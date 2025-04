DIRETTA GIUGLIANO SORRENTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo qualche dato statistico prima dell’inizio della diretta di Giugliano Sorrento, a cui manca davvero poco ormai prima del fischio arbitrale. La nostra mission con questa rubrica è sempre la stessa, ovvero cercare di trovare i maggiori trend che vengono portati sul rettangolo verde ogni giornata dai due team, in questo modo sarà anche più facile trovare la favorita da un punto di vista prettamente statistico. Partiamo con il Giugliano, squadra molto attenta alla fase difensiva che cerca di sfruttare un baricentro basso a 29 metri dalla porta per poi attaccare in contropiede come mostra il dato sui 34 cross progressivi che vengono portati ogni ora e mezza sul campo.

Gli ospiti hanno una filosofia simile, eppure nonostante non sia un gioco dispendioso subiscono comunque il 15% di reti nei minuti finale del match, il che potrebbe preannunciare una partita che si potrebbe risolvere proprio nei minuti a ridosso del novantesimo, come dicono anche i principali bookmakers che assegnano al 19% una rete nell’ultimo quarto d’ora di gioco. Andrà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Giugliano Sorrento, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live del match, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA GIUGLIANO SORRENTO, STREAMING VIDEO

Per vedere la diretta Giugliano Sorrento dovrete assicurarvi di essere abbonata al pacchetto Calcio di Sky. Per quanto concerne invece la diretta streaming bisognerà scaricare l’applicazione Sky Go, disponibile su tutti i dispositivi.

GARA TUTTA CAMPANA

Le due squadre distano solamente cinque punti da una all’altra. La diretta Giugliano Sorrento vedrà sfidarsi rispettivamente la decima e la tredicesima in classifica in questa gara in programma sabato 12 aprile alle ore 17:30. Il Giugliano ha leggermente rallentato il ritmo della propria corsa ai playoff avendo perso con il Messina e pareggiato consecutivamente con il Potenza in trasferta per 4-4 e infine tra le mura amiche per 1-1 con la Casertana.

Per quanto riguarda il Sorrento invece serve assolutamente vincere per sognare un posto ai playoff, anche se molto complicato. A dare speranza alla squadra rossonera è stata la vittoria con il Messina per 2-1 dopo un difficile rendimento recente.

LE PROBABILI FORMAZIONI GIUGLIANO SORRENTO

Il Giugliano scenderà in campo con il 4-2-3-1 con Russo in porta, difesa a quattro composta da Valdesi, Caldore, Minelli e La Vardera con Celeghin e De Rosa in mediana. Njambe e D’Agostino esterni, Balde trequartista e Padula punta.

Il Sorrento risponderà con il modulo 4-3-3. Tra i pali Del Sorbo, protetto da Vitiello, Fusco, Blondett e Colombini. Nella zona nevralgica del campo ecco Cuccurullo, Di Somma e Plaella con Guadagni e Rossetti a supportare Musso.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE GIUGLIANO SORRENTO

Il Giugliano è la squadra favorita in questa partita a 1.63. Il 2 a favore del Sorrento a 4.60 mentre il pareggio a 3.90. Gol dato a 1.70, No Gol a 1.85.