dei gialloblù è considerata come il risultato più difficile da vedersi e quindi valutata a 3.60, la vittoria granata invece è molto probabile e quindi la quota a lei affidata è più bassa, pari a 1.85 e infine il pareggio, risultato possibile ma comunque difficile, viene fissato a 3.30.