Diretta Giugliano Siracusa

DIRETTA GIUGLIANO SIRACUSA (RISULTATO FINALE 2-0): 6 PUNTI NELLE ULTIME 3 PARTITE PER I CAMPANI!

Al 29′ della ripresa il Siracusa trova il gol che riapre la partita con Gudilevicius: troppo tardi però, col Giugliano che si era forse troppo rilassato col doppio vantaggio e ha ritrovato immediatamente compattezza dopo il gol avversario. Si chiude sul 2-1, boccata d’ossigeno per i campani che trovano la seconda vittoria nelle ultime tre partite, gli aretusei restano staccati sul fondo della classifica del girone C a quota 6 punti. (agg. di Fabio Belli)

Diretta Giugliano Siracusa, come seguire la partita

Per godersi lo spettacolo della diretta Giugliano Siracusa in programma per le 17.30, i tifosi e i tutti gli interessanti non presenti allo stadio potranno usufruire del servizio di Sky Sport, ma solo se in possesso dell’abbonamento, potranno quindi sintonizzarsi sul canale Sky Sport (canale 256) o collegarsi in streaming sulle piattaforma SKyGo o NowTv.

CAMPANI PADRONI DEL MATCH!

All’intervallo il Giugliano effettua la prima sostituzione: fuori Nepi, dentro Prado. Nella ripresa arrivano anche due ammonizioni, per Candiano e De Rosa, mentre i padroni di casa operano altri cambi: Del Fabro per D’Agostino, Peluso per Forciniti e Improta per La Vardera. Al 19’ il Giugliano trova il raddoppio: cross preciso di Improta, al debutto, e gol della punta. Al 24’ è ancora Prado protagonista, vicinissimo alla doppietta personale: il suo tiro si stampa sul palo. (agg. di Fabio Belli)

GOL ANNULLATO A BALDE!

Al 34’ D’Agostino tenta la conclusione, ma il suo tiro termina alto sopra la traversa. Al 43’ Baldé trova quella che sembrerebbe la doppietta personale, ma l’assistente segnala fuorigioco e la decisione viene confermata dopo la revisione al VAR. Concessi 5 minuti di recupero: al 47’ Giugliano sfiora il raddoppio con Nepi, che da ottima posizione in area va vicino al gol del 2-0. (agg. di Fabio Belli)

PALO DI LA VARDERA!

Dopo una fase iniziale di equilibrio, la prima occasione arriva all’11’, quando Nepi tenta la conclusione ma manda alto. Al 14’ La Vardera, da ottima posizione, colpisce il palo in spaccata, sfiorando il vantaggio per il Giugliano. Il gol però arriva poco dopo, al 25’, grazie a Balde, che con un tiro preciso rompe l’equilibrio e porta avanti i padroni di casa. (agg. di Fabio Belli)

SI COMINCIA!

Avviciniamoci alla diretta di Giugliano Siracusa, in questo aggiornamento vedremo insieme le statistiche pre match delle due squadre e in questo modo capiremo chi riuscirà a portare a casa i tre punti da un punto di vista statistico. Il Giugliano si conferma una delle sorprese del campionato: 50% di possesso, 1,7 xG, e un’efficacia offensiva altissima (36% dei tiri nello specchio convertiti). Il 61% delle azioni da gol nasce da ripartenze rapide, con un baricentro medio a 38 metri. È una squadra che segna tanto su palla ferma (39% delle reti), ma che tende a concedere nei finali (37% dei gol subiti dopo il 70’).

Il Siracusa, invece, è più metodico: 56% di possesso, 1,5 xG, 1,2 xA, e una costruzione ordinata che passa per il 68% delle volte dai centrali difensivi. Gli azzurri sono compatti (0,9 xGA) e disciplinati (1,8 ammonizioni di media). Giugliano più fisico (11,1 km per giocatore, 56% di duelli vinti), Siracusa più preciso nel palleggio (87% di passaggi riusciti). Ora via al commento live della diretta di Giugliano Siracusa, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

Giugliano Siracusa, continua la crisi gialloblù

Allo Stadio Comunale Alberto De Cristofaro andrà in scena la diretta Giugliano Siracusa valida per la dodicesima giornata del girone C di Serie C e importante sfida nella parte finale della classifica della competizione, entrambe le squadre infatti stanno lottando per la salvezza e stanno vivendo momenti difficili in questa stagione.

Icampani in questo punto della stagione hanno ottenuto solamente 9 punti che li costringono al diciottesimo posto in classifica per il quale in questo momento dovrebbero partecipare ai playout, dopo la vittoria contro il Latina è ripreso subito il momento di difficoltà con una sconfitta 3-1 in casa del Monopoli.

I siciliani se è possibile sono messi anche peggio visto che sono fermi all’ultimo posto dall’inizio dell’anno e non hanno mai dato l’impressione di avere le capacità e le possibilità di uscirne facilmente, i punti ottenuti sono solamente 6 ma una sola vittoria basterebbe per farli uscire dall’unico posto valido per la retrocessione diretta, e ne hanno le capacità come dimostrato nella vittoria 4-1 contro il Casarano.

Diretta Giugliano Siracusa, probabili scelte dei tecnici

L’approccio dei due tecnici per la diretta Giugliano Siracusa sarà differente visto che Mirko Cudini proverà ad effettuare alcune trasformazioni nel suo 4-4-2 nel quale quindi saranno schierati Russo come portiere, La Vardera, Laezza, Del Fabbro, Caldore come difensori, D’Agostino, De Rosa, Zammarini e Njambe come centrocampisti e Nepi con Baldé come attaccanti. Marco Turati invece confermerà tutti gli undici del 4-4-2 che ha ottenuto i 3 punti con Faraoni, Bonacchi, Sapola, Pacciardi e Cancellieri, Valente, Candiano, Limonelli e Di Paolo, Frisenna e Molina.

Diretta Giugliano Siracusa, possibile risultato finale

La diretta Giugliano Siracusa è una sfida con un risultato finale incerto, questo per via della posizione in classifica che favorirebbe i padroni di casa ma per lo stato di forma delle due squadre che dovrebbe favorire gli ospiti, i campani alla fine sono quelli la cui vittoria sembra più probabile, almeno per bet365, per questo la loro quota è di 2.35. La vittoria dei siciliani però non si distacca di molto e anzi è data quasi uguale perché considerata ugualmente probabile, per la sfida in trasferta però è data a 2.40, infine il pareggio essendo inutile per entrambe è fissato a 3.05 e difficilmente si verificherà.